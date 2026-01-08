Chance Liga 2025/2026

Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

  15:14
Ve čtvrtek dopoledne na jednom z mnoha krásně upravených travnatých hřišť v Marbelle trénoval v modrém triku Genku. Naposledy. Pak se rozloučil se spoluhráči a vydal se do jiné části Španělska za novými parťáky. Patrik Hrošovský se po šesti a půl letech vrací do Viktorie Plzeň, která se připravuje v Benidormu.
Plzni ještě v létě pomáhal v evropských předkolech, po vypadnutí pak Patrik...

Plzni ještě v létě pomáhal v evropských předkolech, po vypadnutí pak Patrik Hrošovský definitivně vyměnil červenomodrý dres za ten čistě modré barvy. S Genkem si zahrál Ligu mistrů. | foto:  krcgenk.be

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský (vpravo) v akci během ligového utkání se...
Mladý Adam Hložek (vlevo) ze Sparty bojuje o míč s Patrikem Hrošovským z Plzně.
Patrik Hrošovský z Plzně (vpravo) se marně snaží zastavit jabloneckého Tomáše...
Plzeňský útočník Tomáš Chorý (vlevo) právě dal gól AS Řím, slavit k němu...
12 fotografií

„Je to pro mě hodně emotivní, mám smíšené pocity, protože jsem tady strávil velkou část kariéry i života. Potřebuju čas, abych to vstřebal,“ říkal třiatřicetiletý záložník do kamery belgické televize DAZN.

„Genk bude vždycky součástí mého života a je pro mě důležité, že mi tady zůstanou dobré vztahy.“

Když do Belgie z Plzně v létě 2019 ve svých sedmadvaceti přestupoval, měl za sebou tři tituly, zahrál si Ligu mistrů, nosil kapitánskou pásku.

Do Plzně kdysi přišel jako dorostenec z Trenčína, putoval po hostováních v druhé lize a od jara 2014 nastupoval za první tým Viktorie. Postupně se vypracoval v oporu, dostal se do slovenské reprezentace, v níž nasbíral 61 startů.

V létě 2019 za něj Genk zaplatil v přepočtu asi 130 milionů korun. Za možná trochu nenápadného fotbalistu, který nepřekypoval výstřednostmi, ale patřil k hvězdám ligy.

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Úspěšné bylo i jeho angažmá v Genku, vždyť v klubu vydržel šest a půl roku. Během loňského podzimu převzal plaketu se svou fotografií a číslicí 250 symbolizující počet zápasů. Celkem jich nakonec odehrál 261, dal 21 gólů ve všech soutěžích a přidal stejný počet asistencí. V roce 2021 s týmem vyhrál Belgický pohár.

V klubové historii je v počtu zápasů čtvrtý.

„Je to velký úspěch, zvlášť tady, protože Genk dává hodně šancí mladým hráčům, aby se zlepšovali, ale já jsem o trochu starší než zbytek týmu, takže o to pyšnější jsem,“ řekl Hrošovský.

Ne vždy to však bylo v Belgii ideální, na prahu své druhé sezony koketoval s návratem do Česka, chtěla ho Slavia. Ale nakonec zůstal.

„A zůstane tady u část mého srdce,“ zdůraznil.

Když z Plzně odcházel, tým trénoval Pavel Vrba. Chytal Hruška či Kozáčik, který je v klubu trenérem brankářů. V poli nastupovali Limberský, Pernica, Brabec, Kovařík, Petržela, Kolář, Kayamba, Kopic, Hořava, Beauguel či Chorý. Nikoho už v týmu nepotká.

V zimním přestupním termínu bude pátou posilou. Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
