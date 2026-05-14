Slovan neuspěl a opět bude bez Evropy. Nejlepší šestka je úspěch, říká Kováč

Slovan bojoval o skupinu o titul až do posledního kola základní části.
V něm uspěl v náročném podještědském derby a na úkor sedmé Olomouce se prosmýkl do bojů o evropské poháry, kde se mohl objevit poprvé od roku 2020.
V nadstavbě ale prohrál se Slavií i Plzní. V Hradci tak musel aspoň remizovat, ideálně vyhrát. Jenže po výkonu, kterému opět chyběla kvalita ve finální fázi útoku, Kováčovo mužstvo prohrálo tím nejtěsnějším možným výsledkem.
A naděje na poháry je fuč.
„Všichni v klubu jsou samozřejmě zklamaní, že nebudou poháry. Věřili jsme, že to můžeme uhrát. Podle mě je to ale velký úspěch, že jsme se dostali do nejlepší šestky,“ řekl liberecký trenér.
Lepší než šestí už být nemohou, nemají o co hrát. Ani kdyby pátý Jablonec vyhrál finále poháru a naopak prohrál zbývající ligová utkání, tak by se na něj už Liberec nedotáhl.
Pro klub to však bude nejlepší ligové umístění od doby, kdy ho v první polovině roku 2024 převzal podnikatel Ondřej Kania. Loni totiž po základní části skončil sedmý.
Fanoušci ještě po famózním listopadu, kdy Slovan neprohrál a byl dokonce i čtvrtý, určitě věřili, že by na Evropu mohl Liberec dosáhnout. Špatné jarní výkony ale naději potopily.
„Já to řeknu, tak jak to je. Podívejte se na ty ročníky, co hrály. Ten tým se pořád učí. Kluci mají ohromný potenciál a talent být fakt dobří, momentálně tam ale ještě nejsme,“ líčil Kováč.
V lize má Liberec druhý nejnižší věkový průměr (24,1). Mladší tým najdeme jenom v Karviné (23,3).
Otázkou je, kde by dnes Slovan byl, kdyby před začátkem letošní sezony neodešli klíčoví hráči.
„Kdyby se v týmu udrželi kvalitní hráči, tak by dnes už byl daleko. Nechci úplně jmenovat, ale z křídla nám zmizel Ghali, který ale odejít musel. Podívejte se dnes na Višinského nebo Enemeho,“ řekl.
Je zřejmé, že se tým kolem generálního manažera Nezmara nebojí za dobrou cenu prodat některé důležité hráče. Takoví se objevují i v letošní sezoně, například obránce Ange N’Guessan, který přišel z italského Turína po uplatnění opce za milion eur. V Liberci je po odchodu Dominika Plechatého obráncem číslo jedna, v základní části ligy odehrál 25 utkání, vždy v základní sestavě.
„Budeme s týmem pracovat a uvidíme co se stane v létě. Víme, že třeba N’Guessan tady z největší pravděpodobností nezůstane, takže uvidíme. Musíme si sednout i s vedením, jakou cestou to bude pokračovat. To se bude řešit až po sezoně,“ popsal Kováč.
Podobné emoce měl i majitel Kania, který se vyjádřil na svých sociálních sítích.
„Jsem zklamaný. 15 bodů z posledních 14 zápasů na Evropu letos bohužel stačit nebude. Musíme si objektivně vyhodnotit, co za takovými výsledky od začátku února stojí,“ napsal.
„Nicméně je potřeba si říct, že se Slovan po šesti letech vrátil do skupiny o titul. Za což jsem vděčný, bohužel jsme do závěru sezony nenabrali formu. Byť jsme měli v průměru druhou nejmladší základní jedenáctku v téhle sezoně, tak jsme se dlouho drželi v přímém boji o Evropu a dlouho jsme na pátém místě byli,“ doplnil Kania.
Liberec čeká zajímavé přestupové období, letos totiž na sebe kladně upozornili i Vojtěch Stránský, Ermin Mahmič nebo Toumani Diakité, všichni pod 24 let. Ve Slovanu mají podepsáno do roku 2029.
A co bude s trenérem Kováčem? Povede Slovan i v příští sezoně? Kania se před necelými dvěma týdny netajil tím, že kouč v Liberci nejspíše zůstane.
„Je téměř jisté, že bude pokračovat i v příští sezoně. Pokud samozřejmě pro něj nepřijde lepší nabídka, výstupní klauzuli má. Doufám, že bude Radek náš Arteta a nevadila by mi asi čtyři druhá místa za sebou,“ řekl tehdy Kania pro Livesport.
Změnila jeho názor nepovedená nadstavba?