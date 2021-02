Nahoře nás to víc baví. Kapitán Kadlec o ligovém překvapení ze Slovácka

Takže maximální spokojenost?

Když budeme k sobě i přes super polovinu sezony kritičtí, tak jsme mohli mít bodů více. Prohry doma s Pardubicemi, se Spartou nebo v Brně byly zbytečné. Je to škoda. Ale když to shrneme, ano jsme spokojení. Má větší smysl hrát nahoře než dole. Více vás to baví, týden rychleji utíká, je lepší nálada. Víme, jak to vypadá z druhé stránky. Předloni jsme několik zápasů po sobě prohráli.

Jaké budete mít ambice do odvet, které začínáte v Jablonci?

Kdyby teď sezona skončila, tak by to bylo vynikající. (Slovácko by hrálo předkolo Evropské ligy.) Chceme být nahoře i po posledním kole. Uvidíme, na co to bude stačit. Chceme vyhrávat, škoda že to nevyšlo teď. Musíme pro to udělat více.

O to více vás teď musí štvát, že vaše úspěšné tažení nesledují v reálu diváci, že?

Že si s nimi nemůžeme užívat zápasy, nás mrzí. A není to jenom o tom. Jsou utkání, ve kterých se láme chleba, jako třeba teď s Budějovicemi. Hnali by nás dopředu, vytvořili tlak na soupeře. Není to mrzuté jen pro diváky, ale také pro naše rodiny. Když tady byl můj malý syn naposledy, ještě to nevnímal, ale teď už ano, jenže na stadion nemůže. Je to strašná škoda. Ale odbočím. Vidíme, že na Australian Open povolili fanoušky. Je to vzpruha, že snad v co nejkratší době se vrátí i na naše stadiony a my konečně odehrajeme v uvozovkách normální utkání, a ne před prázdným hledištěm.

Obránce Michal Kadlec ze Slovácka v utkání proti Českým Budějovicím

Vás ale podporují i na dálku. Nedávno jste na svůj Instagram zveřejnil video, jak vás přivítali při návratu z vítězného zápasu v Ostravě.

Sepětí s nimi funguje. Jsou slyšet při každém domácím zápase. V předchozích domácích duelech stáli na bocích stadionu, odkud je troško vidět na hřiště. Povzbuzovali. Když jsme dali gól, šli jsme s nimi slavit, i po zápase. Čekali na nás, když jsme se vraceli z Ostravy, což bylo krásné. Je to příjemnější, než když nadávají. Patří jim obrovský dík, že s námi žijí, i když nemůžou na stadion. Teď třeba nachystali za branku obrovský nápis 1. FC Slovácko. Pořád něco vymýšlejí.

V mrazivém lednu jste za dva týdny zvládli čtyři zápasy. Co vám sedí více - anglický týden se dvěma vrcholy, nebo klasický?

Když se podíváme zpětně, tak nám asi vyhovoval více rytmus dvou zápasů v týdnu. Byli jsme čerstvější než tentokrát. Musíme si to zanalyzovat. V minulých zápasech jsme si vytvářeli více šancí, více jsme běhali, měli druhé balony. Teď to tak nebylo. Nebyli jsme moc ve hře. Těžko jsme to rozběhávali, rozdýchávali.

Jak se cítíte osobně vy po tak kratinké zimní pauze?

Dobře. Z pozice stopera toho tolik nenaběháte jako střední záložníci nebo krajní beci. Jde o to, nebýt nakřáplý, lehce zraněný. To se mi naštěstí vyhýbá. Pro každého fotbalistu je lepší hrát. I krátká pauza mi vyhovuje.