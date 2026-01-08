Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

„Je to pro mě hodně emotivní, mám smíšené pocity, protože jsem tady strávil velkou část kariéry i života. Potřebuju čas, abych to vstřebal,“ říkal třiatřicetiletý záložník do kamery belgické televize DAZN.
„Genk bude vždycky součástí mého života a je pro mě důležité, že mi tady zůstanou dobré vztahy.“
Když do Belgie z Plzně v létě 2019 ve svých sedmadvaceti přestupoval, měl za sebou tři tituly, zahrál si Ligu mistrů, nosil kapitánskou pásku.
Do Plzně kdysi přišel jako dorostenec z Trenčína, putoval po hostováních v druhé lize a od jara 2014 nastupoval za první tým Viktorie. Postupně se vypracoval v oporu, dostal se do slovenské reprezentace, v níž nasbíral 61 startů.
V létě 2019 za něj Genk zaplatil v přepočtu asi 130 milionů korun. Za možná trochu nenápadného fotbalistu, který nepřekypoval výstřednostmi, ale patřil k hvězdám ligy.
Úspěšné bylo i jeho angažmá v Genku, vždyť v klubu vydržel šest a půl roku. Během loňského podzimu převzal plaketu se svou fotografií a číslicí 250 symbolizující počet zápasů. Celkem jich nakonec odehrál 261, dal 21 gólů ve všech soutěžích a přidal stejný počet asistencí. V roce 2021 s týmem vyhrál Belgický pohár.
V klubové historii je v počtu zápasů čtvrtý.
„Je to velký úspěch, zvlášť tady, protože Genk dává hodně šancí mladým hráčům, aby se zlepšovali, ale já jsem o trochu starší než zbytek týmu, takže o to pyšnější jsem,“ řekl Hrošovský.
Ne vždy to však bylo v Belgii ideální, na prahu své druhé sezony koketoval s návratem do Česka, chtěla ho Slavia. Ale nakonec zůstal.
„A zůstane tady u část mého srdce,“ zdůraznil.
Když z Plzně odcházel, tým trénoval Pavel Vrba. Chytal Hruška či Kozáčik, který je v klubu trenérem brankářů. V poli nastupovali Limberský, Pernica, Brabec, Kovařík, Petržela, Kolář, Kayamba, Kopic, Hořava, Beauguel či Chorý. Nikoho už v týmu nepotká.
V zimním přestupním termínu bude pátou posilou. Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.