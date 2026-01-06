Chance Liga 2025/2026

Dokonale zapadá, pochvalují si v Liberci nového obránce. Chci být lídr, říká Drakpe

Michael Havlen
  11:45
Už bez bývalé opory Michala Hlavatého, zato s nováčky Vojtěchem Sychrou a Augustinem Drakpem se v pondělí po dovolené sešli fotbalisté Liberce. Doma se příliš neohřejí, už ve středu odlétají do Španělska. Na úvod zimní přípravy čekaly hráče Slovanu přímo na stadionu U Nisy fyzické testy. „Přesné výsledky ještě nemám, ale subjektivně si myslím, že jsou kluci dobře připravení,“ hlásil v pondělí po poledni trenér šestého celku ligy Radoslav Kováč.
Fotogalerie2

Augustin Drakpe pózuje na libereckém stadionu. | foto: FC Slovan Liberec

Příchodem nizozemského obránce Drakpeho liberecký klub částečně vyřešil potíže na stoperském postu. Podzim končil s dvojicí Dominik Plechatý – Ange N’Guessan, druhý jmenovaný však v úvodu jara nemůže hrát kvůli karetnímu trestu. Další dva stopeři – Jan Knapík a Šimon Gabriel – jsou dlouhodobě zranění.

„Drakpeho jsme sledovali půl roku a poslední měsíce jsme intenzivně řešili jeho příchod, zvlášť po zranění Gabriela. Jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést, je to silový hráč splňující naše požadavky a dokonale zapadá do našeho stylu fotbalu. Doufáme, že nám do konce sezony pomůže doplnit stoperskou řadu, která není příliš široká,“ řekl sportovní ředitel Theo Gebre Selassie.

Liberec se dere vzhůru a chce úspěch. Udrží přes zimu tým pohromadě?

Návrat zraněných stoperů zatím není na pořadu dne. „Knapík má koncem ledna kontrolu v Londýně a od té se bude všechno odvíjet. Gabriel začne po operaci s rehabilitací, kterou absolvuje ve Španělsku,“ dodal Gebre Selassie. „Všichni bychom si přáli, aby se během jara někdo z nich vrátil na hřiště, ale je těžké předpovídat, co bude za několik měsíců,“ doplnil Kováč.

Tvůrce hry Michal Hlavatý, který před minulou sezonou přicházel pod Ještěd s velkou pompou, v průběhu podzimu vypadl z liberecké sestavy a v zimě se po roce a půl vrátil do Pardubic. „Jako trenér jsem mu nemohl garantovat takovou roli, kterou teď asi dostane v Pardubicích, takže jsme společně usoudili, že to bude nejlepší řešení pro všechny,“ řekl Kováč.

Liberecký trenér Radoslav Kováč.

Liberecký trenér je velice rád, že se klubu podařilo udržet pohromadě podzimní kádr, což pod Ještědem dlouhodobě nebývá zvykem. „Nechceme nikoho pouštět, ale vidíte, jaká je situace na českém fotbalovém trhu. Občas přijdou takové nabídky, které se těžko odmítají. Nicméně doufáme, že žádná taková nabídka na našeho hráče v tomto přestupovém období nepřijde,“ uvedl Gebre Selassie.

Co se týče dalších posil, ani ty nejsou vyloučené. „Do odletu se asi nic nezmění, ale nevylučujeme, že by na začátku přípravy ještě jeden či dva hráči mohli přijít. Post stopera je jedním z těch, kterými se ještě zaobíráme,“ nastínil sportovní ředitel Slovanu.

Cíle pro jaro jsou jasné. „Když vidíme, kde se nacházíme po podzimu, je naším cílem jednoznačně top šestka,“ konstatoval Kováč.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Liberec se bude do středy připravovat v domácích zimních podmínkách a poté odcestuje na soustředění do španělského letoviska Marbella na pobřeží Costa del Sol, kde pobude až do 23. ledna.

Součástí tamního pobytu budou i čtyři přípravné zápasy. Ten první sehrají fotbalisté Slovanu už tuto sobotu proti Fortuně Düsseldorf, dále se utkají s maďarským týmem Puskás Akadémia, švédským Hammarby a kanadským Montrealem.

Česká liga mi bude sedět, věří Drakpe

Celou dosavadní kariéru strávil v Nizozemsku, zahrál si i za reprezentaci afrického Toga. Teď se fotbalový obránce Augustin Drakpe snaží prosadit v Liberci, jehož se stal v poslední kalendářní den roku 2025 první zimní posilou.

„Tady u vás se hraje silovější a bojovnější fotbal než v Nizozemsku. To přesně odpovídá mojí hře, takže by mi to mělo sedět,“ řekl čtyřiadvacetiletý stoper po úvodních kondičních testech U Nisy. Naposledy hrál za druholigový Dordrecht, na kontě má i prvoligový start za Spartu Rotterdam.

Takže česká liga vám bude vyhovovat?
Samozřejmě bude nakonec záležet na tom, jak rychle se v Liberci dokážu adaptovat. Ale podle toho, co jsem zatím viděl, by mi česká liga skutečně mohla vyhovovat líp. Protože jak říkám: rád bojuju a hraju na sto procent, což je podle mě v téhle soutěži potřeba.

Nebyl pro vás šok, do jaké zimy jste přijel?
A víte, že ani ne? V posledních dnech před mým odjezdem totiž v Nizozemsku taky hodně sněžilo, takže to pro mě nebyl zas tak velký rozdíl.

Bylo pro vás těžké rozhodování kývnout na nabídku z Česka?
Ani ne. Díval jsem se na různé sestřihy libereckého týmu a české ligy. Slovan má vysoké ambice, to se mi líbilo, protože sám je mám stejné, takže to pro mě byla vlastně snadná volba.

I přes to, že česká liga nepatří v Evropě k těm nejvěhlasnějším?
Pro mě to nehrálo moc velkou roli. A v Česku navíc máte slavné kluby, každý zná Slavii Praha. A myslím, že řada hráčů na klubové úrovni zná i Slovan Liberec, protože dřív hrál Evropskou ligu. Jméno soutěže pro mě není důležité, jde o to, abych se zlepšoval a fotbalově rostl. A v tom mi tahle soutěž může pomoct.

Augustin Drakpe pózuje s libereckým dresem.

V jaké roli byste se na jaře v Liberci rád viděl?
Tak samozřejmě bych rád hrál v základní sestavě, to je jasné. Jako střední obránce se budu snažit, aby se útočníci soupeře nedostávali moc do šancí, a taky bych chtěl být na hřišti správným lídrem.

Jedním z vašich spoluhráčů v obraně bude nejspíš francouzský stoper Ange N’Guessan, který byl na podzim oporou Slovanu. Měl jste už čas s ním mluvit?
Ano, bavím se s ním pořád. Chci toho od něj hodně zjistit, protože on už tady nějakou dobu je, a tak jsem se ho ptal na spoustu věcí. Mluvil jsem ale i s řadou jiných spoluhráčů, hlavně o tom, jak těžké bylo v první den přípravy běhat. Zahráli jsme si i šipky, ale ty mi moc nejdou.

Jak se těšíte na kemp do Španělska?
Doufám, že se rychle adaptuju, zapadnu do týmu a získám takovou pozici, abych mohl už v prvním zápase nastoupit.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Dostane tři roky, slibovali. Tak ne, Amorim končí. A United už zase tápou. Proč?

Premium
Rúben Amorim, trenér fotbalistů Manchesteru United, sleduje výkon svých...

Všimli jste si, že jsou na tom úplně stejně? Osm výher. Sedm remíz. Pět porážek. Jedenatřicet bodů. A taky vyhazov pro trenéra během posledního týdne. Chelsea se s Enzem Mareskou rozloučila v první...

6. ledna 2026

Dokonale zapadá, pochvalují si v Liberci nového obránce. Chci být lídr, říká Drakpe

Augustin Drakpe pózuje na libereckém stadionu.

Už bez bývalé opory Michala Hlavatého, zato s nováčky Vojtěchem Sychrou a Augustinem Drakpem se v pondělí po dovolené sešli fotbalisté Liberce. Doma se příliš neohřejí, už ve středu odlétají do...

6. ledna 2026  11:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. ledna 2026  11:39

Kim? Musí na vojnu, říká Skuhravý. Kouč řeší spíš systém než Lewandowského

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Nový asistent trenéra Václav Stráník, navrátilec z vlašimského hostování Štěpán Beran a uzdravený ofenzivní univerzál Pavel Juroška. To jsou zatím jediné „posily“ fotbalistů Slovácka pro jarní řež o...

6. ledna 2026

Egypt zvládl osmifinále Afrického poháru národů v prodloužení, výhru pečetil Salah

Mohamed Salah poté, co dal gól v prodloužení osmifinále Afrického poháru národů.

Fotbalisté Egypta postoupili na africkém šampionátu v Maroku do čtvrtfinále po výhře nad Beninem 3:1 po prodloužení. Držitelé rekordních sedmi triumfů z Afrického poháru národů se v dalším duelu...

5. ledna 2026  20:22,  aktualizováno  22:17

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  22:08

Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

Záložník Lukáš Sadílek posílil Górnik Zabrze.

Potká se s početnou českou kolonií, vždyť v polském Górniku Zabrze na něj čekají další tři krajané. Čtvrtým členem je nově devětadvacetiletý záložník Lukáš Sadílek, který po třech a půl letech...

5. ledna 2026  21:07

Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

V minulé sezoně se v Sigmě stal hvězdou. Z nechtěného útočníka v Plzni si Jan Kliment vykopal nominaci do reprezentace i titul ligového krále střelců. K tomu navíc dopomohl k triumfu Olomouce v MOL...

5. ledna 2026  20:10

Talent jako Haaland? Do Slavie míří Nor, který v šestnácti zaujal Evropu

Abel Cedergren poprvé pózuje jako nový hráč pražské Slavie.

Je to další zahraniční projekt s potenciálem. Fotbalová Slavia oznámila příchod šestnáctiletého norského útočníka Abela Cedergrena, mládežnického reprezentanta své země, z tamního druholigového...

5. ledna 2026  19:22

Teplice posílí „Zlatan“ z Ostravy. Trénuje s nimi už i slávista Fully

Ostravský Tomáš Zlatohlávek a David Šimek z Pardubic se přetahují o míč.

Prvoligové fotbalové Teplice posílil útočník Tomáš Zlatohlávek. Pětadvacetiletý hráč přichází na Stínadla z Baníku Ostrava na přestup a už se připojil k týmu na soustředění ve Špindlerově Mlýně.

5. ledna 2026  18:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

5. ledna 2026  16:04,  aktualizováno  16:39

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous

Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...

5. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.