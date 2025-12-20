Liberec se dere vzhůru a chce úspěch. Udrží přes zimu tým pohromadě?

Parta trenéra Radoslava Kováče střídala od začátku lepší výsledky s horšími. Jenže pak přišel listopad a s ním famózní série čtyř výher v řadě při skóre 14:0, která Slovan katapultovala na čtvrté místo. Po následných dvou remízách na Dukle a Spartě tým přezimuje na šesté příčce ligy.
„Jednatřicet získaných bodů je dobrý výsledek. Některé ztráty byly zbytečné, ale na druhou stranu máme fakt mladý tým s velkým potenciálem. Máme odzkoušené, že mladí hráči do toho na podzim naskakují a po zimní pauze se o dvacet třicet procent zlepší. Doufáme, že tým zůstane pohromadě,“ řekl Radoslav Kováč.
Na televizních obrazovkách se v listopadu objevil dokumentární seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, který mapuje první sezonu severočeského týmu pod novým majitelem Ondřejem Kaniou.
Jak vypadala úvodní polovina té druhé?