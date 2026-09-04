Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Fotbalové Slovácko má jediného vlastníka, zbytek akcií skoupila Solar Global

Autor: ,
  19:08

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka. | foto: ČTK

Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského Hradiště to uvedl na svém webu.

Slovácko začalo se změnami v akcionářské struktuře v červnu. Skupina Solar Global tehdy odkoupila zbývající pětadvacetiprocentní podíl společnosti Z-Group Zdeňka Zemka a navýšila svůj podíl v klubu na 75 procent. Čtvrtinu vlastnila společnost AUTO UH, kterou založil Pavel Buráň. Většinový majitel nyní odkoupil i zbylých 25 procent.

Zemek končí jako majitel Slovácka, s díky i rozpaky. Většinu teď drží Solar Global

„Chceme, aby bylo Slovácko stabilním prvoligovým klubem, který stojí na pevných základech a dokáže vychovávat vlastní hráče. V posledním roce prošel klub řadou změn a další práce je před námi. Věřím, že postupnými kroky můžeme Slovácko dál posouvat,“ uvedl Skopal.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

6. kolo

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha

Sebastian Pech v dresu Sparty v přípravném zápase

Prvoligové fotbalové Teplice získaly hráče pro budoucnost. Z pražské Sparty přichází na Stínadla sedmnáctiletý obránce Sebastian Pech, mládežnický reprezentant.

4. září 2026  19:13

Fotbalové Slovácko má jediného vlastníka, zbytek akcií skoupila Solar Global

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka.

Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského...

4. září 2026  19:08

Křetínský potvrdil, že se brzy stane největším akcionářem West Hamu

Majitel fotbalisté Sparty Daniel Křetínský při zápase Ligy mistrů proti Bresu.

Ještě na začátku léta se zdálo, že se velký obchod komplikuje. Nakonec přeci jen Daniel Křetínský, majitel fotbalové Sparty a jeden z nejbohatších Čechů, rozšíří svůj podíl v anglickém West Hamu...

4. září 2026  13:36,  aktualizováno  16:48

Sparťanky narazí na rumunského mistra, Liberec se v poháru utká s Rosenborgem

Sparťanku Michaelu Khýrovou nahání soupeřka Daina Bourmaová ze Ženevy.

Fotbalistky pražské Sparty se ve 2. předkole Evropského poháru utkají s rumunským mistrem Farulem Constanta, Liberečanky čeká konfrontace s Rosenborgem. Rozhodl o tom los v sídle UEFA v Nyonu.

4. září 2026  16:23

Ultras Sparty budou bojkotovat pohár na Žižkově. Vadí jím vysoká cena vstupenek

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

K dispozici dostali téměř tisíc lístků, jenže aktivním fanouškům fotbalové Sparty se nepozdává výše vstupného. „Odmítáme podporovat nenasytnost klubu ze druhé ligy, který se pokouší obohatit na jméně...

4. září 2026  15:28

Fotbalové přestupy ONLINE: Liverpool získal N’Guessana, přestoupí v lednu

Sledujeme online
Francouzský útočník Djylian N’Guessan během zápasu druholigového Saint-Etienne.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

4. září 2026  13:40

Sparta na pohárovou soupisku zapsala i Mannsverka, Plzeň vyškrtla Krčíka

Sparťanský křídelník John Mercado se raduje ze svého gólu v utkání proti Artisu.

Do osmi utkání v základní fázi Evropské ligy půjdou sparťanští fotbalisté bez zraněné dvojice Emmanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen. Na pohárovou soupisku naopak český vicemistr zapsal i Siverta...

4. září 2026  10:27,  aktualizováno  13:24

Trenér Liberce dostal ocenění za první ostrý měsíc, hráčem srpna je Šubert

Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní.

Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezoně fotbalové ligy se stal záložník Martin Šubert z Mladé Boleslavi. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav...

4. září 2026  13:20

Jen Slovácko? Nelitoval jsem, říká Rambo. Hrdina poháru teď kope v šesté lize

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Z vyrovnání se...

Celou svoji prvoligovou kariéru spojil se Slováckem, které ho teď za výjimečnou věrnost odmění. Petr Reinberk, který na jaře ukončil profesionální kariéru, bude před sobotním domácím zápasem s...

4. září 2026  9:15

ODPÍSKÁNO: Hradci upřeli penaltu, říká expert. Ve Vršovicích VAR zasáhnout neměl

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Mohli dostat skvělou šanci na vyrovnání. Útočník hradeckých fotbalistů Abdullahi Umar spadl na hranici vápna po souboji s Denisem Granečným ze Zbrojovky Brno, ale rozhodčí Daniel Lovětinský penaltu...

4. září 2026  7:40

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Spor o prodej práv k MS: FIFA zuří, UEFA podle ní vedla očerňovací kampaň

Zleva prezident FIFA Gianni Infantino, předseda UEFA Aleksander Čeferin a...

Mezinárodní fotbalová federace FIFA obvinila evropskou unii UEFA z očerňovací kampaně kvůli sporu o plánovaný prodej podílu na právech k mistrovství světa.

3. září 2026  22:19

Nejdražší prodej v historii Arsenalu. Martinelli odchází do Saúdské Arábie

Gabriel Martinelli z Arsenalu slaví gól do sítě Sportingu Lisabon.

Brazilský útočník Gabriel Martinelli po sedmi letech opustil Arsenal a přestoupil do al-Hilálu. Podle médií celek ze Saúdské Arábie za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatil 60 milionů liber (1,7...

3. září 2026  21:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.