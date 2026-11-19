Sportovci si s umělci prohodili svá obvyklá působiště. Zatímco herci a tanečníci vyrazili na stadion U Nisy, fotbalisté zamířili na divadelní prkna. Výsledkem jsou originální fotografie a krátké videospoty, které budou obě instituce postupně zveřejňovat.
A netradiční byla i tisková konference, na níž zástupci obou institucí ve středu projekt představili. Začala v klubovém autobuse Slovanu a pokračovala v divadle.
„S takovým aranžmá jsem se ještě nikdy nesetkal. Je to speciální. I díky tomu, že spolupráce nás a Divadla F. X. Šaldy speciální je a bude,“ poznamenal generální ředitel Slovanu Jan Nezmar. Podle něj mají fotbal a divadlo mnohem víc společného, než by se mohlo na první pohled zdát. A nejde jen o diváky, kteří sledují dění na hřišti nebo jevišti.
„Pro fotbalový klub i divadlo je potřeba spolupráce spousty lidí, kteří jsou někde v pozadí, než se vyběhne na jeviště nebo v našem případě na trávník. Je za tím hodně práce a úsilí, aby se potom mohlo něco odehrát,“ vysvětloval Nezmar.
A upozornil i na to, co obě prostředí spojuje nejvíc. „Velmi často jsou to dramata a příběhy. A myslím, že jednou z nejdůležitějších věcí, která spojuje fotbal a divadlo, jsou emoce.“
Jeho divadelní protějšek Petr Michálek se pustil rovnou do fotbalové terminologie. „Za Šaldovo divadlo chci říct, že rozhodně vyznáváme kreativní, útočný a hravý styl. A jestli jsem si něco opravdu přál, tak abych si mohl jednou nahrát právě s Honzou Nezmarem. A to se mi dneska plní,“ řekl s úsměvem.
„Společné s fotbalem máme například i to, že i my máme v souboru zahraniční akvizice. Rozdíl je v tom, že je pak neprodáváme, ale odcházejí zadarmo.“
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Za odlehčenou podobou celého projektu, který vznikal zhruba půl roku, se přitom skrývá poměrně vážná ambice. Přivést na fotbal lidi, kteří dávají přednost divadlu, a naopak přesvědčit sportovní fanoušky, aby občas zamířili i za kulturou.
„Často je to totiž tak, že v rodinách bývá jedna skupina lidí, která holduje divadlu a kultuře, zatímco druhá je spíš sportovně založená. My chceme tyto skupiny spojovat, abychom celou rodinu dostali jak do divadla, tak třeba na fotbal,“ vysvětlil marketingový šéf Slovanu Štěpán Hanuš. A dodal, že i kdyby se to během sezony podařilo třeba jen jednou, považoval by spolupráci za úspěšnou.
Kampaň s podtitulem „Jedno město, dva světy, společná vášeň“ se objeví na reklamních plochách po Liberci i na sociálních sítích. Má také vlastní web hrajemevliberci.cz. Jedním z protagonistů je i trenér Slovanu Branislav Fodrek, který se před kamerou představil v poněkud jiném světle, než v jakém ho znají fotbaloví fanoušci. Právě slovenskému kouči je věnován první videospot, který společnou kampaň startuje.
„Lidé možná vědí, že není úplně jednoduché ho rozmluvit a dostat do nějakého odvážnějšího stylu. Tentokrát se ale trochu odvázal a poprvé nám na kameru ukázal trošku lidskou tvář i vtipné momenty,“ prozradil Hanuš.
Spolupráce se nebude omezovat jen na reklamní kampaň. Divadlo se bude prezentovat na stadionu, Slovan zase v divadelních prostorách. Na 8. dubna příštího roku je navíc naplánován slavnostní galavečer, který má dosavadní společné aktivity symbolicky završit, nikoli však ukončit.
„Jak Slovan, tak Divadlo F. X. Šaldy jsou pevnou součástí liberecké společnosti. Liberečané jsou podle mě lidé, kteří hodně dbají na tradice, a obě naše instituce ty tradice nejen přinášejí, ale i rozvíjejí,“ připomněl Nezmar.