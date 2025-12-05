Chance Liga 2025/2026

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Petr Fojtík
  9:26
Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to nebyl úplně dobrý rok. Chceme ho společně s fanoušky zakončit vítězně,“ přeje si brankář Milan Heča, jehož nový trenér Roman Skuhravý vrátil po šesti kolech mezi tyče.
Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu. | foto: ČTK

Slávistický útočník Tomáš Chorý padá po souboji s Jonathanem Mulderem ze...
Tomáš Holeš ze Slavie na míči, brání ho Gigli Ndefe ze Slovácka.
Daniel Tetour (vpravo) otevřel skóre nedělního derby se Zlínem a nasměroval...
Slovácký záložník Kim Sung-pin se spolu s Markem Havlíkem raduje z vstřeleného...
22 fotografií

Ve Skuhravého premiéře vychytal hradišťský matador nulu, v Edenu byl u porážky 0:3.

„Z mužstva jsem měl pocit, že jsme přijeli až s příliš velkým respektem. Bylo to vidět v nasazení i v agresivitě. Nešly nám nohy a soupeři jsme darovali jednoduché góly. Ne, do takového zápasu jsme ještě nedorostli,“ podotkl kouč po mači s lídrem soutěže.

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

V sobotu s Viktorií už ale Slovácko potřebuje bez ohledu na sílu soupeře výsledkově zabrat. Po týdnu opět kleslo na dno ligové tabulky.

„Cílem je šest bodů,“ pronesl před závěrečnými dvěma podzimní koly Heča. Po Plzni jede Slovácko ještě do Teplic, spolu se Zlínem jsou to jediné dva týmy, které dokázalo v této ligové sezoně porazit.

Brankář Slovácka Milan Heča inkasuje gól v závěru pohárového utkání s Karvinou.

S Viktorií doma třikrát po sobě neprohrálo a dvakrát ji zdolalo, to ovšem bylo v lepších časech. „S Plzní je to vždycky těžký zápas. Že inkasovala v posledních třech kolech devět branek, na to bych se nedíval,“ připomněl Heča, že i Západočeši mají dílčí problémy.

Po dvou měsících se v Uherském Hradišti představí Martin Hyský. Na konci září vyhrál na Slovácku s Karvinou 2:1, teď přijede jako kouč Plzně, kam nastoupil v říjnové reprezentační pauze.

Nového trenéra má i Slovácko, Skuhravý úřaduje v Hradišti teprve třetí týden.

Styl předchozího kouče Slovácku neseděl. Konečně chceme hrát fotbal, těší Tetoura

„Jeho přístup je hodně profesionální. Je lidský, má autoritu, výborný trenér. I spoluhráči mu začínají věřit. Jsem přesvědčený, že to pod ním bude dobré. Ale musíme udělat výsledky, jsme zase poslední. Když budeme hrát kombinačně, přijdou,“ je přesvědčený křídelník Patrik Blahút, který Skuhravého zná ze společného působení ve slovenské Podbrezové.

„Dejte nám chvilku času a budeme se zlepšovat,“ doplňuje Skuhravý, který nehodlá slevit ze svých herních principů ani v boji o záchranu. Už teď si přitom chystá tým na jaro. „Chceme získat stopera a hráče na hrot.“

Mezitím v Hradišti řeší, kdo z 11 hráčů, kterým v létě končí smlouva, bude pokračovat.

Vstoupit do diskuse

18. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

5. prosince 2025  7:39

West Ham vydřel remízu na hřišti Manchesteru, Souček hrál skoro celý zápas

Soungoutou Magassa.z West Hamu v euforii po vyrovnání na hřišti Manchesteru...

Vložené čtrnácté kolo anglické Premier League zakončili fotbalisté Manchesteru United domácí remízou s West Hamem. Favorita poslal do vedení Dalot, v závěru vyrovnal Magassa. Český záložník Tomáš...

4. prosince 2025  23:09

Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Z reproduktorů v sále Kennedyho centra uprostřed Washingtonu D.C. se spustí světoznámá píseň Y.M.C.A. od Village People a vy tam někde v záběru kamer dost možná spatříte do rytmu kolíbajícího se...

4. prosince 2025  18:30

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos,...

4. prosince 2025

Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během utkání 16. kola první ligy s Bohemians 1905. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová...

4. prosince 2025  16:53

Ferguson, Terim, ale i Bílek. Kteří trenéři vedli naráz klub i reprezentaci?

Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek sleduje zápas se Skotskem v...

Na jaře by k nim mohl přibýt také Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, který prý zvažuje nabídku české reprezentace. Pokud by ji přijal a zároveň zůstal u klubu, přidal by se k dalším slavným...

4. prosince 2025  15:10

Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i...

4. prosince 2025  12:04

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Premium
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

S nadsázkou by se dalo říct, že Jindřich Trpišovský sepsal svůj motivační dopis už o víkendu, kdy v duelu se Slováckem jako první trenér v sezoně složil v lize základní sestavu výhradně z českých...

4. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

4. prosince 2025  11:57

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

4. prosince 2025  10:06

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem.

Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých...

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.