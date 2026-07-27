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Chance Liga 2026/2027

Fodrekova premiéra snů. Skvělý výkon a skalp Plzně. Ale nepřeceňujeme ho, říká

Michael Havlen
  7:43
Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní.

Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní. | foto: ČTK

Liberecký brankář Tomáš Koubek chytá míč po rohovém kopu v zápase proti Plzni.
Plzeňský brankář Florian Wiegele zasahuje v utkání proti Liberci.
Dávid Krčík (Plzeň) zahrává v 51. minutě utkání proti Liberci pokutový kop.
Plzeňský útočník Amar Memič v akci před libereckým brankářem Tomášem Koubkem.
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Když fotbalový Liberec pár dní před startem letní přípravy odvolal Radoslava Kováče a na jeho místo jmenoval v Česku neznámého Branislava Fodreka, možná někdo pozdvihl obočí. Po jasném vítězství 3:1 a dominantním výkonu v Plzni na úvod ligy teď slovenský trenér přijímá gratulace, ale snaží se mírnit přehnané nadšení.

„Přijeli jsme s pokorou a respektem, ale zároveň jsme podali sebevědomý výkon. Žádný individuální výkon nebyl slabý a kluci všechno odmakali,“ těší Fodreka, který tým na ligový start připravil bezvadně.

„Už v prvním poločase jsme mohli jít do vyššího vedení. Domácí následně vyrovnali z pokutového kopu, ale naši hráči ukázali mentální sílu a strhli vítězství na svou stranu. Všechny tři body jsou zcela zasloužené.“

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Mohl jste si vůbec vysnít lepší premiéru?
Z pohledu výsledku i hry určitě ne. Lhal bych, kdybych řekl, že z toho nemám radost. Mám, ale není to o mně, ale o klubu a hráčích, kteří odmakali celou přípravu a v Plzni si za tím šli od první minuty. Předvedli jsme poctivý výkon směrem do defenzivy a aktivní hru směrem dopředu. Nakonec je z toho pěkné vítězství, ale pořád zůstáváme nohama na zemi. Teď se můžeme chvíli radovat, ale pak už se začneme chystat na domácí zápas s Teplicemi, který bude taky náročný.

Jakou taktikou jste na tak silného soupeře, jakým je Plzeň, vyzráli?
Čekali jsme, že budou hrát nátlakově a že na nás budou tlačit jeden na jednoho po celém hřišti, snažit se dát rychlý gól a dostat nás pod tlak. Z toho jsme chtěli vycházet, otevřít si některé prostory a chodit víc do kolma, i díky typologii hráčů, kterou jsme měli. To se nám dařilo a už v prvním poločase jsme měli tři další čisté gólové šance. Jsem rád, že nám náš záměr vyšel, ale bylo to podložené perfektním kolektivním výkonem.

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Plzni jste se však dokázali vyrovnat i po individuální stránce.
Víme, že Plzeň je velká kvalita jak individuálně, tak jako mužstvo, ale jsem rád, že naši hráči se domácím vyrovnali a v některých případech je dokázali i předčit. Když se to takhle sejde, chlapci se obětují a dají každý to svoje pro kolektiv, tak je z toho pěkné vítězství. Ale nepřeceňujeme ho a už se díváme dopředu.

Jak byste ocenil přínos náhradníků? Po prostřídání jste zápas rozhodli.
Od toho tam ti hráči jsou. Máme zdvojené posty, některé dokonce ztrojené, takže kvalita je velká i v našem mužstvu. Není vždycky důležité jen to, kdo zápas začne, ale i to, kdo z lavičky to dokáže oživit a přinést kvalitu. Jestli hrál někdo minutu, nebo celý zápas, je v daném momentě jedno. Všichni šli za týmovým úspěchem.

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Jak jste si vychutnal radost v kabině? Už jste se naučil liberecký vítězný pokřik?
To mi ještě chvíli potrvá, ale samozřejmě jsem si to užíval a věřím, že to bude častější. I tohle vítězství dodá mužstvu motivaci a sebevědomí, a přes týden se bude určitě pracovat líp. Už ale vyhlížíme zápas s Teplicemi, ve kterém budeme chtít tři body z Plzně potvrdit.

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Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
4. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
6. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
7. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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