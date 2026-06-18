Kováč končí, oficiálně. Liberec potvrdil odchod trenéra, nahradí ho Slovák Fodrek?

Kováč ve své druhé sezoně na lavičce Slovanu dovedl tým do nadstavbové skupiny o titul. V ní Liberec obsadil šesté místo a unikl mu postup do evropských pohárů.
V úvodním ročníku pod vedením šestačtyřicetiletého kouče hráli Severočeši nadstavbovou skupinu o umístění a skončili devátí.
„I přesto, že to bylo pro mne osobně jedno z nejtěžších profesních rozhodnutí a jednoznačně nejtěžší lidské rozhodnutí, protože Radka považuji za kamaráda, tak jsme nakonec tu situaci vyhodnotili tak, že potřebujeme jít trochu jinou cestou a získat nový impuls,“ vysvětlil generální ředitel klubu Jan Nezmar.
„Nicméně si jsem jistý, že je zde i díky práci Radka a jeho týmu vytvořený výborný základ, na kterém můžeme i v nové etapě nadále stavět,“ dodal.
„Byly to pro mě i celý můj tým intenzivní dva roky a hlavně velká zkušenost, která nám hodně dala. Ve Slovanu jsem se cítil dobře. Teď se vedení rozhodlo pro změnu, což respektuji. Takový je fotbal. Na Liberec budu vzpomínat v dobrém,“ řekl Kováč.
Majitel klubu Ondřej Kania na začátku května v podcastu Livesport Daily odmítl spekulace médií o trenérově nejisté pozici a uvedl, že Kováč téměř jistě zůstane ve funkci. Nyní se situace změnila.
„Ještě před několika dny jsem byl přesvědčený o tom, že společně vstoupíme do naší třetí sezony. Jak jsem ale deklaroval mnohokrát od našeho vstupu do klubu, absolutní kompetenci a zároveň odpovědnost za směřování klubu, včetně hráčských a trenérských otázek, má Honza Nezmar,“ řekl Kania.
„Mou úlohou je Honzovi poskytovat maximální podporu v jeho práci pro Slovan, a dokud budeme společně v klubu, tak tomu nebude jinak. To se samozřejmě týká i tohoto rozhodnutí. Občas je třeba udělat krok zpátky, abyste udělali dva kroky kupředu,“ přidal.
Místo bývalého českého reprezentanta by pod Ještěd mohl zamířit muž se zkušenostmi ze slovenského národního týmu. Fodrek dovedl Dunajskou Stredu ke druhému místu v lize, po sezoně ale byl překvapivě odvolán.
Pětačtyřicetiletý trenér má za sebou první klubové angažmá v roli hlavního kouče. Mezi lety 2018 až 2024 vedl slovenské mládežnické reprezentace. O jeho možném příchodu do Liberce informovaly servery inFotbal.cz a iSport.cz.