Šumulikoski sjel hráče: Mám chuť odejít z Česka! Přiznal námluvy s Koubkem i Radou

Autor: ,
  21:41
Odvolání trenéra nepomohlo. Spíše naopak. Týden po domácí porážce 0:3 od Liberce, po které se poroučel Jan Kameník se svým štábem, prohráli fotbalisté Slovácka v Hradci Králové 0:4. Dočasně zaskakující sportovní ředitel klubu Veliče Šumulikoski věří, že příští týden předá poslední tým Chance ligy do rukou nového kouče.
Veliče Šumulikoski ze Slovácka udílí pokyny během utkání s Hradcem Králové.

Veliče Šumulikoski ze Slovácka udílí pokyny během utkání s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Veliče Šumulikoski ze Slovácka reaguje během utkání s Hradcem Králové.
Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.
Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.
David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové
11 fotografií

„Máme před sebou reprezentační přestávku. V pondělí začíná nový cyklus a doufám, že kouč přijde už v týdnu,“ povídal Šumulikoski po své hororové „trenérské“ premiéře v nejvyšší soutěži.

Opravdu nebudete pokračovat?
Nechci být trenérem. Už když jsem končil s hráčskou kariérou, říkal jsem, že nemám tuhle ambici, že chci dělat sportovního ředitele.

Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík

Je těžké najít za dané situace trenéra?
Oslovili jsme Petra Radu a Miroslava Koubka, oba odmítli z rodinných důvodů. Jednali jsme i s dalšími kandidáty. Víme, co chceme.

Jak jste prožíval zápas jako hlavní trenér?
Není to pro mě nic nového. Na lavičce jsem byl i předtím, občas jsem se zvedl. Ale není to o mně, chci pomoct klubu. Vidíme, že někteří hráči na to bohužel nemají, zase jsme inkasovali po našich chybách. První po naší nepřesné přihrávce. Ve druhé půlce jsme hráli kolem šestnáctky, ale znovu jsme nevystřelili na bránu a znovu jsme dostali gól. Třetí gól to samé. Nemá cenu to rozebírat do podrobností, nedává to smysl. Hradec vyhrál 4:0, zaslouženě.

Čím si vysvětlujete takový výbuch?
Na něco jsme se v týdnu chystali, ale nepřenesli jsme to do zápasu. Jestli někdo nosí dres Slovácka a prezentuje se takhle, je to málo a bude mít v zimě se mnou co dělat.

Veliče Šumulikoski ze Slovácka reaguje během utkání s Hradcem Králové.

Narážíte na špatný přístup hráčů?
Úvodní tři kola byla v pohodě, ale pak se všechno sesypalo. Hráči musí více zabrat. Mají kvalitu a ti, co jsou tady dlouhá léta, to dokázali. Přístup některých není dostatečný. Takhle se za Slovácko nehraje. Frajeři berou peníze a ne malé. Musí ukázat, že na to mají.

Zníte dost sklesle.
Je to pro mě hodně těžké. Bydlím v Uherském Hradišti dlouho a strašně mě to žere. Některé věci jsme nedělali správně, stala se chyba a musíme to vrátit zpátky. Sám mám chuť skončit a odejít z Česka.

Vrátil jste do týmu Kima a hned do základní sestavy. Proč?
Měli jsme jiné plány, ale Kim vypadal v tréninku výborně. Chtěli jsme dostat do zápasu techniku, kterou on má.

Útočník Mick van Buren z Hradce Králové hlavičkuje před Giglim Ndefem ze...
Hlavičkový souboj v utkání Hradce Králové se Slováckem.

S Libercem i Hradcem jsme dostali úvodní gól poté, co Ndefe nevystavil hráče do ofsajdu. Co s tím?
Opakuje se to samé. Nejde ven, zůstane jako poslední hráč. Původně měl začít na jeho postu Mulder, ale ten zase nevypadal v tréninku dobře. Proto jsme začali s Ndefem a Reinberkem.

Není zarážející, že většinu hráčů předčil nejstarší ligový fotbalista Petržela, který nastoupil ve druhé půlce?
Proto jsme ho tam dali, aby rozhýbal obranu domácích. Ale je smutné, že frajer má 42 let a mladí se na něj dívají. Tohle není správný směr.

Nakonec jste za protesty po zákroku na něj vyfasoval žlutou kartu.
Milan si ve vápně balon výborně zpracoval a obránce ho pak zalehl. Za mě to určitě penalta byla. Proto jsem dostal kartu.

15. kolo

16. kolo

Kompletní los

14. kolo

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
2. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
3. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
7. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
8. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
9. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
