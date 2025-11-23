ONLINE: Slovácko - Zlín, regionální derby, domácí poprvé s novým koučem

Slovácko výsledkovou krizi v reprezentační pauze řešilo odvoláním trenér Jana Kameníka, kterého nahradil Roman Skuhravý.
Tým má za sebou tři ligové porážky, v součtu s pohárem v Karviné v šesti posledních duelech neskóroval.
To Zlín je v pohodě, minule sice podlehl doma Bohemians, ale patří mu klidný střed tabulky. Před týmy ze skupiny o záchranu má desetibodový náskok. Jak si povede v derby?
M. Heča - J. Mulder, M. Rundič, F. Vaško, P. Reinberk - M. Trávník, D. Tetour, M. Havlík - P. Blahút, M. Krmenčík, S. Kim
J. Borek, A. Stojčevski, J. Hamza, M. Koscelník, T. Fryšták, M. Kvasina, G. Ndefe, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, O. Ceesay
Z. Načkebija, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu, A. Křapka, D. Machalík, M. Koubek, M. Knobloch, T. Ulbrich, T. Hellebrand, S. Belaník