Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Ve Skuhravého premiéře vychytal hradišťský matador nulu, v Edenu byl u porážky 0:3.
„Z mužstva jsem měl pocit, že jsme přijeli až s příliš velkým respektem. Bylo to vidět v nasazení i v agresivitě. Nešly nám nohy a soupeři jsme darovali jednoduché góly. Ne, do takového zápasu jsme ještě nedorostli,“ podotkl kouč po mači s lídrem soutěže.
|
Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily
V sobotu s Viktorií už ale Slovácko potřebuje bez ohledu na sílu soupeře výsledkově zabrat. Po týdnu opět kleslo na dno ligové tabulky.
„Cílem je šest bodů,“ pronesl před závěrečnými dvěma podzimní koly Heča. Po Plzni jede Slovácko ještě do Teplic, spolu se Zlínem jsou to jediné dva týmy, které dokázalo v této ligové sezoně porazit.
S Viktorií doma třikrát po sobě neprohrálo a dvakrát ji zdolalo, to ovšem bylo v lepších časech. „S Plzní je to vždycky těžký zápas. Že inkasovala v posledních třech kolech devět branek, na to bych se nedíval,“ připomněl Heča, že i Západočeši mají dílčí problémy.
Po dvou měsících se v Uherském Hradišti představí Martin Hyský. Na konci září vyhrál na Slovácku s Karvinou 2:1, teď přijede jako kouč Plzně, kam nastoupil v říjnové reprezentační pauze.
Nového trenéra má i Slovácko, Skuhravý úřaduje v Hradišti teprve třetí týden.
|
Styl předchozího kouče Slovácku neseděl. Konečně chceme hrát fotbal, těší Tetoura
„Jeho přístup je hodně profesionální. Je lidský, má autoritu, výborný trenér. I spoluhráči mu začínají věřit. Jsem přesvědčený, že to pod ním bude dobré. Ale musíme udělat výsledky, jsme zase poslední. Když budeme hrát kombinačně, přijdou,“ je přesvědčený křídelník Patrik Blahút, který Skuhravého zná ze společného působení ve slovenské Podbrezové.
„Dejte nám chvilku času a budeme se zlepšovat,“ doplňuje Skuhravý, který nehodlá slevit ze svých herních principů ani v boji o záchranu. Už teď si přitom chystá tým na jaro. „Chceme získat stopera a hráče na hrot.“
Mezitím v Hradišti řeší, kdo z 11 hráčů, kterým v létě končí smlouva, bude pokračovat.