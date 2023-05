Slovácký kouč Svědík o únavě, zájmu Plzně i nutném posílení týmu

Po zápase v Edenu zhodnotil nejen vysokou porážku, ale také celou sezonu a mluvil i o své budoucnosti v Uherském Hradišti.

O venkovních duelech proti silné trojce Sparta, Slavia, Plzeň, kde Slovácko získalo jediný bod v nadstavbě na západě Čech.

„V těchto utkáních nám strašně chybí mentální odolnost. Všechna jsou stejná. Je pravidlem, že do 30. minuty dostaneme branku. Pokud chceme uspět s mužstvy z první trojky, musíme být na takový zápas úplně jinak nastavení. Náš výkon na Slavii byl od začátku do konce velmi špatný. Nebyl hoden našeho mužstva. S tím musíme pracovat. Možná shánět jiné typy hráčů.“

O únavě z náročné sezony

„Nemůžeme hodnotit sezonu podle toho, jestli jsme postoupili do pohárů, nebo ne, ale v globálu. Pro nás bylo důležité se kvalifikovat do Konferenční ligy, abychom klubu přinesli finance, aby ekonomicky profitoval. 5. místo pro Slovácko není žádná ostuda. Po tak těžké sezoně se spousta týmů zachraňovala nebo hrála střed tabulky. My jsme do posledního zápasu hráli o poháry. Mužstvo odvedlo dobrou práci. Po výsledkově nepovedeném ligovém podzimu jsme se zvedli, začali jsme stoupat, ale pak jsme se zasekli. Neviděl jsem v týmu jiskru, chuť dostat se za každou cenu na 4. místo jako v předchozích sezonách.“

O nutném omlazení kádru

„Nastal čas. Ale není to tak jednoduché. Starších hráčů máme více. Kdybychom se jich najednou zbavili, nemáme to za chvíli s kým hrát. Mladší hráče musíš někde sehnat, když si je nevychováš. Máme Vechetu, Jurošku. Ale každý rok tři čtyři negeneruješ, aby měli ligovou kvalitu. Navíc se k nám těžko shání posily odjinud. Musíme přivést kvalitu do ofenzivy. Pokud ne, můžeme mít ještě větší problémy a propad může být hlubší. Vybudovali jsme si jméno, pozici, držíme se v top šestce tři roky. Je strašně těžké se na špici dostat, ale strašně lehké spadnout zase zpátky dolů. Musíme udělat všechno, aby nebyl propad tak výrazný nebo abychom ho zastavili úplně.“

O zájmu Plzně a budoucnosti v Uherském Hradišti

„V létě se může stát cokoliv. Ale mám to nastavené tak, že mám ještě dva roky smlouvu ve Slovácku, že budu jeho trenérem. O ničem jiném nepřemýšlím.“