Liberecký šéf Kania: Rozhovory médiím už nedáme. Klub spouští placený obsah

Sám se posadil před stylizovanou stěnu s klubovými partnery, aby v obsáhlém interview, které celou platformu odšpuntovalo, rozhodnutí objasnil.

Odkaz na předplatné na libereckém webu nenajdete. Můžete si ho objednat na oddělené stránce slovan.plus, standardní cena je pět eur měsíčně (asi 127 korun).

„Vlastníci permanentních vstupenek ho mají zdarma, čímž chceme fanoušky motivovat, aby si je pořídili,“ doplnil Kania.

On sám plánoval spuštění platformy až na příští sezonu, okolnosti ho ale donutily zrychlit.

„Vedlejším produktem našeho snažení je to, že náš klub generuje pozornost a lidi se o něj zajímají. Nedává smysl, abychom médiím servírovali obsah jen tak,“ uvedl Kania.

Čílí ho hlavně překrucování myšlenek a událostí.

„Vím, jak média fungují. Žijí z kliků a reklamy. My jsme jim vygenerovali za půl roku čtenost, která může konkurovat nebo i překonat obsah nejen o Plzni a Baníku, ale klidně také o Slavii,“ pokračoval ambiciózní šéf.

Sám se z veřejného prostoru stáhnul po událostech z podzimního derby s Jabloncem (0:5). Do té doby aktivně vystupoval na sociálních sítích a promlouval do médií.

„Chápu, že když novináři dělají rozhovory, tak se debata nakonec stočí i na nás, protože na to lidé víc klikají. Já mám mentální problém s tím, jak jsou novináři na jednu stranu milí a hodní, protože chtějí, abyste jim dodali obsah, který bude zajímat jejich předplatitele, ale zároveň jsou schopní ve svém obsahu nepřesně interpretovat některé události,“ doplnil Kania.

Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania na domácím utkání Slovanu.

I proto si větší formáty klub nechá pro sebe, aby nad nimi měl kontrolu. „Nechceme to umožňovat někomu jinému. Chceme mít možnost se ptát vlastních hráčů a trenérů a dát v tomto prostor také fanouškům,“ líčil dvaatřicetiletý podnikatel.

Novinářům bude klub dál poskytovat akreditace na zápasy a zvát je na tiskové konference. „Ale že bychom jen tak umožnili nějakému médiu dělat rozhovor s naším hráčem, to dělat nebudeme, protože to můžeme dělat sami. A jsme schopní vyčíst, co fanoušky zajímá.“

K placenému obsahu Sparty mám výhrady

Podobný, byť ne tak radikální koncept, představila minulý rok pražská Sparta, která spustila platformu Unlimited. Měsíční cena je na 150 korunách, za roční přístup zaplatíte 1490 Kč.

Kromě obsáhlých rozhovorů, prodloužených videoformátů nebo pozápasových analytických rozborů Sparta za paywallem vysílá přípravné zápasy nebo tiskové konference a garantuje předkupní právo na vstupenky. Exkluzivní rozhovory ale médiím poskytuje i nadále.

„Tohle je budoucnost. Sparta to ukazuje, byť mám výhrady k tomu, jak k tomu obsahově přistoupili,“ přemítal Kania. „Nejsou to zajímavé formáty, jsou to jen rozhovory, které pokud tam není Tomáš Rosický, tak to příliš zajímavé není. Nemůžete ani pokládat dotazy,“ kroutil hlavou.

Podle Kanii se tímto směrem nakonec vydá většina ligových klubů.

„Je to trend, a souvisí s tím i vstup nových majitelů, diváci něco přispějí nebo budou mít permanentkáři přístup zdarma, a tím budeme naše fanoušky motivovat. Tvořit kvalitní obsah také něco stojí, není to o tom, že z toho klub bude mít obrovské příjmy, ale minimálně to zaplatí produkci.“