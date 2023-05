Slovácko by Trávníka chtělo, Sparta však za něj žádá moc

„Variant je dost. Těžko říct. Všechno se bude řešit po sezoně, krčí rameny Trávník, který se do Slovácka vrátil před rokem oklikou přes Jablonec, Spartu a tureckou Kasimpasu. „Jednou z možností je i Slovácko, ale moc k tomu říct nemůžu.“

V létě 2019 ho koupila Sparta, kde se po první slušné sezoně vytratil ze sestavy. Už tehdy o něj Slovácko stálo, Trávník ale strávil minulý ročník v turecké lize. Klaplo to až na druhý pokus. Ve Spartě přitom prodloužil smlouvu.

„Nechtěla, abych byl za rok volný hráč a odešel zadarmo,“ vysvětloval Trávník, jehož váže k čerstvému mistrovi kontrakt do června 2024. Že by se v létě zapojil do jeho přípravy, je vysoce nepravděpodobné. Jenže přetrvávající smlouva se Spartou komplikuje jeho setrvání ve Slovácku, které o svého odchovance stojí.

„Michal je náš hráč, vyrůstal tady. Nemám problém, aby tady zakotvil a dokončil kariéru,“ uvedl sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Představy klubů o odstupném se teď ovšem rozcházejí.

„Chápu, že Sparta Michala koupila z Jablonec a chce ho prodat. Peníze, které žádá, ale nejsme schopni dát. Všechno je o jednání, pracujeme na tom. Hledáme varianty, které to vyřeší ke spokojenosti všech stran,“ ujistil Šumulikoski.

Trávník se ve Slovácku rozjížděl pomaleji, na konci sezony se ale dostal do formy. „Vím, že to nebylo optimální. Věděl jsem, že může trvat delší dobu, než se chytnu. Doufám, že se začne dařit a hlavně po sezoně budu vědět, kde budu,“ řekl Trávník.

Třeba zase ve Slovácku.