Dokonale zapadá, pochvalují si v Liberci nového obránce. Chci být lídr, říká Drakpe

Příchodem nizozemského obránce Drakpeho liberecký klub částečně vyřešil potíže na stoperském postu. Podzim končil s dvojicí Dominik Plechatý – Ange N’Guessan, druhý jmenovaný však v úvodu jara nemůže hrát kvůli karetnímu trestu. Další dva stopeři – Jan Knapík a Šimon Gabriel – jsou dlouhodobě zranění.
„Drakpeho jsme sledovali půl roku a poslední měsíce jsme intenzivně řešili jeho příchod, zvlášť po zranění Gabriela. Jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést, je to silový hráč splňující naše požadavky a dokonale zapadá do našeho stylu fotbalu. Doufáme, že nám do konce sezony pomůže doplnit stoperskou řadu, která není příliš široká,“ řekl sportovní ředitel Theo Gebre Selassie.
Návrat zraněných stoperů zatím není na pořadu dne. „Knapík má koncem ledna kontrolu v Londýně a od té se bude všechno odvíjet. Gabriel začne po operaci s rehabilitací, kterou absolvuje ve Španělsku,“ dodal Gebre Selassie. „Všichni bychom si přáli, aby se během jara někdo z nich vrátil na hřiště, ale je těžké předpovídat, co bude za několik měsíců,“ doplnil Kováč.
Tvůrce hry Michal Hlavatý, který před minulou sezonou přicházel pod Ještěd s velkou pompou, v průběhu podzimu vypadl z liberecké sestavy a v zimě se po roce a půl vrátil do Pardubic. „Jako trenér jsem mu nemohl garantovat takovou roli, kterou teď asi dostane v Pardubicích, takže jsme společně usoudili, že to bude nejlepší řešení pro všechny,“ řekl Kováč.
Liberecký trenér je velice rád, že se klubu podařilo udržet pohromadě podzimní kádr, což pod Ještědem dlouhodobě nebývá zvykem. „Nechceme nikoho pouštět, ale vidíte, jaká je situace na českém fotbalovém trhu. Občas přijdou takové nabídky, které se těžko odmítají. Nicméně doufáme, že žádná taková nabídka na našeho hráče v tomto přestupovém období nepřijde,“ uvedl Gebre Selassie.
Co se týče dalších posil, ani ty nejsou vyloučené. „Do odletu se asi nic nezmění, ale nevylučujeme, že by na začátku přípravy ještě jeden či dva hráči mohli přijít. Post stopera je jedním z těch, kterými se ještě zaobíráme,“ nastínil sportovní ředitel Slovanu.
Cíle pro jaro jsou jasné. „Když vidíme, kde se nacházíme po podzimu, je naším cílem jednoznačně top šestka,“ konstatoval Kováč.
Liberec se bude do středy připravovat v domácích zimních podmínkách a poté odcestuje na soustředění do španělského letoviska Marbella na pobřeží Costa del Sol, kde pobude až do 23. ledna.
Součástí tamního pobytu budou i čtyři přípravné zápasy. Ten první sehrají fotbalisté Slovanu už tuto sobotu proti Fortuně Düsseldorf, dále se utkají s maďarským týmem Puskás Akadémia, švédským Hammarby a kanadským Montrealem.
Česká liga mi bude sedět, věří Drakpe
Celou dosavadní kariéru strávil v Nizozemsku, zahrál si i za reprezentaci afrického Toga. Teď se fotbalový obránce Augustin Drakpe snaží prosadit v Liberci, jehož se stal v poslední kalendářní den roku 2025 první zimní posilou.
„Tady u vás se hraje silovější a bojovnější fotbal než v Nizozemsku. To přesně odpovídá mojí hře, takže by mi to mělo sedět,“ řekl čtyřiadvacetiletý stoper po úvodních kondičních testech U Nisy. Naposledy hrál za druholigový Dordrecht, na kontě má i prvoligový start za Spartu Rotterdam.
Takže česká liga vám bude vyhovovat?
Nebyl pro vás šok, do jaké zimy jste přijel?
Bylo pro vás těžké rozhodování kývnout na nabídku z Česka?
I přes to, že česká liga nepatří v Evropě k těm nejvěhlasnějším?
V jaké roli byste se na jaře v Liberci rád viděl?
Jedním z vašich spoluhráčů v obraně bude nejspíš francouzský stoper Ange N’Guessan, který byl na podzim oporou Slovanu. Měl jste už čas s ním mluvit?
Jak se těšíte na kemp do Španělska?