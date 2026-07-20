Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Slovan Liberec představil nové dresy, doma bude hrát v netradiční kombinaci

Autor:
  16:30
V netradiční černomodré sadě budou hrát liberečtí fotbalisté domácí zápasy.

V netradiční černomodré sadě budou hrát liberečtí fotbalisté domácí zápasy. | foto: FC Slovan Liberec

Slovan Liberec představil nové dresy živě na akci s fanoušky. Následně je...
Oproti předchozím rokům se změnil odstín modré barvy. Nyní je totožný s barvou...
Na dresu nechybí ani hvězda Severka, která je nedílnou součástí klubové...
Po letech nebude sloužit bílá varianta jako domácí. Minimalistickou sadu s...
19 fotografií
Už dlouho dopředu avizovali, že se při výběru a tvorbě dresů vydali novou cestou. V neděli mohli fanoušci Slovanu Liberec během slavnostního odhalení na vlastní oči vidět, že představitelé klubu nelhali. Jak vypadají nové sady podještědského klubu pro nadcházející sezonu?

Dresy vizuálně vyjadřují klubovou identitu, která vznikla po příchodu majitele Ondřeje Kanii před více než dvěma lety.

Změna se nejvíce propsala do domácí sady, které nově dominuje černá a modrá barva.

Oproti předchozím rokům se změnil odstín modré barvy. Nyní je totožný s barvou...
Slovan Liberec představil nové dresy živě na akci s fanoušky. Následně je...

Dresy Slovanu Liberec na sezonu 2026/2027.

„Po dvouleté praxi otáčíme barevnost a v sezoně 2026/27 budou hráči v domácím prostředí nastupovat ve tmavé kombinaci, která je barevně ambiciózní jako celá naše komunikace. Zásadní prvky jako klubové logo nebo čísla a jmenovky jsou provedeny v naší modré barvě,“ objasňuje nové dresy marketingový ředitel Štěpán Hanuš.

V bíle sadě budou fotbalisté Liberce nastupovat při venkovních zápasech. Jediným výrazným barevným prvkem je svislý modrý pruh. Dresy jasně odkazují na ty ze sezony 2013/2014, ve kterých Slovan hrál evropské poháry.

Co říkáte na nové dresy Slovanu Liberec?

celkem hlasů: 7

Ve spodní části obou dresů se vyskytuje formou zvlnění látky vrstevnice, která odkazuje na Ještěd.

„Historicky poprvé hráči Slovanu obléknou plně customizované dresy v designu, který byl vytvořen exkluzivně pro náš klub,“ doplnil Hanuš.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Ondřeje Mihálika v utkání proti...

Pokud fotbalisté Hradce Králové zdolají norské Tromsö, ve 3. předkole Evropské ligy na ně bude čekat lepší z dvojice Besiktas, Midtjylland. První zápas by Východočeši odehráli doma. Rozhodl o tom...

20. července 2026  13:23,  aktualizováno  16:05

Hradecký Samec v Evropě přestřílel i italského Baggia. Jen škoda zranění, lituje

Hradecký Petr Samec v zápase proti FC Vaduz.

Doba je po jednatřiceti letech jiná, přesto se tato otázka v případě Petra Samce nabízí. Zní asi takto: Co by fotbalistům Hradce při jejich návratu do evropských pohárů po 31 letech poradil hráč,...

20. července 2026

Už jsou doma! Španělé přistáli v Madridu, Rodri pózoval s trofejí. Teď je čeká král

Kapitán španělských fotbalistů Rodri (uprostřed) s trofejí pro mistry světa...

Na zádi má červený polep s podobiznami některých fotbalistů a také se znakem Španělského království. V pondělí odpoledne letadlo s tamní reprezentací dosedlo v Madridu po úspěšném tažení na americkém...

20. července 2026  15:34

Dohoda platila jen na šampionát, řekl Darida. S reprezentací už dál nepočítá

Vladimír Darida v utkání s Jihoafrickou republikou.

Na začátku druhého poločasu v utkání s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa se dostal do nadějné příležitosti, ale neproměnil ji. Fotbalista Vladimír Darida se už v žádné další akci v...

20. července 2026  15:23

Jablonec by čekala Riga, nebo islandské Vestri. Musí ale zdolat chorvatský Varaždín

jablonečtí fotbalisté slaví gól do sítě Karviné ve finále MOL Cupu.

Pokud jablonečtí fotbalisté zvládnou 2. předkolo Konferenční ligy s chorvatským Varaždínem, v další fázi je bude čekat vítěz dvojzápasu RFS Riga-Vestri. První zápas by odehráli doma. Rozhodl o tom...

20. července 2026  14:46,  aktualizováno  15:09

Dejte nám turnaj znovu, žádá Trump přítele Infantina. Raději s někým, ať zmírní hněv

Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...

Že by se fotbalové mistrovství světa vrátilo do USA už za dvanáct let? Dříve to pochopitelně nepůjde, nicméně americký prezident Donald Trump hned po skončení letošního šampionátu orodoval u svého...

20. července 2026  12:36

Sparta se v boji o Ligu mistrů střetne s Lyonem, kde hraje Šulc. Začne doma

Sparťanští fotbalisté oslavují s fanoušky postup do Ligy mistrů.

Klub s nejvyšším koeficientem v kvalifikaci. Čtvrtý tým uplynulé sezony Ligue 1, v němž působí Pavel Šulc, nejlepší český fotbalista za minulou sezonu. Olympique Lyon, gigant z Francie. Sparťanští...

20. července 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Spousta gólů i politiky. A co ještě? Top 10 příběhů z fotbalového mistrovství světa

Pohled na poločasovou show ve finále MS.

Jak se vám líbilo? Bavilo vás? Nebo rozčilovalo, když fotbal přebíjela politika? Mistrovství světa, které poprvé spolupořádaly tři země, vrcholilo finálovým zápasem mezi Argentinou a Španělskem (0:1...

20. července 2026  11:29

Máme, co jsme chtěli. A teď se porveme! hlásí kouč fotbalového Kladna po postupu

Trenér SK Kladno Zdeněk Hašek.

Už na podzim si na čele tabulky vydobyli takový náskok, který jim i přes několik jarních klopýtnutí zaručil vítězství v A skupině ČFL, a tím i baráž o druhou nejvyšší soutěž. Už před ní se navíc...

20. července 2026  11:11

Raubíř Paredes. Dohrál jen díky sudímu, pak španělské mistry světa napadl

Argentinský záložník Leandro Paredes po finále MS napadl společně s Almadou...

Před čtyřmi lety ve vyhroceném čtvrtfinále vší silou napálil míč na nizozemskou lavičku, když mu sudí odpískal hrubý faul. V neděli po prohraném finále fotbalového mistrovství světa argentinský...

20. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

20. července 2026  8:51

Trpěli jsme, ale to my rádi, smál se kouč Španělska. Je mi ctí vést tenhle tým

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.

Nenápadně, ale sakra efektivně probral trápící se národní tým a vybudoval mužstvo, které momentálně ve fotbalovém světě nemá konkurenci. Triumf v Lize národů, na Euru a teď i na mistrovství světa....

20. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×