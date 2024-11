Dvě kola, dvě červené? Vyžral jsem si to do dna, mrzí kapitána Slovácka

„Vyžral jsem si to až do dna,“ říká zkušený stoper, který odehrál za Slovácko v nejvyšší soutěži čtvrtý nejvyšší počet utkání (258).

Je to vaše nejtěžší fotbalové období?

Záleží, z jakého úhlu pohledu se to bere. V kariéře jsem prožil spoustu věcí, i těžkých. Tohle je ale novinka. Dostat po červené kartě hned v následujícím zápase zase červenou je psychicky náročné. Před utkáním s Plzní jsme se bavili s trenérem, jestli je rozumné, abych hrál. Mám to za sebou, vypořádal jsem se s tím, ale následky si nesu. Uškodilo mi to na mé pozici. Zvítězili jsme a kluci hráli velmi dobře. Vyžral jsem si to až do dna.

Vyčítal jste si vyloučení dlouho?

Každé bylo jiné. První jsem dostal po důrazném souboji o balon. Nejdříve jsem zahrál míč a pak trefil Vechyho (Vechetu) do holeně. Druhé červené se dalo zabránit lepším taktickým postavením. Vyčítal jsem si ji více, ovlivnila celý zápas.

Mrzí vás to o to více, že jste měl kapitánskou pásku?

Mám větší zodpovědnost za celý tým. Dvakrát jsem ho oslabil. Po Karviné jsem červenou tolik neřešil, protože jsme vyhráli, navíc jsem dal gól. Druhé vyloučení v Liberci už bylo problém i pro mužstvo.

Vypadl jste ze základní sestavy. Měsíc jste nehrál zápas. Jak těžké se bude dostat zpátky?

Bude to složité. Kluci hráli s Plzní dobře, vítězná sestava se nemění a zvláště ne v obraně. Musím být trpělivý, pracovat a doufat, že se do sestavy vrátím a usadím se v ní.

S tím máte zkušenosti ze závěru loňského podzimu, kdy vás trenér Svědík posadil.

Vím, co to obnáší. Vždycky je to stejné. Každý chce hrát. Vím, že to může trvat pár zápasů. Mám svůj věk, není snadné si sednout na lavičku. Chtěl bych pomoct na hřišti. Trvá, než se s pozicí náhradníka sžijete. Ale je to fotbal a situace se může změnit z týdne na týden.

Po sezoně vám končí smlouva. Vnímáte, že hrajete o novou?

Takhle nad tím neuvažuji. Kdybych se tím utápěl, ještě by mě to svazovalo. Odehrál jsem spoustu zápasů, abych měl takové myšlenky. Vím, že mi dobíhá smlouva, ale také vím, jak to ve Slovácku funguje se staršími hráči. Na jednání o nové smlouvě je ještě hodně brzy.

Přemýšlíte teď častěji o tom, co bude po kariéře?

Prakticky každý den. Probíráme to s manželkou. Bude mi pětatřicet, konec se blíží. Připravuji se na to. Nechci být závislý jen na fotbale. Baví mě spousta věcí.

Co třeba?

Točí se to i kolem fotbalu. Zapojil jsem se do trénování. S manželkou organizujeme dětské turnaje, celkem se povedly. Přemýšlíme, kam to posunout. Je výborná v organizaci akcí.

Stanislav Hofmann ze Slovácka během derby proti Zlínu.

Takže se nebudete vracet do rodných severních Čech?

Vůbec. Zůstaneme tady. Koupili jsme baráček, děti se tady narodily, jsou tu doma.

Letošní sezona je první po šesti letech bez trenéra Martina Svědíka. Nepoznamenal jeho odchod Slovácko více, než byste si připouštěli?

Vnímal jsem, že to bude velká změna po tak dlouhé době, že to nebude lehké. Byli jsme na něco zvyklí. Věděli jsme, že to bude trvat, než si zvykneme. Nechci říct, že se to nepovedlo, ale něco nefungovalo, jak mělo, a vedení sáhlo ke trenérské změně. Věřím, že to bude zase šlapat, nejen herně, ale celkově v týmu i v klubu.

Nebylo vám trochu líto Romana Westa, který skončil náhle, i když jste byli uprostřed tabulky?

Nějaké důvody byly, ale lidsky mě to mrzí. Trenér byl super chlap. Vždycky je nepříjemné, když trenér předčasně končí.

Patříte ke slováckým starousedlíkům, kterých postupně ubývá. Kadlec a Kalabiška odešli po minulé sezoně, Petržela a Reinberk jsou mezi náhradníky, Daníček zraněný. Jak vnímáte po letech stability překotnou proměnu?

Je to přestavba, o které se mluvilo a která byla nutná. Víme, že se týká především nás starších hráčů. Chceme vydržet co nejdéle, přicházejí mladší kluci, mění se také fotbal. Musíme to brát, jak to je. Makat pořád stejně, i více. Důležité je, aby nás fotbal neustále bavil. Pořád ho miluji. Budu ho hrát, dokud to půjde.

Hlavičkový souboj mezi slávistickým Igohem Ogbem a Stanislavem Hofmannem ze Slovácka.

Minulý týden převzal tým nový trenér Ondřej Smetana. Jak na vás působí?

Pozitivně. Je vidět, že má svoji představu, jak by chtěl, aby to fungovalo. I za tak krátkou dobu do nás chce dostat co nejvíce věcí. Bavíme se o tom, je to hodně o videu. Má chuť. Líbí se mi jeho vize. Změnu uvidíme, i když asi ne hned v sobotním zápase proti Mladé Boleslavi. Chce to čas. Ale věřím, že se to bude lidem líbit.

Přes všechny podzimní turbulence je sezona rozehraná nadějně, že?

Přestože to nebylo ideální, výsledky jsme měli a sbírali body. Tabulka je ale strašně vyrovnaná. Každé vítězství bude cenné. Do zimy to bude spíše o výsledcích než o herním progresu. Nejdůležitější jsou body, v pauze pak můžeme zapracovat na projevu.