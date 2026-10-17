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Já a trenér? Pořád se divím. Výbuch v Jablonci byla životní lekce, říká Daníček

Petr Fojtík
  12:00

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Vlastimil Daníček se po skončení aktivní kariéry posunul do role asistenta trenéra. (17. červen 2026) | foto: Dalibor Glück, ČTK

Sotva vyzul prvoligové kopačky, chopil se trenérské šance. Hned po završení profesionální hráčské kariéry se stal pětatřicetiletý Vlastimil Daníček asistentem ve Slovácku, jemuž byl věrný až na sezonu, kdy hostoval ve druholigové Karviné.

Před nedělním domácím zápasem se Zbrojovkou Brno pak bude za svoji oddanost modrobílým barvám slavnostně uveden do Klubu legend 1. FC Slovácko jako druhý člen po Petru Reinberkovi.

„Nesmírně si toho vážím. Jsem rád, že Slovácko něco takového vymyslelo, že je možnost cítit poděkování od klubu. S Rambem budeme asi v Klubu legend nějaký čas sirotci. Pravidla jsou hodně přísná, ale věřím, že je ještě někdo naplní. Třeba Havlas,“ zmínil Daníček svého nyní už bývalého spoluhráče Marka Havlíka.

V přípravných zápasech jsem cítil totální prázdno, žádnou emoci, ani pozitivní, ani negativní. Potřeboval jsem se s tím vyrovnat, prožít si trénování na lavičce.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 5 2 3 17:13 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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