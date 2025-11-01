Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slovácko - Liberec 0:1, hosté chtějí napravit derby, trefuje se Krollis

Autor: ,
Sledujeme online   14:19aktualizováno  15:15
Souboj zklamaných. Slovácko, poslední tým tabulky, hostí Liberec, který minule prohrál regionální derby s Libercem. Utkání 14. kola Chance ligy můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.
Fotogalerie3

Liberecký Raimonds Krollis slaví gól v utkání se Slováckem. | foto: ČTK

Slovácko před týdnem podlehlo na Dukle a vystřídalo ji na poslední příčce. Od začátku sezony vyhrálo v lize jeden zápas, nejmíň ze všech účastníků. V týdnu vypadlo z osmifinále poháru, když v Karviné inkasovalo v poslední minutěš.

I Liberec zůstává za očekáváním, je až osmý, navíc naposled podlehl doma Jablonci, což především fanoušci těžce nesli.

Chance Liga 2025/2026
1. 11. 2025 15:00
Zápas probíhá
Slovácko : Liberec 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
15. R. Krollis
Sestavy:
J. Borek - F. Vaško, J. Hamza, V. Daníček - P. Blahút (8. G. Ndefe), M. Havlík, M. Trávník, M. Šviderský, J. Mulder - P. Juroška (26. A. Marinelli), Ž. Medved
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, L. Masopust, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
Náhradníci:
M. Koscelník, M. Petržela, M. Krmenčík, D. Tetour, P. Reinberk, T. Fryšták, M. Heča, M. Kvasina, G. Ndefe, A. Marinelli
Náhradníci:
L. Letenay, I. Krajčírik, P. Hodouš, P. Juliš, D. Rus, L. Mašek, J. Koželuh, J. Mikula, T. Diakité
Žluté karty:
Žluté karty:
3. E. Mahmič, 20. A. Kayondo
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

14. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

ONLINE: Pardubice - Dukla Praha 1:0, domácí potvrzují vzestup, gól dává Krobot

Sledujeme online

Pardubičtí fotbalisté na svém vzestupu mohou udělat další krok směrem ke středu tabulky. Ve 14. Chance ligy hostí pražskou Duklu, souseda v tabulce. Utkání můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  15:34

ONLINE: Slovácko - Liberec 0:1, hosté chtějí napravit derby, trefuje se Krollis

Sledujeme online

Souboj zklamaných. Slovácko, poslední tým tabulky, hostí Liberec, který minule prohrál regionální derby s Libercem. Utkání 14. kola Chance ligy můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  15:15

ONLINE: Jablonec - Zlín 0:1, domácí můžou jít do čela ligy, skóre ale otevírá Kanu

Sledujeme online

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vyšvihnout do čela prvoligové tabulky. Pokud v utkání 14. kola porazí nováčka ze Zlína, o bod přeskočí vedoucí Spartu. Duel můžete od...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  15:09

V Karviné se těší na Panáka se Zeleným, kteří před lety pomohli týmu do první ligy

Když v červenci 2014 přišli Filip Panák a Jaroslav Zelený do Karviné, v mužském fotbale teprve začínali. S klubem pak na jaře 2016 vybojovali historický postup do první ligy. V neděli od 15:30 se do...

1. listopadu 2025  13:58

Cedidla půjde na „svůj“ Zlín. Na čaroděje Dostála v bráně se netěším, říká

Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník...

1. listopadu 2025  11:25

Koutný roste pro velký klub, cítí v Sigmě. Dle dat je nejlepší v lize, pomáhá chemie

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po třinácti zápasech fotbalové Chance...

1. listopadu 2025  9:11

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Mbappé má první Zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy

Francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid převzal svou první Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant si trofej...

31. října 2025  17:15

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Velká teplická premiéra. Rapper Katannah vystoupí o přestávce zápasu s Plzní

Sport a show v jednom. Teplice v neděli hostí v ligovém magnetu Viktorii Plzeň a domácí klub slibuje hudební premiéru, jakou český fotbal ještě nezažil. O přestávce totiž fanoušky pobaví rapper...

31. října 2025  16:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...

31. října 2025  15:39

Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

Turecká fotbalová federace suspendovala 149 rozhodčích kvůli sázení na zápasy. Tresty zákazu činnosti se pohybují mezi osmi měsíci až rokem. Předseda federace Ibrahim Haciosmanoglu v prohlášení...

31. října 2025  14:46

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.