Slovácko začalo trénovat o týden později. Žádný handicap, odmítá kouč

Už převlečení hráči se sjeli individuálně, mnozí na kolech. Na hřišti může být jen desetičlenná skupina a během přípravy musí fotbalisté mezi sebou udržovat dvoumetrové odstupy.

„Krátkodobě není problém vymyslet tréninkový program. Doufám v brzké rozvolnění, abychom mohli začít trénovat normálně,“ přeje si trenér Martin Svědík.

„Všem nám to chybí, jsme dobrá parta, o zábavu je v ní vždycky postaráno. Bylo by lepší, kdybychom se mohli zase scházet, ale musíme vydržet,“ poznamenal obránce Petr Reinberk.

Ostatní kluby začaly trénovat po skupinkách už před týdnem, kdy dal Svědík svým svěřencům naopak volno.

„Jsme si jistí tím, co děláme. Předtím jsme jeli v podstatě nonstop individuální přípravu, poslední týden už jsme ale trénovali s míčem ve dvojicích, díky tomuto předstihu jsme si to volno mohli dovolit,“ nastínil Svědík.

Hráči navíc volné dny prožili aktivně, třeba tenisem nebo na kolech. „Michal Kadlec dal dohromady skupinku kamarádů z Hradiště, v sobotu jsme vyjeli na Velkou Javořinu. Nohy cítím ještě teď,“ směje se bek Reinberk. „Jinak jsem zatím běhal v Kunovském lese. A taky jsme s přítelkyní pro malou dcerku vyrobili dřevěný domek. Musím nás pochválit,“ doplnil.

Na prvním tréninku se sešlo osm obránců a dva brankáři. Po nich následovali záložníci a útočníci. Slovácko tak nešlo cestou sousedního Zlína, kde pro nácvik kombinace s postupným útokem každou skupinku naopak tvořili hráči různých postů.

„Takový nácvik možný samozřejmě je, ale fotbal se pak nehraje bezkontaktně, tak to hráče ani neučím,“ mávl rukou Svědík.

Vláda zatím připouští možnost opětovného spuštění fotbalové ligy v posledním květnovém týdnu. Pondělní návrh termínové listiny ligového výboru Ligové fotbalové asociace, který ještě musí schválit samotné kluby, počítá s prvními zápasy v úterý 26. a středu 27. května.

„Na to datum jsme schopní se v pohodě připravit. Největším problémem je stále řada otazníků. Nejsou jasné termíny i ‚blbosti‘ jako cestování autobusem, ubytování v hotelech a podobně. A co když se někdo koronavirem nakazí nebo bude v karanténě? Nemůže toho někdo zneužít?“ zamýšlí se slovácký kouč.

Uvítal by také umožnění přípravných zápasů. „Jít bez nich do ligy je za mě hloupost a riziko zranění hráčů. Potřeba jsou aspoň dva, jeden si zahrajete mezi sebou. Až se rozvolní opatření, nechal bych minimálně čtrnáct dnů, abychom do toho zápasového režimu naskočili.“