Svědík bude v Teplicích křičet z tribuny, zastoupí ho Palinek

„Kdyby to byla zasloužená karta, sklopil bych hlavu, ale myslím, že tahle byla scestná,“ diví se Svědík i s několikadenním odstupem.



Kdo jej na lavičce zastoupí? Dříve by byl jasnou volbou asistent Michal Šmarda, který tradičně odkoučoval i přípravná utkání, jež Svědík rád s odstupem sleduje z tribuny. Šmarda ale v únoru nečekaně odešel do Sparty.

„Bude to mít na starosti Honza Palinek, který přešel do pozice asistenta číslo jedna. Tam není problém. Myslím, že s trenérem brankářů Lubošem Přibylem to zvládnou,“ poznamenal Svědík. „V Teplicích jsou stejně lavičky daleko od hřiště. A já si dokřičím, kam potřebuju.“

Svědík si chce přivézt nového asistenta, zatím ale vhodného adepta nenašel. „Zase tak to nepociťujeme, člověk si toho stejně většinu dělá sám. Beru to jako velmi důležité rozhodnutí, tak jej nechci uspěchat kvůli jarním třem měsícům,“ vysvětlil.



Jednapadesátiletý bývalý obránce Palinek dříve vedl Slovácko jako kapitán, v lize odehrál 334 utkání. Po konci kariéry v klubu působil jako kouč juniorky i asistent trenérů u áčka, kde je nyní vedoucím mužstva.

„Chtěl jsem pokračovat v trenérské činnosti a dosáhnout co nejvýš, ale tím, že jsem nedodělal profilicenci, to pro mě zhaslo a už to zkoušet nebudu. Na pozici asistenta být můžu, protože mám trenérské áčko a přes 150 ligových startů,“ poznamenal Palinek. Nemůže případný úspěch v nedělním utkání posloužit jako nový impulz? „Může mě to nakopnout. Ale nikam se tlačit nebudu,“ zdůraznil.

V Teplicích bude plnit několik rolí – kromě zaskakujícího hlavního kouče bude klasicky asistentem, který vede předzápasové rozcvičení, a nezbaví se ani povinností vedoucího mužstva.

„Před zápasy pro hráče chystám šatnu. I v Teplicích. Nevím, kdo jiný by pro každého ten komínek s dresem nachystal,“ usmál se.

Trenérský tým se ve třech volných dnech snaží nakopnout hráče zklamané a vyčerpané po středeční 120minutové bitvě a následném nezvládnutém penaltovém rozstřelu ve čtvrtfinále poháru s Libercem. Už před ním přitom mělo Slovácko na regeneraci jen dva dny.

„Zklamání u všech samozřejmě je, musíme jej z kluků dostat. Základem je, aby nedostali do hlavy, že mají za sebou dvě velice těžká utkání s prodloužením, protože myslím, že jsou fyzicky velice dobře připravení,“ zdůraznil Palinek.

Slovácko má navíc nadějně rozehranou i ligu, kde drží pátou příčku. „Chceme potvrdit naše postavení. Bude to boj, pro domácí jde taky o klíčové utkání. Na jaře dvakrát prohráli, další zápas kvůli sněhu nehráli, budou na nás nažhavení. My tam rozhodně pojedeme se zdviženou hlavou a nechceme se vracet s prázdnou,“ uvedl Palinek.