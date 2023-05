ONLINE: Brno hostí Pardubice, Zlín hraje v Teplicích a Baník v Jablonci

O první místo se hrálo v sobotu. V derby číslo 307 domácí Sparta porazila Slavii 3:2 a je čtyři body od titulu.

„Konec ještě není, pořád je ve hře devět bodů,“ uvědomuje si sparťanský trenér Brian Priske.

Sparta vyhrála první derby v sezoně, to v nejdůležitější chvíli. Před týdnem rivalovi podlehla ve finále poháru, v dubnu se hrálo na Letné v základní části Fortuna ligy 3:3 a na podzim Slavia deklasovala soupeře 4:0.

I proto zcela změnila taktiku, rezignovala na držení míče, zavřela obranu a spoléhala na standardky. První gól dal Haraslín z přímého kopu, druhý padl po autu a třetí v sedmé minutě nastavení z penalty, kterou proměnil Krejčí.

„Snažili jsme se předtím Slavii třikrát porazit, ale nepovedlo se nám to. Když se hraje otevřeně, jsou lepší. Někdy to musíte zavřít. Využili jsme toho, měli trochu štěstí a získali tři body. Doufám, že se k filozofii dominance vrátíme, ale teď máme jediný cíl, a to získat titul,“ zdůraznil Priske.

Slavia dvakrát vyrovnala, měla převahu, ale vytvořila si málo vyložených šancí a nedohrála spoustu nadějných útoků. A pak v nastavení ji potopila hloupá chyba stopera Ogbua, který šel proti Mabilovi ve vápně do skluzu.

„Pokud jde hráč do skluzu ve vápně, musí si být stoprocentně jistý. Tohle byla nicneřešící situace, zbytečná. Mrzí mě to kvůli celému týmu, protože jsme do toho dali všechno,“ litoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Čekají nás tři zápasy, musíme urvat devět bodů. Tým ví, že nepodal špatný výkon, ale prohrál. Jediný lék je třikrát vyhrát,“ řekl Trpišovský.

V dalším utkání skupiny o titul Plzeň podlehla Olomouci 1:3.

Ze souboje Bohemians - Slovácko na konci sezony vzejde čtvrtý účastník evropských pohárů. Čtvrtá pozice znamená účast v druhém předkole Konferenční ligy.

Ve skupině o umístění uspěly v semifinálových odvetách domácí týmy. Liberec proti Českým Budějovicím v první půli smazal jednogólové manko, po pauze soupeře rozstřílel třemi brankami.

Jeho soupeřem ve finále, v němž půjde o prémii milion korun a automatický postup do 3. kola českého poháru v příštím ročníku, bude Hradec Králové. Ten na mladoboleslavském stadionu jako domácí tým zdolal Mladou Boleslav 2:0. Obě branky Hradečtí vměstnali do dvou minut po půlhodině hry.

Pro Budějovice a Boleslav sezona končí.