ONLINE: Liberec - Ostrava 0:0, domácí Mašek ve velké šanci střílí slabě

Pátý Liberec před týdnem podlehl na hřišti čtvrté Plzně 1:3 a soupeř stejně jako třetí Jablonec se mu po dalších výhrách dost vzdálil.
Trenér Radoslav Kováč tým kritizoval, chyběly mu emoce. Ukáže je Liberec proti Baníku?
Ostrava naposledy naznačila možnosti, zdolala ambiciózní Olomouc 2:0 a v tabulce se posunula na třináctou příčku, která by po 35 kolech znamenala záchranu.
Baník vůbec vstoupil do jarní části sezony dobře, na úvod remizoval na Slovácku.
T. Koubek - M. Icha, J. Mikula (33. L. Masopust), A. N’Guessan, J. Koželuh - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, L. Mašek - R. Krollis
M. Jedlička - O. Kričfaluši, M. Frydrych, K. Pojezný - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - M. Kohút, V. Jurečka, A. Gning
D. Rus, L. Letenay, M. Lexa, A. Soliu, A. Drakpe, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Hodouš, V. Sychra, L. Pešl, L. Masopust
28. A. Gning