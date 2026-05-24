Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

Petr Fojtík
  10:00
Mrzelo jej, že jeho tým neudělal věrným fanouškům v krajském derby radost. Nechápal, jak mohli hráči podat tak rozdílný výkon v prvním a druhém poločase. Po krátkém hodnocení porážky 0:1 ve Zlíně se už ale na pozápasové tiskové konferenci věnoval trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý nadcházející baráži, kterou hradišťský klub rozehraje ve středu na půdě ambiciózního Artisu Brno.

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka | foto: ČTK

„Baráž je pro velké chlapy. Tam jdou oba týmy na krev a co bylo, je v ten moment nepodstatné,“ říká Skuhravý před bojem o prvoligové přežití.

Takže už jste přepnul na baráž?
Přemýšlím o ní dlouho. Už víme, jakého máme soupeře. Artis má vynikající hráče. Co zainvestovali, je až neuvěřitelné. Sami deklarují, že to dělali kvůli baráži. Vůbec nic nepodceníme. Mají zkušeného trenéra. Příležitost, kterou si vybojovali, budou chtít rozhodně využít. Ale my jsme si vybojovali úplně stejnou šanci a chceme hrát příští rok ligu. Těším se na skvělé zápasy. Víme o individualitách Artisu, jakým způsobem zakládají hru, jaký mají přechod do útoku, proč zařadili Adedirana na desítkovou pozici. Ale myslím si, že to bude o nás, jak budeme schopni diktovat tempo hry.

Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu

Byl druhý poločas ve Zlíně nácvik na to, co vás čeká v baráži, kde budete zřejmě také dobývat soupeřovu obranu a tvořit?
My tvořit umíme. To jsme ukázali ve druhém poločasu, jenže zase jsme nebyli přesní v předfinální fázi a ani jsme se do ní moc nedostávali, proto jsme nevstřelili branku. Ale nemůžete tvořit, když neběháte, hrajete míče alibisticky dolů jako v první půlce. Věděli jsme, že poslední tři zápasy budou stejné. Soupeři hrají podobným způsobem. Možná je to ideální příležitost to rozebrat, ale to si musím rozmyslet, protože teď přijde úplně jiná soutěž, s jinou mentalitou a na to se musíme co nejlépe připravit. A ano, myslím, že v obou zápasech nás čeká přesně tohle.

Střídání pěti hráčů v poločase bylo ve vašem scénáři, nebo jste tím reagoval na špatnou první půli?
Měl jsem v plánu čtyři střídání. Akorát minutu před začátkem druhého poločasu mi Vaško řekl, že nemůže, proto jsme šli do pěti změn. Bylo to kvůli rozložení zátěže v závěru sezony, kdy hrajeme o život. Ale nechtěli jsme spekulovat. Pravda je, že po prvním poločase jsme mohl vystřídat vyjma tří hráčů kohokoliv.

Zlínští fanoušci během utkání proti Slovácku

Roman Horák ze Slovácka a Tomáš Hellebrand ze Zlína v souboji.

Zaregistroval jste slova trenéra Artisu Romana Nádvorníka, že vás do baráže nechce, protože jste z tria Baník, Dukla a vy nejlepší?
Vůbec to tak neberu. Jak znám Romana, může to být taktický tah. Jsem proti tomu imunní. Zajímá mě soupeř. Jak hraje, jak reaguje na obdržený gól. Způsob hry Romanových týmů je standardně zažitý, využívají rychlá křídla.

Bude těžké najít vhodné typy hráčů do barážové bitvy o všechno?
O sestavě mám jasno dlouhodobě. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav po derby, jak na tom bude Tomáš Huk. Podle toho vybereme sestavu, která se mi během sezony vykrystalizovala. Brankáře Heču jsme šetřili kvůli kartám.

Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Opakovaně chybí na soupisce Petržela s Reinberkem. Je to jen kvůli zranění?
Oba mají zdravotní problémy a i kdyby se uzdravili, ani bych je nevyužil, protože v téhle chvíli je herní praxe ze sezony absolutně klíčová.

Je výhodou, že baráž končíte doma?
Nevybírám si, jestli začínáme venku nebo doma. Tohle vůbec neřeším. I kdybychom hráli v baráži s Táborskem, bylo by to jedno. Chceme zvládnout oba zápasy stejně jako Artis. Ve dvou duelech máte větší možnost nějaký výpadek zvrátit. Chci, abychom obě utkání odehráli kondičně i takticky v nejlepší verzi.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
