Do hry jsme dali více srdíčka, říká střelec Zajíc po vyhraném derby

„Mám velkou radost, Zlínu jsem gól ještě nedal,“ zmínil Zajíc po své jubilejní dvacáté ligové trefě. „Cítil jsem se rozhodně líp než minulý týden, ale pořád to není úplně ono. Kotník mě ještě pobolívá, snad to za týden bude ještě lepší.“



Při gólu jste znovu potvrdil svou schopnost být před bránou ve správný čas na správném místě, že?

Snažím se vždy dobíhat, když někdo vystřelí. Takže když Rambo napřahoval, už jsem tam běžel. Naštěstí míč letěl do míst, kde jsem byl já, zpracoval jsem si jej přesně do běhu a napálil to pod břevno.

Měli jste v zápase jasně navrch, ale gól jste dali jen jeden. Bál jste se v závěru?

Mohli jsme dát další aspoň tři, i já sám jsem měl nějaké tutovky, škoda, i když naštěstí stačila i ta jedna branka. Vítězství bylo asi zasloužené, ale kdyby Poznar proměnil těsně před koncem tutovku, mohlo být všechno jinak.

V čem byl rozdíl mezi vámi a Zlínem?

Zápas možná byl celkem vyrovnaný, ale my jsme do hry dali přece jen víc srdíčka.

Pomohlo vám paradoxně, že jste do derby šli po dvou porážkách, které vás posadily na zadek?

Pozitivně je určitě neberu, bylo by lepší mít teď devět nebo dvanáct bodů než šest, které máme. Prostě jsme si řekli, že už nemůžeme prohrát. A vyhráli jsme.

Neovládla vás po domácí prohře s nováčkem z Českých Budějovic a debaklu 0:6 v Jablonci panika?

Uklidňoval jsem se, že je to jen fotbal a jsou v životě i horší věci. V kabině to ještě dva dny poté bylo špatné, ale pak už se to hodilo za hlavu a soustředili jsme se na Zlín. Řekli jsme si, že tam musíme nechat všechno. A vyplatilo se.

Loni jste při derby v Hradišti utrpěli debakl 0:4. Co bylo jinak?

Minule jsme asi byli hůř takticky nachystaní, to nejspíš rozhodlo.