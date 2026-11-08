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Chance Liga 2026/2027

Hořký vtip, dva vlastní góly. Frťala: Snad nás neuchlácholila Deniova chvála

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  18:25
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Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Zklamaný...

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Zklamaný obránce Teplic Josef Švanda. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír...
Tepličtí fotbalisté slaví trefu Dalibora Večerky do pardubické brány.
Hlavičkový souboj domácího Roberta Jukla s pardubickým Arounem Ouattarou.
Teplický Matěj Radosta brzdí pardubického útočníka Abdullahiho Tanka.
11 fotografií
Ligové Teplice se při nedělní domácí partii s Pardubicemi musely cítit jako v hořkém fotbalovém vtipu, kdy hráč přijde domů a manželka se ho ptá, jak mu to šlo. „Dal jsem dva góly, ale prohráli jsme dva nula.“ I skláři ukázali definici zápasu blbec: dvě branky vlastní, jedna polovlastní a porážka 1:4.

„Nevím, jestli jsem něco takového zažil. Kéž bychom si to vyžrali a už si vlastní góly nestříleli,“ modlil se trenér sklářů Zdenko Frťala.

Nejdřív Jukl srazil do vlastní sítě přízemní přihrávku soupeře, pak po teči Večerky míč změnil směr a brankář Trmal se s ním u tyče dostal za lajnu. I jemu připsali „vlastňáka“. A mezitím další dáreček pro hosty: po těžkém, vysokém pasu Fortelného podklouzl Vietiess a hosté měli cestu k brance umetenou.

Teplice - Pardubice 1:4, pech a zmar pro domácí, Ouattara má gólový double

„Dlouhou dobu jsem stopera hrál. A po zápase jsem se bavil s Dolym a Verbou,“ jmenoval pardubický trenér Jan Trousil teplické legendy Michala Doležala a Pavla Verbíře, „že vlastní góly k obráncům patří. Horší je, když obránci nejsou u gólů vidět na videu, to od nás dostávají hrozný čoud. Myslí si pak, že to je chyba jiných, ale je vždy jejich, v boxu musí být.“

Nezúčastněné zápas bavil a klíčové momenty Frťala sympaticky nepřičítal smůle a naopak Trousil je nepovažoval jen za štěstí.

Chance Liga 2026/27

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„Udělal jsme tři naprosto laciné chyby. K fotbalu patří, my jich nahromadili spoustu, soupeř díky tomu získal sebevědomí. Otupíme hlavní zbraň Pardubic, tedy rychlé brejky a křídla, a pak dostaneme góly, jaké dostaneme. Můžeme mluvit o zápasu blbec, ale šlo s tím ještě něco dělat,“ cítil Frťala, ale kontaktní gól za stavu 1:3 nepřišel. „Nebyl jsem spokojený s agresivitou, prohrávali jsme souboje a všude byli pozdě.“

Trousil zase vlastní góly sklářů přičítal aktivitě svého týmu. „Kdyby do toho bránící hráč nešel, útočník za ním by dával gól do prázdné branky. Teplice jsme k tomu donutili. Jediné, o čem se můžeme bavit v souvislosti se štěstím, je podklouznutí v 45. minutě, které nás posadilo na koně.“

Pardubický obránce Denis Halinský, ještě loni teplický sklář, souhlasil: „Je pravda, že byly dva góly vlastní, ale kvůli nám, že jsme šli do brány ve velkém tlaku. Možná nic jiného s tím ani dělat nemohli.“

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír Neuman vychytal Idrise Hopiho.
Tepličtí fotbalisté slaví trefu Dalibora Večerky do pardubické brány.
Hlavičkový souboj domácího Roberta Jukla s pardubickým Arounem Ouattarou.
Teplický Matěj Radosta brzdí pardubického útočníka Abdullahiho Tanka.
11 fotografií

Čtyři inkasované branky doma nebere Frťala jako daň za otevřený fotbal. „Como v Lize mistrů nedávno venku vyhrálo 9:1... Naše porážka nepřišla proto, že chceme hrát konstruktivně. Nejdřív jsme nenabrali hráče soupeře, pak Osky uklouzne, takový dárek nám nikdo nedá, a nakonec to je tečovaný míč. Šlo o individuální chyby, nebylo to na úkor toho, že sázíme na kombinační fotbal,“ odmítl trenér sklářů.

Byť přiznal: „Ve vápně pořád míč posouváme a připravujeme do ještě výhodnější pozice, ale chce to finální rozhodnutí udělat dřív. Někdy je lepší zavřít oči a fláknout do balonu, jinak se může odrazit a může z toho být vlastní branka.“

Pardubice, které zapsaly třetí výhru z posledních čtyř kol, táhl v základní sestavě debutující Arouna Ouattara. Devatenáctiletý mladík z Burkiny Faso skóroval dvakrát, vlastní Trmalův gól padl po jeho dalekonosné ráně a ještě vybojoval penaltu, kterou teplická jednička vychytala.

Hopiho fantazie, teplický Yamal proti španělskému. Koupím ti plínky, hecují ho

„První dvě šance Outy řešil jinak, než bych čekal, další tři fantasticky. Vydržel 70 minut v tempu, ne že by napálil půlhodinu a pak tam plaval. Od začátku, co je u nás, se mi líbí. Měl být nebezpečný, chodit do centrů, střílet z dálky,“ utrousil Trousil. „Máme hodně hráčů tmavé pleti, vybíráme je podle charakteru, aby mezi nimi nebyli s prominutím parchanti, co budou dělat v kabině zle. On do toho zapadá. Chce na sobě obrovsky pracovat, čeká ho výborná kariéra.“

To i teplického teenagera Idrise Hopiho, který po senzační nominaci do nároďáku začal jako náhradník. „Základní sestavu jsem měl v hlavě už v pondělí,“ řekl Frťala. „Ale je přímočarý a nikoho se nezalekne.“

Španělský trenér českého národního týmu Santi Denia chválil při nominační tiskovce adresně i Teplice za atraktivní herní projev.

„Po dnešku bude mluvit jinak,“ ušklíbl se Frťala. „Samozřejmě mě to potěšilo, mělo by i celý klub. Jestli jsme se ale chválou nenechali moc uchlácholit... Ale to zlehčuji. Mrzí mě, že jsme mohli mít bodový polštář. Ani náhodou nemůžeme mít lehčí spaní. V reprezentační pauze budeme k hráčům stejně nároční.“

Smůla ne, darované góly, štvalo Jukla

Jeho vlastní gól odstartoval smolný den fotbalových Teplic s Pardubicemi, ale záložník Robert Jukl se na osud nevymlouval. Chybu hledal hlavně u sebe. „V kabině jsme si to vyříkali, trenér si k tomu také řekl svoje. Neprozradím, co padalo, ale byl to zápas, kdy jsme soupeři darovali góly. A z toho se těžko zvedá,“ štvala Jukla domácí porážka 1:4.

Hlavičkový souboj domácího Roberta Jukla s pardubickým Arounem Ouattarou.

Jak byste popsal váš vlastní gól?
Soupeř si naváděl míč ze strany, dával centr, já běžel s Ichou, který byl přede mnou. On míč minul, já byl v běhu, viděl jsem ho na poslední chvíli, nestihl jsem zareagovat. Trefilo mě to do nohy, škoda, že ne i Trmyho (brankáře Matouše Trmala). Smolný gól.

Ani když jste prohrávali o tři góly, tak jste nerezignovali. Věřili jste v obrat?
Už jsme měli více takových zápasů. Třeba s Plzní jsme předvedli zmrtvýchvstání, výsledek nebyl příznivý a zvládli jsme se dostat do hry. Věřili jsme i teď, hráli jsme doma, chtěli jsme tomu dát maximum. Šance jsme si vypracovali, ale nedali jsme bohužel víc než jeden gól. Přitom šancí jsme si vytvořili poměrně dost, škoda, že jsme nebyli víc produktivní.

Chyby, co se staly v zápase s Pardubicemi, mohou plynout z toho, že se snažíte hrát odvážnější a atraktivnější fotbal než v předešlých sezonách?
Neřekl bych, tyhle chyby se prostě občas stávají. Jak ten můj, tak ten druhý vlastenec jsme Pardubicím darovali, musíme si vzít z toho ponaučení. Snad se to příště už nestane.

V tabulce se držíte vysoko, ale body vozíte spíše z venkovních hřišť. Proč doma Teplice už čtyřikrát nevyhrály?
Nevím, ty zápasy nevypadají tak špatně. Mrzí mě, že doma nevyhráváme víc, ale daří se nám u soupeřů. Asi je to prostě jen takové období.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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