Nulový víkend Zlína a Slovácka: Bez gólu, bez bodu

Trenér Slovácka Martin Svědík po prohře se Slavií

„Vstoupili jsme do utkání strašně, s přílišným respektem k soupeři. Nepohlídali jsme si standardní situace. Začali jsme hrát až za stavu 0:2 a to je proti Slavii pozdě. Cením si zlepšeného výkonu po druhém gólu a pak především ve druhém poločase. Do 70. minuty jsme měli šance. Pak se projevuje samozřejmě kvalita. Slavia své šance proměňuje a my je nedáme. Gól na konci, zase ze standardní situace, vypovídá o všem.“