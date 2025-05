Už před zápasem bylo jasné, že ani vítězství nezajistí jeho týmu záchranu. Po úvodním kole nadstavbové skupiny o udržení Slovácko uteklo Dukle na rozdíl osmi bodů, po druhé z pěti rund se odstup vrátil na šest. Aby se jistě vyhnulo baráži, potřebuje v závěrečných třech duelech neprohrát ve vzájemném zápase, nebo získat tři body.

„Každý by to chtěl mít co nejdříve rozhodnuté. Ulevilo by se nám. Ale nehroutíme se. Pořád to máme ve svých rukou,“ pronesl útočník Slovácka Jiří Klíma, který měl v závěru na hlavě vítězný gól, jenže zblízka trefil nohy Janáčka.

„Byla to velká šance, měl jsem rozhodnout. Vytáhl to, ani nevím jak,“ posmutněl Klíma.

Byl to jediný Janáčkův zákrok v zápase, také na opačné straně zasahoval Borek pouze jednou, po dalekonosné ráně Koscelníka ho navíc zachránilo břevno.

„Zápasy o záchranu bývají o jednom, dvou gólech. Důležité je mít pevnou defenzivu a od ní se odrazit. Ale i tak bychom si měli s takovým soupeřem poradit a šancí si vytvořit více,“ věděl Klíma.

Filip Vaško ze Slovácka má nejblíže k míči, vedle se přetahují Gigli Ndefe a Moses Amasi.

Slovácko se trápilo i v předchozím domácím střetnutí s Pardubicemi, než ho v 77. minutě vykoupil parádní trefou z přímého kopu Havlík.

Teď se zmohlo jen na Klímovu příležitost a Kimovu hlavičku z úvodního poločasu. Když korejský technik trkl míč z pěti kroků vedle tyče, vzteky nakopl náhradní balon do reklamního panelu.

„Chtěli jsme se prosadit a co nejdříve vytvořit na Budějovice tlak, nejlépe přes strany, což se nám v první půlce moc nepovedlo. Chyběly nám výstavba, mezihra, nebyli jsme v tom silní. Měli jsme málo centrovaných míčů do vápna, nic se nepodařilo ani ze standardek,“ zhodnotil trenér Slovácka Tomáš Palinek slabé představení v první půlce.

Největší vzruch v něm způsobil rozhodčí Vokoun, když chvilku před poločasovou přestávkou odpískal pro hosty pokutový kop za ruku Stojčevského ve vápně, aby ji vzápětí po intervenci VARu odvolal. Makedonský stoper zahrál nejdříve bokem, od něhož se míč odrazil do jeho paže.

Slovácku to drhlo i po obrátce. Palinek poslal postupně na hřiště dvě věže Klímu s Krmenčíkem, domácí si zároveň hlídali vlastní záda.

Tomáš Palinek, trenér Slovácka.

„Nechtěli jsme to za každou cenu otevřít, hrát vabank. Budějovice měly také svoje šance. Nemohli jsme nic podcenit,“ poznamenal Palinek.

Fanoušci, kterých dorazilo v neděli brzy po obědě na stadion nejméně za celou sezonu (3 014) a v kotli povzbuzovali celý zápas, čekali od utkání proti odpadlíkovi, který ještě v sezoně nevyhrál, více.

„Chyběla nám větší odvaha, zdravé sebevědomí, přímočarost po stranách i ve středu hřiště. Nedokázali jsme se prosadit proti nízkému bloku,“ uznal Palinek, jehož mužstvo může definitivně stvrdit prvoligovou příslušnost v neděli v Teplicích.