Svědík tleskal kotli Slovácka, chválil Daníčka: Jsem rád, že zůstal u fotbalu

„Pracuji někde jinde, ale vzpomínky na lidi a úspěchy nejdou vyhnat z hlavy,“ přiznal Svědík. „Před tak důležitým zápasem však na to nemůžete myslet. Plně jsme se soustředili na vítězství.“
Po utkání zatleskal domácímu kotli, výhru slavil uměřeně. Na tiskové konferenci pak zmínil Vlastimila Daníčka, který byl před zápasem oficiálně uveden do Klubu legend 1. FC Slovácko.
„Udělal pro něj strašně moc. Je hezké, že si klub váží takových hráčů. Jsem rád, že zůstal u fotbalu stejně jako další kluci,“ připomněl Svědík Daníčkovu roli asistenta ve Slovácku.
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Spolu s ním domácí činovníci ocenili dárkem také Stanislava Hofmanna, který před dvěma lety odešel ze Slovácka do Zbrojovky, kde po kariéře pracuje jako videoanalytik ve Svědíkově štábu.
Speciální duel absolvoval nejen Svědík, ale také domácí záložník Lukáš Vorlický, který na jaře pomohl Zbrojovce k postupu do Chance Ligy. Brněnský kotel, který zaplnil celou jednu tribunu za bránou, po utkání dlouze vyvolával jeho jméno.
„S fanoušky Zbrojovky mám nadstandardní vztah. Bylo to ohromně dojemné,“ děkoval jim za přízeň.
Sám na sebe byl po jihomoravském derby naštvaný. Vyčítal si, že ze čtyř střel ani jedna nerozvlnila síť hostující brány.
„Když už přejdu přes jednoho nebo dva hráče, měl by z toho být gól nebo asistence. Pokaždé jsem trefil gólmana,“ štvalo jej.
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Slováckým smolařem zápasu byl Slončík, po jehož faulu se hosté ujali ve 41. minutě Vašulínem vedení z pokutového kopu.
Devatenáctiletý stoper prožil nepříjemné déjà vu. Penaltu zavinil i v předchozím domácím utkání s Baníkem, ve kterém Slovácko bralo alespoň bod. Od nepříjemného penaltového hattricku zachránil Sloníčka VAR v Liberci, kde po jeho zásahu rozhodčí pokutový kop odvolal.
„Je to daň za jeho nezkušenost, ale už nemá moc okamžiků, aby se dál učil. Musí si v těchto momentech počínat lépe. Věřit více svým spoluhráčům za sebou, ani to nebyla nebezpečná situace,“ shrnul Jan Jelínek, trenér Slovácka.
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Od Vorlického se Slončíkovi dostalo podpory ještě na hřišti bezprostředně po Vašulínově exekuci.
„Jsem přesvědčený, že jednou z něj bude reprezentant, má k tomu veškeré předpoklady. Bohužel udělal dvě chyby, děláme je všichni. Nikdo mu nic nevyčítal,“ líčil Vorlický.
Slončík se přimotal nešťastně i ke druhé inkasované brance. Míč se po sraženém pasu Trávníka odrazil do běhu Vachouška, jehož Slončík ve skluzu nezastavil a hostující žolík zakončil samostatný únik hokejovým blafákem do prázdné brány.
Korekce Behiratcheho přišla pro Slovácko až příliš pozdě v poslední minutě nastavení.