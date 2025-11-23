Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slovácko - Zlín, regionální derby, domácí poprvé s novým koučem

Autor:
Sledujeme online   17:59
Regionální derby a souboj posledního týmu tabulky proti troufalému nováčkovi. Fotbalisté Slovácka při premiéře nového kouče Romana Skuhravého hostí Zlín. Utkání můžete od 18.30 sledovat v online reportáži.

Zlínský záložník Jan Kalabiška (91) si střílí vlastní góly v derby, které mezi domácím Zlínem a Slováckem skončilo nerozhodně 1:1. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Slovácko výsledkovou krizi v reprezentační pauze řešilo odvoláním trenér Jana Kameníka, kterého nahradil Roman Skuhravý.

Tým má za sebou tři ligové porážky, v součtu s pohárem v Karviné v šesti posledních duelech neskóroval.

To Zlín je v pohodě, minule sice podlehl doma Bohemians, ale patří mu klidný střed tabulky. Před týmy ze skupiny o záchranu má desetibodový náskok. Jak si povede v derby?

Chance Liga 2025/2026
23. 11. 2025 18:30
Slovácko : Zlín 0 : 0
()
Sestavy:
M. Heča - J. Mulder, M. Rundič, F. Vaško, P. Reinberk - M. Trávník, D. Tetour, M. Havlík - P. Blahút, M. Krmenčík, S. Kim
Sestavy:
S. Dostál - J. Kalabiška, J. Černín, J. Kolář, M. Fukala - C. Nombil, J. Didiba, M. Pišoja, M. Cupák, L. Bartošák - T. Poznar
Náhradníci:
J. Borek, A. Stojčevski, J. Hamza, M. Koscelník, T. Fryšták, M. Kvasina, G. Ndefe, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, O. Ceesay
Náhradníci:
Z. Načkebija, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu, A. Křapka, D. Machalík, M. Koubek, M. Knobloch, T. Ulbrich, T. Hellebrand, S. Belaník
16. kolo

17. kolo

15. kolo

16. kolo

1.FC Slovácko - FC Zlín

23. 11. • 18:30 • Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
ONLINE: Slovácko - Zlín, regionální derby, domácí poprvé s novým koučem

