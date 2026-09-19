ONLINE: Artis Brno - Liberec, domácí se pokusí zaskočit favorita jako loni v poháru

Liberec prožívá nejlepší začátek ligového ročníku od roku 2007.
Tehdy Severočechy vedl trenér Vítězslav Lavička. Jeho mužstvo mělo po osmi kolech dvacet bodů, o jeden více než současný výběr.
Slovan vyhrál poslední čtyři ligová utkání, v nichž obdržel jediný gól (8:1), čímž si upevnil druhé místo v tabulce.
S brněnským soupeřem nemá nejlepší zkušenosti. Za jedenáct dní to bude rok od chvíle, kdy Artis po penaltovém rozstřelu Severočechy přemohl ve třetím kole MOL Cupu.
Nováček by naopak rád získal body. V této sezoně zatím získal jen čtyři a je třetí od konce. Hůř do sezony vstoupily jen Zlín a Slovácko.
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, K. Pojezný, E. Fully - M. Jeřábek, S. Boháč, A. Alégué, A. Labík, Papalelé - E. Ndiaye
T. Stoppen, Q. Adediran, Š. Harazim, D. Preisler, M. Pospíšil, I. Fomba, V. Perišič, S. Komljenovic, Y. Sanyang, A. Carlén, D. Sarapata
L. Pešl, J. Koželuh, D. Rus, Q. Zyba, M. Mikulenka, J. Musil, P. Hodouš, A. Bužek, J. Mikula, V. Baboula, E. Marsetič