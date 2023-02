Fotbalisté Slovácka zavřeli bránu, neinkasují ani s koučem na drátě

„Je to práce celého mužstva,“ říká Vlastimil Daníček, který zažil také rekordní šňůru Slovácka z jara roku 2018, ještě v éře trenéra Michala Korduly, předchůdce současného kouče Martina Svědíka.

Mezi 22. a 26. kolem tehdy uhrálo tři bezbrankové remízy s Karvinou, Slavií, Teplicemi, mezitím porazilo Brno 1:0 a Duklu 2:0. Brankář Heča držel čisté konto od konce března do 12. května v souhrnu 10 hodin a 11 minut.

Kordula přitom sázel na ustálenou obrannou čtyřku Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek, kteří během bezgólové série nechyběli na hřišti ani minutu.

Neměnné složení defenzivy zmínil po nedělním vítězství nad Plzní také Svědíkův asistent Josef Mucha, když odpovídal na dotaz, v čem tkví aktuální nedobytnost slovácké brány.

„Na konci zápasu se k nám při propadlých míčích přiklonilo trochu štěstí. Ale brání dobře celé mužstvo. A sestava defenzivních hráčů je stabilní, souhra je znát,“ vnímá Mucha.

Na krajích obrany kmitají Reinberk s Kalabiškou, její střed tmelí stopeři Hofmann s Kadlecem, před nimiž operují na velkém prostoru záložníci Daníček s Havlíkem. Až na posledně jmenovaného všechno třicátníci.

Plzeňský brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání proti Slovácku.

„Jsme i nejstarší v mančaftu, což je docela hrozivé. Ale říká se, že věk je jen číslo. Zatím nám to jde,“ líčí v rozhovoru pro nejnovější vydání svazového týdeníku Gól kapitán Slovácka Michal Kadlec. I on si pochvaluje letitou stabilitu zadních řad. „Jsme na sebe zvyklí. Víme, co jeden od druhého můžeme čekat, při zápasech funguje vzájemná komunikace.“ Na podzim, když Slovácko bojovalo zároveň na domácí i evropské scéně v Konferenční lize, výsledkově doplácelo na rotaci sestavou. Není náhodou, že začalo stoupat ligovou tabulkou po vypadnutí z evropského poháru. Od zápasu v Bělehradu získalo ze sedmi kol 16 bodů, stejně jako za prvních 13 utkání, rázem si vytvořilo na čtvrtém místě čtyřbodový polštář.

„Hrát každé tři čtyři dny není jednoduché, zvláště v našem věku. Náš kádr nebyl tak široký, aby se mohlo kompletně vyměnit jedenáct lidí a bylo to kvalitativně úplně stejné,“ míní Kadlec.

Poslední dva duely pak Slovácko zvládlo bez trenéra Martina Svědíka, který po vyloučení v Liberci neviděl naživo vítězný gól střídajícího Mihálika a proti Plzni si začal odpykávat třízápasový trest.

„Trochu jsem si do něj rýpnul, že když není na lavičce, vyhráváme,“ culí se Kadlec.

Z tribuny měl ale Svědík věci pod kontrolou. Při zápase byl ve stálém spojení s asistentem Janem Baránkem, v půli promluvil k hráčům prostřednictvím videokonference.

„Trenér to viděl z jiného zorného pole. V přestávce si řekl svoje jako vždycky. Ani jsme nevnímali, že není v šatně. I přes počítač k nám mluvil důrazně,“ prozradil záložník Milan Petržela.

Trenérem na drátě bude Svědík ještě v neděli na Slavii a ve středečním čtvrtfinále MOL Cupu s Bohemians.