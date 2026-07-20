Slovan Liberec představil nové dresy, doma bude hrát v netradiční kombinaci

Dresy vizuálně vyjadřují klubovou identitu, která vznikla po příchodu majitele Ondřeje Kanii před více než dvěma lety.
Změna se nejvíce propsala do domácí sady, které nově dominuje černá a modrá barva.
Dresy Slovanu Liberec na sezonu 2026/2027.
„Po dvouleté praxi otáčíme barevnost a v sezoně 2026/27 budou hráči v domácím prostředí nastupovat ve tmavé kombinaci, která je barevně ambiciózní jako celá naše komunikace. Zásadní prvky jako klubové logo nebo čísla a jmenovky jsou provedeny v naší modré barvě,“ objasňuje nové dresy marketingový ředitel Štěpán Hanuš.
V bíle sadě budou fotbalisté Liberce nastupovat při venkovních zápasech. Jediným výrazným barevným prvkem je svislý modrý pruh. Dresy jasně odkazují na ty ze sezony 2013/2014, ve kterých Slovan hrál evropské poháry.
Ve spodní části obou dresů se vyskytuje formou zvlnění látky vrstevnice, která odkazuje na Ještěd.
„Historicky poprvé hráči Slovanu obléknou plně customizované dresy v designu, který byl vytvořen exkluzivně pro náš klub,“ doplnil Hanuš.