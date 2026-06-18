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Chance Liga 2025/2026

Kováč končí, oficiálně. Liberec potvrdil odchod trenéra, nahradí ho Slovák Fodrek?

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  10:39aktualizováno  10:58
Mluví se o tom od středy, teď je odvolání libereckého kouče Radoslava Kováče oficiální. Severočeský klub jeho odchod potvrdil na webu, nástupce by měl dorazit v nejbližší době, podle českých médií by jím mohl být Branislav Fodrek, bývalý kouč Dunajské Stredy.
Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slováckem.

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slováckem. | foto: ČTK

Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.
Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání se Spartou.
Liberecký trenér Radoslav Kováč
Trenér Liberce Radoslav Kováč během utkání s Plzní.
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Kováč ve své druhé sezoně na lavičce Slovanu dovedl tým do nadstavbové skupiny o titul. V ní Liberec obsadil šesté místo a unikl mu postup do evropských pohárů.

V úvodním ročníku pod vedením šestačtyřicetiletého kouče hráli Severočeši nadstavbovou skupinu o umístění a skončili devátí.

„I přesto, že to bylo pro mne osobně jedno z nejtěžších profesních rozhodnutí a jednoznačně nejtěžší lidské rozhodnutí, protože Radka považuji za kamaráda, tak jsme nakonec tu situaci vyhodnotili tak, že potřebujeme jít trochu jinou cestou a získat nový impuls,“ vysvětlil generální ředitel klubu Jan Nezmar.

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a moderátor Ladislav Hampl při besedě s fanoušky přímo v kotli na stadionu U Nisy.

„Nicméně si jsem jistý, že je zde i díky práci Radka a jeho týmu vytvořený výborný základ, na kterém můžeme i v nové etapě nadále stavět,“ dodal.

„Byly to pro mě i celý můj tým intenzivní dva roky a hlavně velká zkušenost, která nám hodně dala. Ve Slovanu jsem se cítil dobře. Teď se vedení rozhodlo pro změnu, což respektuji. Takový je fotbal. Na Liberec budu vzpomínat v dobrém,“ řekl Kováč.

Majitel klubu Ondřej Kania na začátku května v podcastu Livesport Daily odmítl spekulace médií o trenérově nejisté pozici a uvedl, že Kováč téměř jistě zůstane ve funkci. Nyní se situace změnila.

„Ještě před několika dny jsem byl přesvědčený o tom, že společně vstoupíme do naší třetí sezony. Jak jsem ale deklaroval mnohokrát od našeho vstupu do klubu, absolutní kompetenci a zároveň odpovědnost za směřování klubu, včetně hráčských a trenérských otázek, má Honza Nezmar,“ řekl Kania.

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slováckem.

„Mou úlohou je Honzovi poskytovat maximální podporu v jeho práci pro Slovan, a dokud budeme společně v klubu, tak tomu nebude jinak. To se samozřejmě týká i tohoto rozhodnutí. Občas je třeba udělat krok zpátky, abyste udělali dva kroky kupředu,“ přidal.

Místo bývalého českého reprezentanta by pod Ještěd mohl zamířit muž se zkušenostmi ze slovenského národního týmu. Fodrek dovedl Dunajskou Stredu ke druhému místu v lize, po sezoně ale byl překvapivě odvolán.

Pětačtyřicetiletý trenér má za sebou první klubové angažmá v roli hlavního kouče. Mezi lety 2018 až 2024 vedl slovenské mládežnické reprezentace. O jeho možném příchodu do Liberce informovaly servery inFotbal.cz a iSport.cz.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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