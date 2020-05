Příbramský záložník Dramé o dohrání ligy: Můžeme to zvládnout velmi dobře

Povolené budou také sportovní závody a zápasy do stovky přítomných lidí, ovšem bez účasti fanoušků a diváků.



Na rozvolnění pravidel netrpělivě čekají i fotbalisté v Příbrami.

„Do téhle chvíle jsme trénovali jen ve skupinách. Děláme hodně přípravných cvičení, nějaké kombinace a taktiku,“ prozradil francouzský záložník středočeského týmu Soufiane Dramé. „Vůbec nedokážu odhadnout, jestli liga začne, nebo ne. Prostě zatím trénujeme a dál uvidíme.“

Můžeme to zvládnout dobře

Příbram je jedním z mála klubů, který o dohrání nejvyšší soutěže zase tolik nestojí. Alespoň se tak nedávno vyjádřil šéf organizace Jaroslav Starka. Týmu totiž vážně hrozí sestup a předčasné ukončení ligy z důvodu pandemie koronaviru by ho mohlo odvrátit.

„Myslím si, že pokud se bude liga dohrávat, tak že to můžeme zvládnout velmi dobře,“ nepropadá skepsi Dramé a sází při tom i na osobu nového kouče Pavla Horvátha. „Současná situace může trenérovi nakonec vyhovovat, máme víc času se připravit na to, co od nás očekává. A může se v novém působišti adaptovat. Myslím si, že co nás trenér naučí teď, tak nám pomůže. A když se hrát nebude, tak to bude slušný základ pro další progres v budoucnosti.“

Čtyřiadvacetiletý fotbalista už se v českém prostředí nějakou tu dobu pohybuje. Nastupoval za Slovácko a Karvinou.

Ale asi nikdy neměl možnost poznávat mimosportovní tuzemský život víc než teď. Dramé totiž po nástupu koronavirové pandemie neodcestoval domů, ale zůstal zde.

„Celou dobu jsem byl v Příbrami a měl jsem více času se tu pořádně projít,“ vyprávěl na klubovém webu. „Navštívil jsem Solenickou podkovu, což je opravdu velmi krásné místo. Jednou jsem byl také u Vltavy, párkrát jsem na kole zajel do lesů, byl jsem třeba v Brdech nebo u vodní nádrže Pilská,“ popsal cíle svých výletů.

Na drátě čeká sedm sourozenců

Pokud ta možnost existuje, vyráží často i do Prahy, kde má kamarády z fotbalového prostředí.

S domovinou zůstává v kontaktu hlavně přes sociální média. Jeho velká rodina čítá i tři bratry a čtyři sestry.

„Často si zavoláme, stejně jako s taťkou a s mamkou. U nás doma všichni žijí spolu, tak někdy stačí volat jen jednomu a můžu mluvit se všemi,“ usmívá se Dramé.

Zatímco se v Česku stále čeká na definitivní verdikt, zda se sezona profesionálního fotbalu dohraje či ne, v jeho rodné zemi už byl ročník zrušen.

„Ale tam je ta situace horší než tady, proto nechtěli riskovat. Také hledali varianty, dlouho čekali, ale i kdyby vyčkávali delší dobu, tak by se asi moc nezměnilo,“ myslí si Soufiane Dramé.