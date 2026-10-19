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Chance Liga 2026/2027

Svědík tleskal kotli Slovácka, chválil Daníčka: Jsem rád, že zůstal u fotbalu

Petr Fojtík
  11:04
Martin Svědík, trenér Zbrojovky Brno, dává pokyny svěřencům během utkání se...

Martin Svědík, trenér Zbrojovky Brno, dává pokyny svěřencům během utkání se Slováckem. | foto: ČTK

Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví druhý gól v utkání se Slováckem.
Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví gól Daniela Vašulína do sítě Slovácka.
Útočník Zbrojovky Brno Daniel Vašulín slaví gól v utkání se Slováckem.
Útočník Zbrojovky Brno Daniel Vašulín proměňuje pokutový kop v utkání se...
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Fotbalové Slovácko dovedl k jeho největším úspěchům. Když se ale Martin Svědík poprvé od svého odchodu z Uherského Hradiště vrátil na místo činu, s brněnskou Zbrojovkou ho vyloupil po výsledku 2:1.

„Pracuji někde jinde, ale vzpomínky na lidi a úspěchy nejdou vyhnat z hlavy,“ přiznal Svědík. „Před tak důležitým zápasem však na to nemůžete myslet. Plně jsme se soustředili na vítězství.“

Po utkání zatleskal domácímu kotli, výhru slavil uměřeně. Na tiskové konferenci pak zmínil Vlastimila Daníčka, který byl před zápasem oficiálně uveden do Klubu legend 1. FC Slovácko.

„Udělal pro něj strašně moc. Je hezké, že si klub váží takových hráčů. Jsem rád, že zůstal u fotbalu stejně jako další kluci,“ připomněl Svědík Daníčkovu roli asistenta ve Slovácku.

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Spolu s ním domácí činovníci ocenili dárkem také Stanislava Hofmanna, který před dvěma lety odešel ze Slovácka do Zbrojovky, kde po kariéře pracuje jako videoanalytik ve Svědíkově štábu.

Speciální duel absolvoval nejen Svědík, ale také domácí záložník Lukáš Vorlický, který na jaře pomohl Zbrojovce k postupu do Chance Ligy. Brněnský kotel, který zaplnil celou jednu tribunu za bránou, po utkání dlouze vyvolával jeho jméno.

„S fanoušky Zbrojovky mám nadstandardní vztah. Bylo to ohromně dojemné,“ děkoval jim za přízeň.

Sám na sebe byl po jihomoravském derby naštvaný. Vyčítal si, že ze čtyř střel ani jedna nerozvlnila síť hostující brány.

„Když už přejdu přes jednoho nebo dva hráče, měl by z toho být gól nebo asistence. Pokaždé jsem trefil gólmana,“ štvalo jej.

Chance Liga 2026/27

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Slováckým smolařem zápasu byl Slončík, po jehož faulu se hosté ujali ve 41. minutě Vašulínem vedení z pokutového kopu.

Devatenáctiletý stoper prožil nepříjemné déjà vu. Penaltu zavinil i v předchozím domácím utkání s Baníkem, ve kterém Slovácko bralo alespoň bod. Od nepříjemného penaltového hattricku zachránil Sloníčka VAR v Liberci, kde po jeho zásahu rozhodčí pokutový kop odvolal.

„Je to daň za jeho nezkušenost, ale už nemá moc okamžiků, aby se dál učil. Musí si v těchto momentech počínat lépe. Věřit více svým spoluhráčům za sebou, ani to nebyla nebezpečná situace,“ shrnul Jan Jelínek, trenér Slovácka.

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Od Vorlického se Slončíkovi dostalo podpory ještě na hřišti bezprostředně po Vašulínově exekuci.

„Jsem přesvědčený, že jednou z něj bude reprezentant, má k tomu veškeré předpoklady. Bohužel udělal dvě chyby, děláme je všichni. Nikdo mu nic nevyčítal,“ líčil Vorlický.

Slončík se přimotal nešťastně i ke druhé inkasované brance. Míč se po sraženém pasu Trávníka odrazil do běhu Vachouška, jehož Slončík ve skluzu nezastavil a hostující žolík zakončil samostatný únik hokejovým blafákem do prázdné brány.

Korekce Behiratcheho přišla pro Slovácko až příliš pozdě v poslední minutě nastavení.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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