Jubilejní derby Zlína se Slováckem má být mrazivé, novinkou je pohár kraje

Petr Fojtík
  10:18
Nedělní derby Slovácka se Zlínem bude jubilejním třicátým vzájemným zápasem v nejvyšší ligové soutěži. Poprvé ale budou oba týmy hrát o pohár pro fotbalového vládce kraje, který vítězi věnuje hejtmanství. „Proč ne. Uvidíme, jestli se uchytí,“ vítá nápad zlínský brankář Stanislav Dostál, který se před týdnem zúčastnil společné akce rivalů pro fanoušky, kde novou trofej odhalil hejtman Radim Holiš.
Michal Cupák ze Zlína (vlevo) si kryje míč před Michalem Trávníkem ze Slovácka.

Michal Cupák ze Zlína (vlevo) si kryje míč před Michalem Trávníkem ze Slovácka. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Derby mezi domácím Zlínem a Slováckem skončilo nerozhodně 1:1. Vyrovnávací gól...
Hráči Slovácka slaví gól proti Zlínu.
Michal Cupák se snaží odebrat balon Michalu Trávníkovi.
Zlínský záložník Jan Kalabiška (91) si střílí vlastní góly v derby, které mezi...
6 fotografií

„Byl jsem příjemně překvapený, kolik lidí přišlo. Taková podpora je milá. Byla to pohodová akce,“ podotkl Dostál. Spolu se zlínským kapitánem Tomášem Poznarem a Petrem Reinberkem a Milanem Petrželou zastupujícími Slovácko dlouho rozdávali autogramy a úsměvy.

V neděli v Uherském Hradišti už ale půjde doslova a do písmena do tuhého. Východomoravské derby uzavře úvodní kolo odvet Chance ligy, utkání má proto výkop až v 18.30 hodin, kdy mají teploty klesnout pod bod mrazu a pocit zimy ještě zvýrazní studený vítr.

„Má být škaredě, bojím se, aby netrpěl fotbal. Uvidíme, co nám počasí a hlavně terén dovolí. Přeji si, aby se lidi bavili a nepokazili jsme jim dojem nějakou holomajznou,“ uvedl Dostál.

Strádající Slovácko se pokusí zachránit Skuhravý, nahradil Kameníka

„K ideálu to bude mít daleko, hráčům promrzávají svaly. Musíme se dobře zahřát, být pořád v tempu. Věřím, že přijdou i fanoušci, přestože tomu počasí moc nepřeje,“ doplnil kouč Zlína Bronislav Červenka.

Slovácko potřebuje svoje příznivce získat zpátky na svoji stranu. Poslední domácí porážku 0:3 od Liberce sledovala nejnižší ligová návštěva (1 978) v Uherském Hradišti od covidové éry se zavřenými stadiony.

„Derby se Zlínem vnímáme jako obrovsky důležitý zápas pro celou kabinu, klub, město i naše fanoušky. O to víc, že je to první utkání pod novým trenérem. V týmu je cítit hodně pozitivní změna, nová energie i větší chuť otočit současnou situaci,“ pověděl záložník Martin Šviderský, pro něhož to bude premiérové derby.

Michal Cupák v souboji s Vlastimilem Daníčkem ze Slovácka.
Zlínský záložník Jan Kalabiška (91) si střílí vlastní góly v derby, které mezi...

Stejně jako pro kouče Romana Skuhravého, který poslední celek ligy převzal v úterý poté, co nabídky postupně odmítli trenérští veteráni Petr Rada, Miroslav Koubek a Karel Jarolím.

Nedělní duel bude zároveň soubojem dvou trenérských vrstevníků, kteří spolu studovali profilicenci.

„Každý nový trenér něco změní, přinese do týmu náboj, energii. Hráči budou mít větší motivaci dokázat, že patří do sestavy,“ předpokládá Červenka. „I když víme, v jakém rozestavení Roman se svými mužstvy hraje, je pro nás složitější se připravit po taktické stránce.“

Skuhravý se snaží v krátkém čase napumpovat do hráčů víru, že fotbal nezapomněli hrát. Alfou a omegou je produktivita. Za polovinu základní části se Slovácko zmohlo na šest branek: dvě dalo z penalty, dvěma vlastenci jim pomohl soupeř. Shodou okolností i Zlín v prvním vzájemném střetnutí, které skončilo na Letné smírně 1:1.

Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý

„Trénujeme s větší intenzitou, víc se zaměřujeme na naši hru a na věci, které chceme zlepšit. Po nás záložnících trenér chce větší aktivitu, rychlejší otáčení hry, více kolmých přihrávek dopředu a větší zapojení do ofenzivy, více náběhů do šestnáctky a zakončení,“ shrnul Šviderský.

Zlín je na rozdíl od rivala v pohodě, nováček uzavírá úspěšnější půlku tabulky. Do role favorita se ale hosté nepasují, i sázkové kanceláře odhadují vyrovnaný zápas.

„Derby tady nemá favorita nikdy, může se stát cokoliv. Sami jsme se v domácích duelech přesvědčili, že papírové předpoklady úplně neplatí,“ připomněl Dostál, že Zlín získal více bodů venku (13) než na svém stadionu (10).

Slovácko vs. Zlín

Fotbalové derby v číslech

  • 30. vzájemný zápas v nejvyšší soutěži se odehraje v neděli v Uherském Hradišti, začátek je v 18.30 hodin.
  • 12 zápasů vyhrálo Slovácko, 11 Zlín, 8 skončilo nerozhodně při skóre 35:33 pro Slovácko.
  • 4:0 je nejvyšší vítězství, tímto výsledkem vyhrál tak Zlín 28. srpna 2018 v Hradišti.
  • 2:1 je nejčastější výsledek, čtyřikrát zvítězil tímto skóre Zlín.
  • 244 hráčů nastoupilo k derby, na straně Slovácka 126, za Zlín 128.
  • 10 hráčů obléklo dres obou rivalů: Vlastimil Činčala, Daniel Holzer, Dominik Janošek, Jan Kalabiška, Libor Kozák, Josef Lukaštík, Vladimír Malár, Václav Procházka, David Šmahaj a Ivo Zbožínek. Malár v jedné sezoně: na podzim 2004 za Zlín, na jaře 2005 za Slovácko.
  • 4 góly dali nejlepší střelci derby – slovácký útočník Milan Ivana a zlínský Tomáš Poznar.
  • 1 423 odehraných minut v 17 zápasech dělá slováckého univerzála Vlastimila Daníčka rekordmanem derby, zlínským je s 993 minutami obránce Róbert Matejov.
  • 8 vítězství v 11 zápasech oslavil se Slováckem Martin Svědík, který je tak nejúspěšnějším trenérem derby. Oba týmy vedl Jan Kameník.
  • 128 630 diváků vidělo na stadionech derby, nejvyšší návštěvou je 6 586 lidí z 28. srpna 2018.
  • 6 červených karet rozdali rozhodčí, čtyři udělili Zlínu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Dukla - Sigma Olomouc 2:2, hosté museli dvakrát dotahovat, bod vystřelil Vašulín

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Fotbalisté olomoucké Sigmy nepotvrdili vydařenou formu z posledních týdnů, v 16. kole Chance Ligy pouze remizovali na pražské Dukle 2:2. Za domácí se dvakrát trefil Čermák, na straně Hanáků se...

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  18:08

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  17:53

