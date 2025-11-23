„Byl jsem příjemně překvapený, kolik lidí přišlo. Taková podpora je milá. Byla to pohodová akce,“ podotkl Dostál. Spolu se zlínským kapitánem Tomášem Poznarem a Petrem Reinberkem a Milanem Petrželou zastupujícími Slovácko dlouho rozdávali autogramy a úsměvy.
V neděli v Uherském Hradišti už ale půjde doslova a do písmena do tuhého. Východomoravské derby uzavře úvodní kolo odvet Chance ligy, utkání má proto výkop až v 18.30 hodin, kdy mají teploty klesnout pod bod mrazu a pocit zimy ještě zvýrazní studený vítr.
„Má být škaredě, bojím se, aby netrpěl fotbal. Uvidíme, co nám počasí a hlavně terén dovolí. Přeji si, aby se lidi bavili a nepokazili jsme jim dojem nějakou holomajznou,“ uvedl Dostál.
„K ideálu to bude mít daleko, hráčům promrzávají svaly. Musíme se dobře zahřát, být pořád v tempu. Věřím, že přijdou i fanoušci, přestože tomu počasí moc nepřeje,“ doplnil kouč Zlína Bronislav Červenka.
Slovácko potřebuje svoje příznivce získat zpátky na svoji stranu. Poslední domácí porážku 0:3 od Liberce sledovala nejnižší ligová návštěva (1 978) v Uherském Hradišti od covidové éry se zavřenými stadiony.
„Derby se Zlínem vnímáme jako obrovsky důležitý zápas pro celou kabinu, klub, město i naše fanoušky. O to víc, že je to první utkání pod novým trenérem. V týmu je cítit hodně pozitivní změna, nová energie i větší chuť otočit současnou situaci,“ pověděl záložník Martin Šviderský, pro něhož to bude premiérové derby.
Stejně jako pro kouče Romana Skuhravého, který poslední celek ligy převzal v úterý poté, co nabídky postupně odmítli trenérští veteráni Petr Rada, Miroslav Koubek a Karel Jarolím.
Nedělní duel bude zároveň soubojem dvou trenérských vrstevníků, kteří spolu studovali profilicenci.
„Každý nový trenér něco změní, přinese do týmu náboj, energii. Hráči budou mít větší motivaci dokázat, že patří do sestavy,“ předpokládá Červenka. „I když víme, v jakém rozestavení Roman se svými mužstvy hraje, je pro nás složitější se připravit po taktické stránce.“
Skuhravý se snaží v krátkém čase napumpovat do hráčů víru, že fotbal nezapomněli hrát. Alfou a omegou je produktivita. Za polovinu základní části se Slovácko zmohlo na šest branek: dvě dalo z penalty, dvěma vlastenci jim pomohl soupeř. Shodou okolností i Zlín v prvním vzájemném střetnutí, které skončilo na Letné smírně 1:1.
„Trénujeme s větší intenzitou, víc se zaměřujeme na naši hru a na věci, které chceme zlepšit. Po nás záložnících trenér chce větší aktivitu, rychlejší otáčení hry, více kolmých přihrávek dopředu a větší zapojení do ofenzivy, více náběhů do šestnáctky a zakončení,“ shrnul Šviderský.
Zlín je na rozdíl od rivala v pohodě, nováček uzavírá úspěšnější půlku tabulky. Do role favorita se ale hosté nepasují, i sázkové kanceláře odhadují vyrovnaný zápas.
„Derby tady nemá favorita nikdy, může se stát cokoliv. Sami jsme se v domácích duelech přesvědčili, že papírové předpoklady úplně neplatí,“ připomněl Dostál, že Zlín získal více bodů venku (13) než na svém stadionu (10).
Slovácko vs. Zlín
Fotbalové derby v číslech