ONLINE: Slovácko - Zbrojovka Brno, navážou domácí na nečekanou výhru v Liberci?

Slovácko chce navázat na vydařený zápas v Liberci, a odpoutat se tak z předposlední příčky tabulky. Mužstvo bodovalo ve čtyřech z posledních pěti utkání.
Zbrojovka Brno prohrála třikrát z posledních čtyřech zápasů – se Slavií, Jabloncem a v Boleslavi. Navíc ani v jednom z těchto utkání nevstřelila branku.
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, P. Juroška, L. Vorlický
A. Hrdina - J. Klíma, J. Pokorný, F. Vedral - L. Penxa, P. Čavoš, J. Zmrhal, A. Dante, A. Vaníček - D. Vašulín, L. Ezeh
T. Král, J. Fiala, A. Dolžnikov, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, M. Rundič, P. Halouska, L. Prior, F. Hruška
B. Kanakimana, Kaká, T. Vachoušek, M. Rymarenko, E. Hunal, A. Soliu, Š. Langer, P. Ševčík, J. Janetzký, T. Břečka, O. Prodělal