Souboj bratranců? Zápas Karviné se Zlínem má nevšední lákadlo

9:23

Moc rádi by nastoupili v základní sestavě, poprvé v kariéře by se v mistrovském utkání postavili proti sobě, jenže je to hodně nepravděpodobné... Francouzští fotbalisté Soufiane Dramé v Karviné a jeho bratranec Youba Dramé ve Zlíně ve svých týmech bojují o stabilní místo.