„Nevím, jestli jsem něco takového zažil. Kéž bychom si to vyžrali a už si vlastní góly nestříleli,“ modlil se trenér sklářů Zdenko Frťala.
Nejdřív Jukl srazil do vlastní sítě přízemní přihrávku soupeře, pak po teči Večerky míč změnil směr a brankář Trmal se s ním u tyče dostal za lajnu. I jemu připsali „vlastňáka“. A mezitím další dáreček pro hosty: po těžkém, vysokém pasu Fortelného podklouzl Vietiess a hosté měli cestu k brance umetenou.
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„Dlouhou dobu jsem stopera hrál. A po zápase jsem se bavil s Dolym a Verbou,“ jmenoval pardubický trenér Jan Trousil teplické legendy Michala Doležala a Pavla Verbíře, „že vlastní góly k obráncům patří. Horší je, když obránci nejsou u gólů vidět na videu, to od nás dostávají hrozný čoud. Myslí si pak, že to je chyba jiných, ale je vždy jejich, v boxu musí být.“
Nezúčastněné zápas bavil a klíčové momenty Frťala sympaticky nepřičítal smůle a naopak Trousil je nepovažoval jen za štěstí.
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„Udělal jsme tři naprosto laciné chyby. K fotbalu patří, my jich nahromadili spoustu, soupeř díky tomu získal sebevědomí. Otupíme hlavní zbraň Pardubic, tedy rychlé brejky a křídla, a pak dostaneme góly, jaké dostaneme. Můžeme mluvit o zápasu blbec, ale šlo s tím ještě něco dělat,“ cítil Frťala, ale kontaktní gól za stavu 1:3 nepřišel. „Nebyl jsem spokojený s agresivitou, prohrávali jsme souboje a všude byli pozdě.“
Trousil zase vlastní góly sklářů přičítal aktivitě svého týmu. „Kdyby do toho bránící hráč nešel, útočník za ním by dával gól do prázdné branky. Teplice jsme k tomu donutili. Jediné, o čem se můžeme bavit v souvislosti se štěstím, je podklouznutí v 45. minutě, které nás posadilo na koně.“
Pardubický obránce Denis Halinský, ještě loni teplický sklář, souhlasil: „Je pravda, že byly dva góly vlastní, ale kvůli nám, že jsme šli do brány ve velkém tlaku. Možná nic jiného s tím ani dělat nemohli.“
Čtyři inkasované branky doma nebere Frťala jako daň za otevřený fotbal. „Como v Lize mistrů nedávno venku vyhrálo 9:1... Naše porážka nepřišla proto, že chceme hrát konstruktivně. Nejdřív jsme nenabrali hráče soupeře, pak Osky uklouzne, takový dárek nám nikdo nedá, a nakonec to je tečovaný míč. Šlo o individuální chyby, nebylo to na úkor toho, že sázíme na kombinační fotbal,“ odmítl trenér sklářů.
Byť přiznal: „Ve vápně pořád míč posouváme a připravujeme do ještě výhodnější pozice, ale chce to finální rozhodnutí udělat dřív. Někdy je lepší zavřít oči a fláknout do balonu, jinak se může odrazit a může z toho být vlastní branka.“
Pardubice, které zapsaly třetí výhru z posledních čtyř kol, táhl v základní sestavě debutující Arouna Ouattara. Devatenáctiletý mladík z Burkiny Faso skóroval dvakrát, vlastní Trmalův gól padl po jeho dalekonosné ráně a ještě vybojoval penaltu, kterou teplická jednička vychytala.
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„První dvě šance Outy řešil jinak, než bych čekal, další tři fantasticky. Vydržel 70 minut v tempu, ne že by napálil půlhodinu a pak tam plaval. Od začátku, co je u nás, se mi líbí. Měl být nebezpečný, chodit do centrů, střílet z dálky,“ utrousil Trousil. „Máme hodně hráčů tmavé pleti, vybíráme je podle charakteru, aby mezi nimi nebyli s prominutím parchanti, co budou dělat v kabině zle. On do toho zapadá. Chce na sobě obrovsky pracovat, čeká ho výborná kariéra.“
To i teplického teenagera Idrise Hopiho, který po senzační nominaci do nároďáku začal jako náhradník. „Základní sestavu jsem měl v hlavě už v pondělí,“ řekl Frťala. „Ale je přímočarý a nikoho se nezalekne.“
Španělský trenér českého národního týmu Santi Denia chválil při nominační tiskovce adresně i Teplice za atraktivní herní projev.
„Po dnešku bude mluvit jinak,“ ušklíbl se Frťala. „Samozřejmě mě to potěšilo, mělo by i celý klub. Jestli jsme se ale chválou nenechali moc uchlácholit... Ale to zlehčuji. Mrzí mě, že jsme mohli mít bodový polštář. Ani náhodou nemůžeme mít lehčí spaní. V reprezentační pauze budeme k hráčům stejně nároční.“
Smůla ne, darované góly, štvalo Jukla
Jeho vlastní gól odstartoval smolný den fotbalových Teplic s Pardubicemi, ale záložník Robert Jukl se na osud nevymlouval. Chybu hledal hlavně u sebe. „V kabině jsme si to vyříkali, trenér si k tomu také řekl svoje. Neprozradím, co padalo, ale byl to zápas, kdy jsme soupeři darovali góly. A z toho se těžko zvedá,“ štvala Jukla domácí porážka 1:4.
Jak byste popsal váš vlastní gól?
Ani když jste prohrávali o tři góly, tak jste nerezignovali. Věřili jste v obrat?
Chyby, co se staly v zápase s Pardubicemi, mohou plynout z toho, že se snažíte hrát odvážnější a atraktivnější fotbal než v předešlých sezonách?
V tabulce se držíte vysoko, ale body vozíte spíše z venkovních hřišť. Proč doma Teplice už čtyřikrát nevyhrály?