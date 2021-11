Slovák Tupta: náhradník, fotbalista pro béčko i nejlepší střelec Liberce

Když už se zápas 14. kola fotbalové ligy mezi Libercem a Bohemians chýlil k remízovému konci, Tupta dostal přihrávku do šestnáctky a pohotově uklidil balon k tyči: 2:1 pro Slovan!

Tou dobou byl na hřišti sotva pět minut, protože ho kouč Kozel znovu použil jako žolíka pro závěr utkání. „Trenér mě poslal na hřiště s tím, ať se trefím. Podařilo se mi to a jsem vážně rád, že jsem pomohl mužstvu ke třem bodům,“ zářil třiadvacetiletý ofenzivní hráč s mezinárodními zkušenostmi.



„Bohemians hráli první poločas výborně. Měli jsme trochu problémy, po přestávce jsme ale na soupeře dokázali zatlačit. Myslím, že jsme byli lepší a nakonec jsme koncovku dotáhli zaslouženě do vítězného konce.“

Tupta coby velký talent slovenského fotbalu už v šestnácti letech zamířil do Itálie. V dresu Verony nakoukl i do Serie A, ale trvale se neprosadil a putoval po hostováních. Zahrál si v Polsku i ve Švýcarsku, až letos v srpnu zamířil na hostování do Liberce. Pod Ještěd přicházel ještě za trenéra Hoftycha, kdy se místní tým krčil na posledním místě tabulky.

Při svém třetím startu v novém dresu vystřelil Liberci v závěru zápasu s Mladou Boleslaví první výhru sezony. V dalším kole pak rozhodl o výhře 1:0 v derby na hřišti Jablonce. Třetí gól dal teď doma proti Bohemians a stal se tak nejlepším střelcem libereckého týmu.

U Nisy to však nemá tak lehké, jak by se zdálo. Do základní sestavy zatím natrvalo nepronikl. V šesti z osmi utkání, do nichž zasáhl, naskočil coby náhradník ve druhém poločase.

Ve 13. kole v Teplicích se dokonce nedostal ani na lavičku. Místo toho nastoupil v ČFL za liberecké béčko, jemuž pomohl k výhře 3:2 na hřišti Chlumce nad Cidlinou. Mimochodem, i tam dal vítězný gól v úplném závěru utkání. „Nikdy to pro hráče není úplně lehké,“ komentoval Tupta své přeřazení. „Ale nedal jsem hlavu dolů, máme v týmu velkou konkurenci, šel jsem za béčko s tím, že co nejvíc pomůžu. Povedlo se mi dát gól tam a i teď proti Bohemians, což mě oboje těší.“

Proč vlastně na chvíli skončil v B-týmu? „Dva zápasy nám rozhodl, pak nastoupil od začátku a dvakrát jako střídající hráč a moc spokojení jsme nebyli. Ve fázích, kdy nastoupil, mužstvo potřebovalo i bránit, a on v tom moc silný není,“ vysvětluje trenér Luboš Kozel, proč Tuptu nevzal do Teplic.

„Mluvil jsem s ním a řekl mu, že chci, aby pomohl béčku a vzal to za správný konec. On to udělal, rozhodl zápas, a proto byl proti Bohemians v nominaci, dostal se na hřiště a ukázal, v čem je silný, tedy v zakončení.“

Liberec se každopádně i díky Tuptovi postupně hrabe ze dna tabulky. Reprezentační přestávku stráví na desátém místě, od sedmých Českých Budějovic jej však dělí pouhý bod a na dostřel tří bodů je i šesté místo tvořící hranici první ligové skupiny.

Až se liga znovu rozběhne, severočeský tým čekají dvě utkání venku - v Karviné a na Spartě. Zůstane v nich nejlepší střelec týmu Tupta střídajícím žolíkem do závěru, nebo dostane šanci v základní sestavě?