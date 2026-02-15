Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Liberec - Ostrava 0:0, domácí Mašek ve velké šanci střílí slabě

Autor: ,
Sledujeme online   14:51aktualizováno  15:42
Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni potřebují na své cestě za evropskými poháry zabrat. V utkání 22. kola Chance ligy je jejich soupeřem Ostrava, která bojuje o záchranu. Duel můžete od 15.30 sledovat v online reportáži.

Ondřej Kričfaluši, který poprvé nastoupil za Baník, (vpravo) brání libereckého Aflabiho Soliua. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pátý Liberec před týdnem podlehl na hřišti čtvrté Plzně 1:3 a soupeř stejně jako třetí Jablonec se mu po dalších výhrách dost vzdálil.

Trenér Radoslav Kováč tým kritizoval, chyběly mu emoce. Ukáže je Liberec proti Baníku?

Ostrava naposledy naznačila možnosti, zdolala ambiciózní Olomouc 2:0 a v tabulce se posunula na třináctou příčku, která by po 35 kolech znamenala záchranu.

Baník vůbec vstoupil do jarní části sezony dobře, na úvod remizoval na Slovácku.

Chance Liga 2025/2026
15. 2. 2026 15:30
Zápas probíhá
Liberec : Ostrava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, J. Mikula (33. L. Masopust), A. N’Guessan, J. Koželuh - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, L. Mašek - R. Krollis
Sestavy:
M. Jedlička - O. Kričfaluši, M. Frydrych, K. Pojezný - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - M. Kohút, V. Jurečka, A. Gning
Náhradníci:
D. Rus, L. Letenay, M. Lexa, A. Soliu, A. Drakpe, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Hodouš, V. Sychra, L. Pešl, L. Masopust
Náhradníci:
J. Pira, M. Havran, L. Laine, H. Kante, P. Ortíz, D. Owusu, F. Šancl, P. Jaroň, D. Buchta, S. Plavšič, V. Budinský
Žluté karty:
Žluté karty:
28. A. Gning
22. kolo

23. kolo

21. kolo

22. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  15:42

ONLINE: Boleslav - Teplice 0:0, domácí chtějí pryč z barážové příčky

Sledujeme online
Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Fotbalisté Mladé Boleslavi i v jarní části potvrzují, že jsou nejhůř bránícím týmem ligy. Změní to ve třetím zápase proti Teplicím? Duel 22. dějství můžete od 15.30 sledovat v online reportáži.

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  15:34

Pardubice - Jablonec 0:2, hosté se dlouho jen bránili, v závěru udeřili z rohů

Nepřehledná situace před pardubickou brankou, jablonecký Pantalon se drží ua...

Úspěšná série pardubických fotbalistů skončila. V 22. kole Chance ligy je nachytal třetí Jablonec. Ač byl dlouho horším týmem, bránil se, při šancích soupeře měl mnohdy štěstí, tak v závěru dal dva...

15. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:57

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do Ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu v 22....

15. února 2026  10:10

Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Radostně se řítí na branku jak lavina, neradostně často fanoušci vzdychnou, když šanci spálí. Teplický fotbalový šinkanzen Matěj Radosta cílovou stanici trefí jen občas. Moře šancí, kapka gólů, ale...

15. února 2026  9:55

Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

Brankář Slovácka Milan Heča zasahuje v utkání s Bohemians.

Selhali, když se to nejméně hodilo. Po dvou pozitivních představeních s Ostravou a v Jablonci, za které byli fotbalisté Slovácka odměněni jen dvěma body, nezvládli domácí zápas, který je mohl alespoň...

15. února 2026

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům.

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve...

15. února 2026

Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Radost pardubického Filipa Vechety (vlevo) během utkání proti Slavii

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice...

15. února 2026  7:35

Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Není to tak dávno, co musel „kousat“ druholigová hostování v Prostějově a sousední Chrudimi. Jeho místo v kádru účastníka nejvyšší soutěže z Pardubic bylo jeden čas tak trochu v nedohlednu, v...

15. února 2026

Hyský chválil tým a vyzdvihl střelce Krčíka: Osm gólů ze stopera? Neuvěřitelné číslo

Martin Hyský koučuje plzeňské fotbalisty během utkání v Olomouci.

Dva rohy Patrika Hrošovského, dva góly. Plzeň si díky skvělé kopací technice slovenského záložníka pomohla k výhře 2:1 v Olomouci. „Když standardky zahráváte dobře a jste hladoví, je to plus. Pomůže...

14. února 2026  22:03

Olomouc - Plzeň 1:2, góly jen od zimních posil, hosté dvakrát udeřili z rohů

Plzeňští fotbalisté se radují z vedoucího gólu v Olomouci. Vstřelil ho Salim...

Souboj dvou ambiciózních mužstev fotbalové ligy vyzněl pro Plzeň, která se po vítězství 2:1 v Olomouci posunula v neúplné tabulce na třetí příčku před Jablonec. Tři body získala ve 22. kole po gólech...

14. února 2026  17:44,  aktualizováno  21:29

Bořil se vsadil s trenérem. A vyhrál! Snad miliardáři v lize zainvestují do terénů, řekl

Slávistický brankář Jindřich Staněk drží míč, stojí nad ním kapitán Jan Bořil.

Vítězným gólem na hřišti Karviné obránce slávistických fotbalistů Jan Bořil vyrovnal své střelecké maximum ze sezony 2020/2021, kdy v lize rovněž vstřelil tři góly. „Mám sázku s trenérem a myslím, že...

14. února 2026  19:39

