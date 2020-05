Slovácko je pro restart ligové sezony. Zlín klade podmínky

Tipnete si? Rozjede se a dohraje ligová sezona?

Šumulikoski: Je to složité, liga není jednotná. Za nás by se měla sezona dohrát. Ale zabezpečení musí být vysoké, aby žádní aktéři nebyli vystaveni riziku.

Grygera: Tipovat nebudu. Pojedu do Prahy s tím, že je hodně otázek, ale málo odpovědí. Doufám, že na většinu dostaneme do úterý odpověď.

Máte nějaké podmínky, za kterých budete hlasovat pro a za kterých budete naopak proti?

Šumulikoski: To spíše vyplyne z debaty. Prioritou pro nás je, aby se sezona nějakým způsobem dohrála.

Grygera: Pokud by měla být dvě hlasování a první by bylo, jestli chceme opět hrát fotbal, tak říkám ano a zvednu obě ruce. Ale jde o podmínky, za jakých ho budeme hrát. A ty jsou nezodpovězené. Počínaje testy a konče smlouvami. Pokud nebudou do úterý vyřešené a zodpovězené, tak říkám, že ne.

Považujete za problém, pokud by se liga dohrávala po 30. červnu, kdy končí některým hráčům smlouvy?

Šumulikoski: Tohle je potřeba samozřejmě vyřešit. Nejvhodnější by podle mě bylo, aby smlouvy i hostování hráčům povinně skončily až po sezoně. Jejich přesuny v končící sezoně si nedovedu představit. To by v dosavadním klubu skončili 30. června a pak by na další zápasy čekali až do příštího ligového ročníku? To mi přijde jako blbost. Také máme hráče na hostováních ve druhé lize, ale stahovat si je hned 1. července zpět nechceme. Vůči jejich současným klubům nám to nepřipadá férové.

Grygera: Je to komplikace. I u nás končí hráčům smlouvy, jsou tady na hostování. Zatím nejsem schopen odpovědět, jak by to probíhalo, jak by se to řešilo, aby mohli pokračovat.

Majitel zlínského fotbalového klubu Zdeněk Červenka (vlevo) a sportovní manažer Zdeněk Grygera sledují trénink.

Dovedete si představit, že by se liga dohrála bez nadstavby?

Šumulikoski: V první řadě se musí vůbec začít. A jestli bude většinová shoda na tom, že se dohraje jen základní část, přijmeme to.

Grygera: Umím si představit strašně moc situací. Nejen my, ale i další kluby, s nimiž jsme se jednotlivě bavili. Jedním ze zádrhelů je, že dodnes neproběhla společná videokonference, kde by se mohly tyhle věci probrat a řešit.

Jak vnímáte testování hráčů na koronavirus?

Šumulikoski: Bude potřeba je testovat před každým zápasem. Ale kdo to zaplatí? Pomoc by mohla ligová asociace. Testování bude na zasedání určitě velkým tématem. Musíme něco společně vymyslet, jsou různé možnosti, třeba měření teploty a podobně.

Grygera: Tady měl padnout návrh z ligové asociace, jak by si to představovali, a všechny kluby to měly vědět dopředu. Jenže nic nevíme. Testování je nutné. Jestli jedeme podle německého plánu, tak tam testují každé tři dny a před každým zápasem. To si nedovedu představit v našich podmínkách, ekonomicky i organizačně je to hodně náročné.

Považovali jste komunikaci vedenou ligovou asociací s kluby za dostatečnou?

Šumulikoski: Je to složitá situace. Někdo to musí vzít na sebe. Jenže když se to pokazí, spadne vina na něj. Proto nikdo nechce vzít zodpovědnost.

Grygera: Možná si někdo myslí, že přes telefon se informace budou šířit dál. Anebo informace neměli, a proto je dál nepředávali. Komunikace měla probíhat jinak, více a hlavně společně.

Veliče Šumulikoski, manažer fotbalového Slovácka

Podle vládního scénáře uvolňování restrikcí budou od 25. května povolené akce do 500 lidí. Počítáte, že se někteří diváci dostanou na stadion?

Šumulikoski: Když se otvírají kina, kde je hodně lidí v malém a navíc uzavřeném prostoru, může podle mě být variantou i otevření stadionu. Je možné nastavit na stadionu různá pravidla, rozestupy, tribuny jsou obrovské. Třeba u nás mají kapacitu osm tisíc diváků, takže až tři tisíce jich tam při rozestupech v pohodě může být. Ale rozhodnout o tom musí kompetentní lidé. A i kdyby se hrálo bez diváků, tak pro fanoušky je lepší sledovat fotbal alespoň v televizi nebo na internetu než vůbec.

Grygera: Někdo říká, že by to byla pro něho ještě větší přítěž, koho na stadion pustit a jak. Pro nás je i 500 lidí dobrých. Sponzoři, partneři klubu nebo určití permanentkáři by si to zasloužili.

Bez ohledu na výsledek hlasování Ligového grémia nepochybně chystáte plán přípravných zápasů. Jak vypadá?

Šumulikoski: O něčem jsme jednali, čekáme na výsledek úterního grémia. V plánu máme dva zápasy s druholigovými týmy, ty by na rozehrání po pauze měly být optimální.

Grygera: Tým se připravuje, že se bude hrát. Zatím jsme domluvili dva soupeře. Ve středu bychom se měli utkat s Třincem a druhý zápas odehrát o víkendu.