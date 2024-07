Desátá posila pro Slovan. Z Vyškova získal reprezentanta Enemeho

Slovan o příchodu reprezentanta Rovníkové Guiney informoval na svém webu.

„Jsem velmi šťastný, že zde mohu být a podepsal jsem smlouvu právě ve Slovanu. Je to pro mě příležitost ukázat, jaký jsem fotbalista. Pokusím se ze sebe vydat to nejlepší. Klubu jsem vděčný za šanci, kterou mi tímto dává. Věřím v dobré výsledky Slovanu a budu dělat vše pro to, abych k nim dopomohl,“ řekl Eneme.

V minulé sezoně Eneme odehrál za Vyškov 20 zápasů v druhé lize, čtyřikrát nastoupil v MOL Cupu. V letech 2019-2023 nastupoval za rezervu francouzského celku FC Nantes. Během čtyř sezon zasáhl do 51 utkání. V reprezentaci má na kontě 25 startů.

Liberec po příchodu nového majitele, jímž se stal Ondřej Kania, mohutně posiluje. Eneme je pro Slovan desátou posilou.