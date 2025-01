Knapík míří do Liberce. Byla to nabídka na úrovni pražských S, zní z Teplic

„Jde o můj první přestup v kariéře, takže to je pro mě trochu novinka. Věřím, že se brzy adaptuju, zabydlím v základní sestavě a budu prospěšný pro tým,“ komentoval Knapík svůj příchod do libereckého klubu. „Cíle ve Slovanu vidím hodně vysoko. Tým má sílu a myslím, že se můžeme poprat o pohárové příčky i první šestku. To byl také jeden z důvodů, proč přicházím a doufám, že naplníme potenciál.“

Knapík je na postu stopera náhradou za Adama Ševínského, kterého si po dobrých podzimních výkonech stáhla zpět mateřská Sparta. Urostlý obránce bude se svými 195 centimetry patřit k nejvyšším hráčům libereckého kádru. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 106 zápasů, všechny v teplickém dresu. Na kontě má pět gólů a dvě asistence.

V aktuální sezoně kvůli zranění zasáhl jen do pěti duelů, v nichž stihl vstřelit jednu branku, a to do sítě Sparty. Byl také oporou zadních řad v posledním prosincovém utkání, v němž Teplice zaznamenaly cennou výhru 1:0 nad Slavií.

Slovan vyhrál souboj o Knapíka s Baníkem Ostrava a dalšími kluby. S Teplicemi, které se ho snažily neúspěšně udržet, se bývalý mládežnický reprezentant rozloučil po dlouhých 14 letech.

„Honza dostal od Slovanu nabídku v podstatě na úrovni pražských S, které nejsme schopni konkurovat. Nabídka pro klub je také výhodnější, než jak proběhly některé spekulace v médiích, ale je to pro nás samozřejmě velký zásah, na který musíme reagovat,“ řekl ředitel klubu Rudolf Řepka. Na situaci teplický klub reagoval příchodem Denise Halinského ze Slavie, který doteď hostoval právě v Liberci.

Plzeňský Aleš Čermák (vpravo) a Jan Knapík z Teplic

Liberecký generální ředitel Jan Nezmar potvrzuje, že klub o Knapíka hodně stál. „Honza je hráč, kterého osobně sleduji už hodně dlouho, dokonce ještě v mém předchozím působišti,“ řekl Nezmar. „Má výborné dispozice a charakter, kdyby ho nezbrzdila zranění, byl podle mého názoru ještě mnohem dál. My ale věříme, že společně dokážeme jeho potenciál rozvinout naplno a že se stane jasnou oporou a lídrem našeho týmu.“