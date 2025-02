Nejvíc startů za Liberec? Mikula prodloužil smlouvu, bude atakovat Nezmarův rekord

12:07

Slovan Liberec si pojistil služby defenzivního univerzála Jana Mikuly do léta 2026. „Budu opakovat to, co už jsem řekl po předchozích podpisech. Jsem v Liberci s rodinou spokojený, nemám proto důvod nikam odcházet,“ prohlásil někdejší mládežnický fotbalový reprezentant.