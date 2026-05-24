Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

„Baráž je pro velké chlapy. Tam jdou oba týmy na krev a co bylo, je v ten moment nepodstatné,“ říká Skuhravý před bojem o prvoligové přežití.
Takže už jste přepnul na baráž?
Přemýšlím o ní dlouho. Už víme, jakého máme soupeře. Artis má vynikající hráče. Co zainvestovali, je až neuvěřitelné. Sami deklarují, že to dělali kvůli baráži. Vůbec nic nepodceníme. Mají zkušeného trenéra. Příležitost, kterou si vybojovali, budou chtít rozhodně využít. Ale my jsme si vybojovali úplně stejnou šanci a chceme hrát příští rok ligu. Těším se na skvělé zápasy. Víme o individualitách Artisu, jakým způsobem zakládají hru, jaký mají přechod do útoku, proč zařadili Adedirana na desítkovou pozici. Ale myslím si, že to bude o nás, jak budeme schopni diktovat tempo hry.
|
Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu
Byl druhý poločas ve Zlíně nácvik na to, co vás čeká v baráži, kde budete zřejmě také dobývat soupeřovu obranu a tvořit?
My tvořit umíme. To jsme ukázali ve druhém poločasu, jenže zase jsme nebyli přesní v předfinální fázi a ani jsme se do ní moc nedostávali, proto jsme nevstřelili branku. Ale nemůžete tvořit, když neběháte, hrajete míče alibisticky dolů jako v první půlce. Věděli jsme, že poslední tři zápasy budou stejné. Soupeři hrají podobným způsobem. Možná je to ideální příležitost to rozebrat, ale to si musím rozmyslet, protože teď přijde úplně jiná soutěž, s jinou mentalitou a na to se musíme co nejlépe připravit. A ano, myslím, že v obou zápasech nás čeká přesně tohle.
Střídání pěti hráčů v poločase bylo ve vašem scénáři, nebo jste tím reagoval na špatnou první půli?
Měl jsem v plánu čtyři střídání. Akorát minutu před začátkem druhého poločasu mi Vaško řekl, že nemůže, proto jsme šli do pěti změn. Bylo to kvůli rozložení zátěže v závěru sezony, kdy hrajeme o život. Ale nechtěli jsme spekulovat. Pravda je, že po prvním poločase jsme mohl vystřídat vyjma tří hráčů kohokoliv.
Zaregistroval jste slova trenéra Artisu Romana Nádvorníka, že vás do baráže nechce, protože jste z tria Baník, Dukla a vy nejlepší?
Vůbec to tak neberu. Jak znám Romana, může to být taktický tah. Jsem proti tomu imunní. Zajímá mě soupeř. Jak hraje, jak reaguje na obdržený gól. Způsob hry Romanových týmů je standardně zažitý, využívají rychlá křídla.
Bude těžké najít vhodné typy hráčů do barážové bitvy o všechno?
O sestavě mám jasno dlouhodobě. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav po derby, jak na tom bude Tomáš Huk. Podle toho vybereme sestavu, která se mi během sezony vykrystalizovala. Brankáře Heču jsme šetřili kvůli kartám.
|
Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil
Opakovaně chybí na soupisce Petržela s Reinberkem. Je to jen kvůli zranění?
Oba mají zdravotní problémy a i kdyby se uzdravili, ani bych je nevyužil, protože v téhle chvíli je herní praxe ze sezony absolutně klíčová.
Je výhodou, že baráž končíte doma?
Nevybírám si, jestli začínáme venku nebo doma. Tohle vůbec neřeším. I kdybychom hráli v baráži s Táborskem, bylo by to jedno. Chceme zvládnout oba zápasy stejně jako Artis. Ve dvou duelech máte větší možnost nějaký výpadek zvrátit. Chci, abychom obě utkání odehráli kondičně i takticky v nejlepší verzi.