Kováč o konci Bačkovského: Nepříjemné, ale férové. Konkurence se zvedla

„Hugo dostal svolení hledat si angažmá, protože momentálně jsme usoudili, že jsou před ním dva gólmani. Podařilo se nám přivést Tomáše Koubka a i Ivan Krajčírik vypadá skvěle,“ vysvětlil liberecký trenér Radoslav Kováč na tiskové konferenci před startem jarní části soutěže.

Můžete své úvahy o brankářském postu trochu přiblížit? Nezdálo se, že by Bačkovský měl na podzim velké výkonnostní výkyvy.

Hugo podával nadstandardní výkony, ale já jsem celkově řešil větší organizaci v defenzivě, mluvení a zkušenost. Řešili jsme i centrované míče nebo větší výšku, byla to řada aspektů. Rozhodnutí bylo určitě nepříjemné, ale férové. Společně s vedením jsme usoudili, že nejlepší cesta bude udělat změnu. Takový je někdy fotbal. Hugo podával dobré výkony, ale někdy musíte do týmu sáhnout, abyste byli ještě lepší.

Krajčírik, který na podzim v lize nechytal, udělal v přípravě takový progres?

Přišel zraněný, konec sezony jsme navíc hráli jiným způsobem, přestali jsme dostávat góly a nebylo proč do sestavy sahat. Teď jsme se rozhodli podle aktuální formy i podle zkušeností.

Jak jste spokojen s doplněním kádru během zimní přestávky?

Velice. Získali jsme hráče, které jsme chtěli. Jsem moc rád, že přišli Honza Knapík a Lukáš Masopust, to pro nás bylo hodně důležité. Ale i posily, které dorazily nedávno, vypadají velmi dobře. Konkurence v týmu se velmi zvedla, chtěli jsme do něj přidat i trochu víc zkušeností, které našemu mladému mužstvu doteď scházely.

Chtěli jste přivést také útočníka, ale to se zatím nestalo. Jak vypadá situace v tomto ohledu?

Vedení na tom intenzivně pracuje a věřím, že v krátké době se něco ještě podaří. Uvidíme. Není to jednoduché.

Stihne se to do zápasu s Baníkem?

To úplně nepředpokládám, ale ve fotbale se může stát cokoli.

Stoper Knapík, kterého jste získali z Teplic, se v přípravě zranil. Jak to s ním vypadá?

Měl problém se zadním stehenním svalem. Když se to stalo, moc jsme se lekli, protože to byl hráč, kterého jsme moc chtěli. Ale vypadá to velmi pozitivně, pokud se nic nezmění, mohl by být připravený už na víkend.

Jan Knapík pózuje s dresem po přestupu do Liberce-

A co odchody z týmu? Spekulovalo se o záložníku Ghalim.

Když přijde nějaká top nabídka na nějakého hráče, vedení klubu o ní bude určitě přemýšlet. Nicméně u Ahmada o žádné nabídce nevím. Vím, že se o něčem spekulovalo, ale já takové informace nemám.

Na přípravu jste vyrazili do španělské Marbelly. Jak vám vyšla?

Velmi dobře. Hráli jsme tři zápasy s velice dobrými soupeři, to byl náš cíl. Hledali jsme soupeře i tak, aby se jejich rozestavení co nejvíc podobalo Baníku Ostrava, se kterým v sobotu hrajeme doma na stadionu U Nisy. Zaplaťpámbu v přípravě nebylo žádné vážné zranění a věřím, že jsme se na první utkání dobře připravili.

Našel se někdo, kdo by přes zimu výkonnostně vystřelil nahoru?

Třeba u Nyarka bylo vidět, jak si odpočinul. Velmi dobře potrénoval a v přípravě to byl daleko lepší hráč, hlavně co se týče práce bez míče i timingu náběhu. On je nesmírně rychlý, toho musíme využívat. A nejmladší člen kádru Matěj Strnad byl v přípravě naším nejlepším střelcem. Má úžasné řešení jeden na jednoho, v tom je až trošku nečeský. Je to hráč z naší akademie a dá se očekávat, že šanci určitě dostane.

Mrzelo vás, že na soustředění nemohl odcestovat zkušený útočník Rabušic?

Samozřejmě, je to pořád platný hráč týmu. Bohužel na 14 dní vypadl z tréninku, skolila ho nemoc a ještě není v plném tréninku.

A afričtí záložníci Kayondo a Eneme?

Kayondo má žluté karty, takže jsme ho už předposlední zápas dávali jen na poločas a v posledním nehrál. Eneme bohužel na soustředění onemocněl, ale už začal trénovat a uvidíme, jestli bude v sobotu připravený na zápas.

S jakým cílem půjdete do jarní části ligy?

Řeknu to jednoznačně: určitě se pokusíme bojovat o top šestku. Ale pro mě je teď nejzásadnější soustředit se na sobotní zápas s Baníkem Ostrava. Ten hodně napoví, kterým směrem to na jaře půjde. Baník je silný soupeř, z Ostravy přijede spousta fanoušků a pro nás je to zápas na domácí půdě, kde jsme na podzim ztráceli, takže chceme tři body.