Trakařem až na derby. Výprava nadšenců ze Smržovky zdárně dorazila na Letnou

Vyrazili minulou neděli z náměstí ve Smržovce. V pátek dorazili do Kbel, v sobotu pak předposlední etapu zakončili u slávistického Edenu a další den je čekala už jen cesta přes Prahu.
Ke stadionu Sparty dorazili zhruba hodinu a půl před výkopem.
Celá akce měla dobročinný podtext, vybíraly se peníze na podporu obnovy historické sáňkařské dráhy ve Smržovce. Výběr probíhal jako tzv. fanouškovské derby, tedy že lidé přispívali buď za Spartu, nebo za Slavii. Zatím se vybralo 127 857 korun a lidé mohou přispívat ještě v průběhu prvního poločasu.
Finančně měla navrch Slavia (67 600 ku 60 257). Kdo uspěje na hřišti?
A jak to celé před 60 lety vzniklo? Tehdy se jistí Antonín Pavlíček a František Pacák vsadili, že pokud Slavia postoupí do první ligy, sparťan Pavlíček sveze slávistu Pacáka do Prahy na derby.
Sparťan tlačí, slávista se veze. Výprava mířící na derby večeří už před polednem
Jak asi tušíte, Slavia nakonec postoupila.
Význam celé události tehdy umocnilo, že derby v roce 1965 bylo prvním vzájemným zápasem obou klubů pod starými jmény – oba se totiž musely po nástupu komunismu nuceně přejmenovat. Sparta na Spartak Praha Sokolov, její rival na Dynamo Praha.
Zápas tehdy skončil výsledkem 2:2.
A před tím letošním se skupina nadšenců rozhodla, že si sázku a pouť na derby trakařem sami vyzkouší, byť samozřejmě s menšími úpravami. Zatímco Pavlíček s Pacákem tehdy byli dva, tentokrát vyrazila skupinka lidí, kteří se v průběhu cesty střídali.
A nakonec zdárně dorazili.