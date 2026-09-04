Fotbalové Slovácko má jediného vlastníka, zbytek akcií skoupila Solar Global

Slovácko začalo se změnami v akcionářské struktuře v červnu. Skupina Solar Global tehdy odkoupila zbývající pětadvacetiprocentní podíl společnosti Z-Group Zdeňka Zemka a navýšila svůj podíl v klubu na 75 procent. Čtvrtinu vlastnila společnost AUTO UH, kterou založil Pavel Buráň. Většinový majitel nyní odkoupil i zbylých 25 procent.
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Zemek končí jako majitel Slovácka, s díky i rozpaky. Většinu teď drží Solar Global
„Chceme, aby bylo Slovácko stabilním prvoligovým klubem, který stojí na pevných základech a dokáže vychovávat vlastní hráče. V posledním roce prošel klub řadou změn a další práce je před námi. Věřím, že postupnými kroky můžeme Slovácko dál posouvat,“ uvedl Skopal.