Spolu do Evropy! Derby potvrdilo i nadvládu Slovácka nad Zlínem

„Neuvěřitelný pocit zažívat tyhle okamžiky. Člověk si to chce vychutnat, jenže právě tohle moc neumím,“ přiznal Svědík, který ale bezprostředně po vítězném derby nad Zlínem odhodil masku přísného pedanta a na chvíli se odvázal.

„Když člověk vidí, jak lidi skandují, jsou nadšení, všechno si najednou uvědomí. Proto fotbal děláme. Všem patří velký dík, vychutnáváme si to,“ vzkázal Svědík, který v povznesené náladě věnoval svoji oblíbenou kšiltovku 85leté Růženě Paškové.

„Chodí na tréninky, prožívá naše zápasy. Je to skalní fanynka. Čepice jí patří po právu. Celý mančaft vnímá, že ji máme rádi,“ culil se Svědík. Ze hřiště se nechtělo ani hráčům, kteří se fotili do památečních alb ve speciálních trikotech s všeříkajícím motem „Spolu do Evropy“.

„Jsem hodně šťastný. Asi ani nedoceňujeme, jaký je to úspěch. Je to naprosto neuvěřitelné, fantastické. Jsem pyšný na všechny v týmu. Nevím, jestli se tohle bude někdy opakovat. Doufám, že ano,“ líčil záložník Lukáš Sadílek, který dal v derby už v 9. minutě vítězný gól.

Tým, který se v předchozích sezonách pohyboval v lepším případě ve středu tabulky, letos rozkvetl a ve velkém přepisoval slovácké rekordy.

„Přestože máme za sebou historicky nejúspěšnější sezonu, stále si myslím, že můžeme dosáhnout ještě výše,“ věří majitel klub Zdeněk Zemek.„Za poslední tři roky se klub posunul obrovským krokem vpřed. Najednou hrajeme v lize významnou roli, můžeme se měřit s týmy ze špičky a dokážeme je potrápit,“ těší Sadílka.

Rekordy Slovácka v sezoně 2020/21 Ligové 14 vstřelených gólů z penalt při stoprocentní úspěšnosti Klubové 4. místo

63 bodů

58 vstřelených branek

5 výher v řadě

10 výher venku

6 výher venku v řadě (druhý nejlepší výkon v historii ligy)

Teď se může Slovácko předvést v Evropské konferenční lize. Aby se prokousalo do finančně lukrativní skupiny, musí zdolat tři soupeře. Do nové pohárové soutěže vstoupí ve druhém předkole ještě před startem ligy 22. července. I proto dostali hráči jen dva týdny volna.

„Asi nebudou stačit, ale není zbytí. Kluci musí od fotbalu vypnout, aby načerpali psychické síly do další sezony, která bude ještě náročnější,“ uvědomuje si Svědík, jenž úplně vypadnou z role nemůže.

Itinerář přípravy je daný. Kádr, s kterým půjde Slovácko do Evropy, se musí dotvořit. Avizované odchody stopera Hofmanna se střelcem Klimentem by měly být jediné ztráty.