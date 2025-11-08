Šumulikoski sjel hráče: Mám chuť odejít z Česka! Přiznal námluvy s Koubkem i Radou

„Máme před sebou reprezentační přestávku. V pondělí začíná nový cyklus a doufám, že kouč přijde už v týdnu,“ povídal Šumulikoski po své hororové „trenérské“ premiéře v nejvyšší soutěži.
Opravdu nebudete pokračovat?
Nechci být trenérem. Už když jsem končil s hráčskou kariérou, říkal jsem, že nemám tuhle ambici, že chci dělat sportovního ředitele.
Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík
Je těžké najít za dané situace trenéra?
Oslovili jsme Petra Radu a Miroslava Koubka, oba odmítli z rodinných důvodů. Jednali jsme i s dalšími kandidáty. Víme, co chceme.
Jak jste prožíval zápas jako hlavní trenér?
Není to pro mě nic nového. Na lavičce jsem byl i předtím, občas jsem se zvedl. Ale není to o mně, chci pomoct klubu. Vidíme, že někteří hráči na to bohužel nemají, zase jsme inkasovali po našich chybách. První po naší nepřesné přihrávce. Ve druhé půlce jsme hráli kolem šestnáctky, ale znovu jsme nevystřelili na bránu a znovu jsme dostali gól. Třetí gól to samé. Nemá cenu to rozebírat do podrobností, nedává to smysl. Hradec vyhrál 4:0, zaslouženě.
Čím si vysvětlujete takový výbuch?
Na něco jsme se v týdnu chystali, ale nepřenesli jsme to do zápasu. Jestli někdo nosí dres Slovácka a prezentuje se takhle, je to málo a bude mít v zimě se mnou co dělat.
Narážíte na špatný přístup hráčů?
Úvodní tři kola byla v pohodě, ale pak se všechno sesypalo. Hráči musí více zabrat. Mají kvalitu a ti, co jsou tady dlouhá léta, to dokázali. Přístup některých není dostatečný. Takhle se za Slovácko nehraje. Frajeři berou peníze a ne malé. Musí ukázat, že na to mají.
Zníte dost sklesle.
Je to pro mě hodně těžké. Bydlím v Uherském Hradišti dlouho a strašně mě to žere. Některé věci jsme nedělali správně, stala se chyba a musíme to vrátit zpátky. Sám mám chuť skončit a odejít z Česka.
Vrátil jste do týmu Kima a hned do základní sestavy. Proč?
Měli jsme jiné plány, ale Kim vypadal v tréninku výborně. Chtěli jsme dostat do zápasu techniku, kterou on má.
S Libercem i Hradcem jsme dostali úvodní gól poté, co Ndefe nevystavil hráče do ofsajdu. Co s tím?
Opakuje se to samé. Nejde ven, zůstane jako poslední hráč. Původně měl začít na jeho postu Mulder, ale ten zase nevypadal v tréninku dobře. Proto jsme začali s Ndefem a Reinberkem.
Není zarážející, že většinu hráčů předčil nejstarší ligový fotbalista Petržela, který nastoupil ve druhé půlce?
Proto jsme ho tam dali, aby rozhýbal obranu domácích. Ale je smutné, že frajer má 42 let a mladí se na něj dívají. Tohle není správný směr.
Nakonec jste za protesty po zákroku na něj vyfasoval žlutou kartu.
Milan si ve vápně balon výborně zpracoval a obránce ho pak zalehl. Za mě to určitě penalta byla. Proto jsem dostal kartu.