Slovácko se zachrání, věří Kadlec. Se třemi majiteli není klub čitelný, všímá si

„Není mi to jedno, Slovácko mám pořád rád, sleduji ho. Loni se kluci zachránili a letos s příchodem trenéra Skuhravého vysvitla naděje. Je to pozitivnější než na podzim,“ říká 41letý Kadlec, který zůstal u fotbalu jako expert České televize a mezinárodní manažer hráčské agentury RBR Romana Brulíka.
Chodíte pravidelně na domácí zápasy. Chybí vám hraní?
Ani moc ne, když si vzpomenu, kolik za tím bylo dřiny a odříkání v týdnu před zápasem.
Skončil jste po sezoně 2023/24 a od té doby to jde se Slováckem z kopce. Kde vidíte příčiny?
Je složité to hodnotit, když nejsem v kabině. Dívám se zvenčí. Zažil jsem ve Slovácku mimořádnou éru. Škoda, že se na ni nenavázalo a přišel propad. Odešel trenér Svědík a vidíme to i teď, že je to zásadní pozice. Když tým vede někdo, kdo tomu rozumí, hráči za ním jdou. Ne každý může trénovat Slovácko. Panu Kameníkovi to nesedlo, Roman Skuhravý má skoro stejné hráče a herní projev týmu je diametrálně rozdílný. Další věcí je posilování.
S tím má tým problém?
O Slovácku se říká, že je rodinný klub, ale i tak do něj musíte dávat peníze, abyste získali kvalitní hráče. Zvláště teď, když do kádrů noví vlastníci klubů pumpují velké peníze. A Slovácko není se třemi majiteli čitelné. Netuším, jak struktura funguje. Poznali to i fanoušci, kteří dávali najevo svoji nespokojenost. Posledními výsledky a výkony se na to dá trošku zapomenout. Úvodní dvě jarní kola ukázala, že Slovácko herně nepatří tam, kde je. Věřím, že ligu zachrání. Ale co bude v létě a pak dále, je otázka.
Vypadá to, že Roman Skuhravý by mohl být konečně tím pravým trenérem pro Slovácko?
Osobně jsem ho neznal, poznal jsem ho po vítězném derby se Zlínem, když jsem s ním seděl. Udělal na mě výborný dojem už od první tiskové konference ve Slovácku. Viděl jsem, že to má hlavu a patu. Asi má jiné tréninkové metody než Martin Svědík, ale pořád mi ho připomíná. Je to trenér, který umí zařvat, ale zároveň udělat pohodu. Do fotbalu je blázen. Chce po hráčích maximum. A hlavně je vidět, že když něco hráčům vysvětlí, tak ti to pak plní. Dokážu si představit, že kdyby mu přivedli pár kvalitních hráčů, vypadalo by to ještě lépe.
Nebere si servítky. Co říkáte na jeho upřímnost?
Líbí se mi, že nechodí kolem horké kaše. Jestliže takhle vystupuje na tiskovkách, vystupuje tak i v kabině. Je jedno, jestli je to starší, nebo mladší hráč, všem měří stejně. Znovu je to podobné jako u pana Svědíka. Je vidět, že si to hráči vzali k srdci, začali makat a dělat, co po nich vyžaduje. I jeho střídání, reakce na vývoj utkání a příprava na soupeře jsou dobré.
V záchranu věříte. Přesto, byl by sestup velký průšvih?
Pro každý mančaft je sestup průšvih, do druhé ligy nechce nikdo. Jedno postupové místo je přímé, ale dostat v baráži silný Artis Brno, bude to padesát na padesát. Posílili o zkušené hráče, baráž může být letos pro prvoligisty větší problém než v dřívějších sezonách.
O ambicích Slovácka hodně napoví příští dva zápasy doma, že?
Budou klíčové. Je škoda, že kluci z prvních dvou kol neuhráli více než dva body. Ale když budou hrát takhle dál, vítězství přijde. Ale zase chtít šest bodů ze zápasů s Baníkem a Jabloncem... I když v možnostech týmu to bylo. Sám si pamatuji, že v Jablonci to bylo vždycky složité. Slovácko si to teď může, možná až na Spartu, Slavii nebo Plzeň, rozdat na rovinu s každým. S Bohemkou, která teď není v pohodě, budou všichni očekávat tři body. Pardubice jsou na tom lépe, hrají teď velice dobře. Posílili na hřišti i mimo něj v zákulisí. Ale hrajeme doma, kde jsme byli vždycky silní a dobří. Doufejme, že s podporou fanoušků, která je neustále výborná, se bude zase blýskat na lepší časy.
|
Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí
Jakou vidíte budoucnost Slovácka v konkurenci čím dál tím bohatších klubů, které dříve neměly takové možnosti?
Mám z toho trošku obavy. Nevím, kam se chce Slovácko vydat. Trenér Skuhravý má smlouvu jen do léta, což je riziko. Když nemáš peníze, nic moc s tím neuděláš. Ale paradoxně to může být výhoda, pokud to správně nastavíš. Když všichni budou kupovat drahé cizince, bude více volných českých i slovenských hráčů a můžou přijít do Slovácka. A pod dobrým trenérem můžou navázat na předchozí výkony, díky kterým se třeba dostali do Sparty, Slavie, Olomouce, Pardubic... Četl jsem, že by Slovácko dělalo něco jako béčko Olomouce, ale tohle mu moc nepomůže.
Slovácko má i rezervy ve výchově vlastních hráčů, že?
Podpora akademie by měla být vyšší, ať už jde o hřiště, nebo tréninkové centrum. Na to se také zapomíná, všichni řeší jen áčko. Chce to mladé talenty udržet. Když přijdete na Slavii, Spartu, do Plzně, podmínky jsou úplně jiné a rodiče se mnohdy rozhodují podle nich. Slovácko ze svých odchovanců vždycky těžilo. Fotbalově i finančně, když je pak prodávalo.
Zmínil jste, že Slovácko má tři majitele. To asi není ideální?
Záleží, jak to mají mezi sebou nastavené. Ale nepůsobí úplně jednotně, už jen když si vzpomenu na odchod Petra Pojezného (bývalý dlouholetý výkonný ředitel Slovácka), někdo byl pro, jiný proti. Zvenku to vypadá nečitelně, je mezi nimi cítit soupeření. To se pak odrazí i ve fungování klubu a přenese se to i na mužstvo, i když se na to jako hráči snažíte nemyslet. Důležité je, aby chodily včas výplaty, prémie atd. Majitelé si musí nastavit jasná pravidla a dodržovat je. Bojovat za Slovácko. A když to nejde, třeba klub i prodat.
Zatím Slovácko prodalo v zimě mladé perspektivní hráče Borka s Hamzou, mluví se o odchodu Baráta. Co na to říkáte?
Škoda. Barát toho moc neodehrál, ale když za něj nabízí dva tři hráče, kteří za dané situace pomůžou, dá se to pochopit. Také záleží na Barátovi, jestli chce odejít, nebo ne. Určitě na něj jsou tlaky. Jen s mladými o záchranu hrát nemůžeš. Lépe rostou, když jsi někde v klidném středu a nehraješ o záchranu. Z hlediska perspektivy je škoda přijít o takového hráče, i když toho tolik neodkopal. Do budoucna by to neměl být trend. Ať mladí nakouknou do ligy, odehrají jednu dvě sezony a pak jdou dál, když na to mají.
V týmu je více hráčů z Afriky. Může to být cesta pro Slovácko?
Vidíme, že skoro ve všech týmech kluci z Afriky jsou. Je to trend. Mužstvu dávají něco, co my Evropané nemáme. Díky svalovým vláknům jsou rychlejší. Nejsou svázaní, více si dovolí. Pomůžou a už to dokázali. Rychlostní předpoklady mají všichni, ale důležité je, aby charakterově zapadli do kabiny, aby věděli, že jsou v Česku.
Jste v kontaktu s někým z klubu?
Pořád. Když přijdu na stadion, pobavím se se všemi. V prvním jarním kole jsem byl s Míšou Trávníkem, který stál kvůli kartám.
|
Krmenčík ví: Co řekne trenér, to je svaté. Skuhravý zase říká: Bezmezně mu věřím
Chtěl byste se jednou zapojit do dění v klubu?
Dívám se zvenčí, a když se mě někdo zeptá na názor, řeknu ho. Zatím jsem u Romana Brulíka v RBR (fotbalová agentura). Hodně komunikuji s Merchasem Doskim (irácký reprezentant hrající dříve za Slovácko, teď Plzeň), Michalem Tomičem (bývalý hráč Slovácka, nyní Trnava) i s dalšími kluky z našeho portfolia. Nedávno jsem byl v Kataru, kde máme Lukáše Kalvacha, který je po operaci. Do toho spolukomentuji zápasy reprezentace pro Českou televizi, v březnu bude baráž, a když to vyjde, v létě pojedeme na mistrovství světa do Ameriky. Tohle mi vyhovuje více než každodenní práce v klubu, i když nikdy neříkej nikdy.
Také Slovácku nabízíte hráče?
Doporučujeme, ale zase je to o finanční stránce, hodně o zájmu hráče, jestli zapadá trenérovi do stylu. Nikam hráče netlačíme. Vždycky na Slovácko myslím, ale většinou jsou to hráči, kteří mají více nabídek. Jsou tady Zlín, Olomouc, Ostrava. Dnes do toho mluví i brněnské celky z druhé ligy. Pak je pro Slovácko těžké někoho za adekvátních podmínek přivést. A zase se ukazuje dobrá práce trenéra Skuhravého, který by si mohl ukázat, chci tyhle hráče, ale pracuje s tím, co má. Vybírá si typologicky hráče, se kterými může pracovat, a i když v daný moment tak kvalitně nevypadají, dokáže je dostat na vrchol, což je jeho další plus.