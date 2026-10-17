Před nedělním domácím zápasem se Zbrojovkou Brno pak bude za svoji oddanost modrobílým barvám slavnostně uveden do Klubu legend 1. FC Slovácko jako druhý člen po Petru Reinberkovi.
„Nesmírně si toho vážím. Jsem rád, že Slovácko něco takového vymyslelo, že je možnost cítit poděkování od klubu. S Rambem budeme asi v Klubu legend nějaký čas sirotci. Pravidla jsou hodně přísná, ale věřím, že je ještě někdo naplní. Třeba Havlas,“ zmínil Daníček svého nyní už bývalého spoluhráče Marka Havlíka.
V přípravných zápasech jsem cítil totální prázdno, žádnou emoci, ani pozitivní, ani negativní. Potřeboval jsem se s tím vyrovnat, prožít si trénování na lavičce.