Slovácko míří do Teplic. I se svým historicky prvním reprezentantem

Z utkání Ligy národů v Olomouci odehrál 80 minut a málem se postaral o vyrovnání, z přímého kopu ale trefil tyč. Coby historicky první hráč Slovácka v reprezentaci udělal klubu dobrou reklamu.

„Všichni víme, v jaké bylo situaci, tak je potřeba tak brát,“ nechce Havlíkovo angažmá v českém výběru složeném z ligových hráčů přeceňovat trenér Slovácka Martin Svědík.

„Ale rozhodně je třeba ocenit, jak utkání zvládl. Mezinárodní reprezentační fotbal pro něj sice není neznámý, za jedenadvacítku hrál i na mistrovství Evropy, ale už je to přece jen pár let. Věděl jsem, že kondičně a takticky na to připravený je. V některých momentech v první půli to od něj byl výkon na jistotu, to mohl být odvážnější, což ale souvisí i se situací, za které se utkání hrálo. Ale třeba přihrávkou do gólové pozice na Peška nebo přímým kopem ukázal svou kvalitu.“

Hráči Slovácka reprezentační pauzu, která přišla už po dvou kolech, využili k intenzivnějším tréninkům, modelovému utkání mezi sebou a snažili se i doléčit šrámy po domácí remíze 1:1 s Jabloncem. Utkání nedohrál kapitán Vlastimil Daníček, který je podle kouče Svědíka v pořádku, naopak krajní bek Josef Divíšek ještě ne.

Teplice sice v minulých dnech měly maséra a jednoho hráče nakažené covidem-19, zbytek týmu je ale dle opakovaných testů negativní a sehrání utkání tak nic nebrání.

Zlínský kapitán Petr Jiráček odehrává míč před Markem Havlíkem ze Slovácku v ligovém utkání.

Oba soupeři se naopak těší na zbrusu nový trávník severočeského stadionu, který si odbude premiéru. Na jaře byl bezbrankový duel Teplic se Slováckem poslední, který se na hřišti připomínajícím spíš oraniště před koronavirovou pauzou odehrál.

„Nový trávník přispěje ke kvalitě zápasu,“ věří slovácký trenér.

Slovácko před domácím bodem s Jabloncem naplno uspělo v derby ve Zlíně. Teplice začaly výhrou 3:1 v Příbrami, následně ale podlehly 0:1 ligovému nováčkovi z Pardubic. „Teplice se trošku změnily už v jarní nadstavbě, kdy začaly hrát líp. Nyní se jim někteří hráči uzdravili, klub taky dobře posílil, daří se jejich zkušené útočné dvojici Řezníček - Mareš,“ upozorňuje kouč Svědík. „Nečeká nás nic lehkého, což zároveň v lize platí o každém soupeři,“ doplnil.