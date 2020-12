Gól debutanta, pak kolaps. Tohle nesmíme dovolit, zlobil se kouč Slovácka

„Po centru ze strany ke mně míč propadl, zavřel jsem oči a jen jsem se jej snažil trefit. Povedlo se a pak si pamatuju pouze tu obrovskou euforii,“ líčil Srubek, který při oslavě branky povalil kondičního kouče, na ně pak naskákal zbytek mužstva.

Nadšení z gólu ze 76. minuty ale trvalo jen krátce. Brno o devět minut později srovnalo z penalty poté, co obránce Michal Kadlec rukou zastavil střelu mířící do prázdné brány, za což byl také vyloučen.

„Chápu, že šlo o instinktivní snahu zabránit gólu. Ale je to mnohonásobný trest – penalta, ze které jsme gól stejně dostali, navíc nedohrál zápas a ještě bude chybět příště,“ uvažuje trenér Martin Svědík. „Asi by bylo lepší tam ruku nedávat. Bylo by to sice 1:1, ale ještě jsme s tím něco mohli udělat, takhle už to bylo těžké.“ Hrůzostrašný slovácký závěr dokonal úvod nastavení, kdy brněnský přímý kop zpoza vápna Vaněk místo střely rozehrál do strany na zcela zapomenutého Fouska, který z úhlu suverénně zakončil.

„Možná bylo znát, že nás bylo o jednoho míň. Každopádně než my se přesuneme, než reagujeme, trvá nám to,“ kritizoval trenér Svědík. „Druhý poločas byl spíše boj se spoustou osobních soubojů, nicméně jsme se dostali do vedení. Pak přišel vyloženě kolaps. Nesmíme absolutně dovolit, abychom tak nadějně rozehraný zápas ještě prohráli,“ kroutil hlavou.

S výkonem týmu, jehož složení i vzhledem k náročnému předvánočnímu programu oproti nedělní domácí prohře se Spartou proměnil hned na pěti postech, nebyl spokojený už od samého úvodu. „Prvních 25 minut šlo o boj o střed pole, nakopávaly se balony a u práce v presinku někteří hráči zůstávali za očekáváním,“ poznamenal kouč Slovácka. „Pak jsme se trošku zlepšili, získali jsme klid na míči a začali jsme kombinovat. Vytvořili jsme si šance, které jsme bohužel neproměnili.“

V závěru první půle měli hosté skutečně řadu příležitostí, tou největší byla Klimentova hlavička, kdy se zdálo, že po odrazu od břevna byl míč za brankovou čárou, videorozhodčí však trefu neuznal.

Soupeř v této sezoně předtím vyhrál jen jednou a den před utkáním odvolal kouče Miloslava Machálka, kterého nahradil dosavadní asistent Richard Dostálek. Na zlepšení to ale dlouho nevypadalo.

„Než dalo Brno gól, soustředili se na obrannou činnost a rychlé protiútoky. Zlepšení přišlo až v závěru, ale ten neovlivnil trenér, ale my sami jsme to soupeři nabídli. Po penaltě jim narostla křídla a šli za výhrou,“ zdůraznil slovácký trenér Svědík. Vyjádřil se i k výkonu Srubka, jehož debut označil jako slušný.

Samotný rodák z Opavy, který do Slovácka přišel před dvěma lety z ostravského dorostu, měl ale i přes vstřelený gól rozpačité pocity. „Jsem moc rád za šanci, jen to mohlo mít lepší konec. Jsou to ztracené body, mohli jsme se posunout na šesté místo,“ povzdechl si Srubek.