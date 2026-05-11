Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Petr Fojtík
  14:30
Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k soupeřově bráně,“ prohodil trenér Slovácka Roman Skuhravý směrem k Adoniji Ouandovi a vzápětí hosta ze Slavie pochválil.
Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové

Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Slovácký záložník Michal Trávník (vlevo) se snaží hrát míč před Pavlem...
Slovácký Milan Rundič se snaží udržet míč před Kevinem-Princem Millou z Dukly.
Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.
Slovácký útočník Adonija Ouanda uniká soupeři v utkání proti Hradci Králové.
„Podal velice dobrý výkon. Obranu Dukly enormně unavoval.“

Dvacetiletého rodáka z Abidžanu v Pobřeží slonoviny bylo v sobotu na Julisce plné hřiště. Ze všech hráčů měl nejvíce doteků s míčem v soupeřově vápně (11), podstoupil množství sprintových náběhů, čtyřikrát vystřelil, dostal se do tří gólových šancí, jenže ani jednu neproměnil.

Až po jeho nezištné přihrávce v 54. minutě rozhodl o nejtěsnější výhře hostů Juroška střelou do odkryté brány.

„I tohle jde nedat,“ usmál se autor vítězné rány, který si otevřel svůj gólový účet sezony až ve druhém kole nadstavby.

A hned poté Ouandovi při oslavě u rohového praporku za excelentní asistenci poděkoval: „Půlka gólu je jeho. Fantasticky to (s Havlíkem) vykombinovali, dal mi to pod sebe a měl jsem to pak jednoduché.“

Na křídelníkovi s kanadským pasem oceňuje hlavně rychlost. „Je neskutečná,“ tvrdí Juroška, který sám patří mezi nejrychlejší hráče ligy.

Ouandovi stačilo jaro, aby se stal po Marku Havlíkovi druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva s bilancí 3+1. Poprvé se prosadil hned při svém ligovém debutu v domácím střetnutí s Baníkem (2:2). Trefil se i na Spartě (2:5) a doma s Hradcem Králové (1:3), to ale k bodům nevedlo. Až jeho asistence na Dukle měla vítězný punc.

„Brian má obrovský potenciál, ale má sklony být jako Vinícius,“ zmínil Skuhravý kontroverzního brazilského útočníka Realu Madrid.

„Ještě není hotový. Potřebuje chvilku času, aby se zklidnil v boxu po uvolnění. Má to v hlavě srovnané. Vůbec nepochybuji, že bude dávat góly,“ míní kouč Slovácka.

Ouandu přitom nevnímá jako klasického Afričana. Vyrůstal v Kanadě, před příchodem do Česka si zvykal na evropský fotbal v Srbsku.

„Většina černochů má volné kotníky, ale on má úplně jiný kop. Na tréninku zakončuje razantně. V tom je velice silný. Otázka je, kdy to dokážeme přetavit do zápasů,“ podotkl Skuhravý.

A druhým otazníkem je, jak dlouho bude ve Slovácku, kde dvacetiletý rychlonožka hostuje ze Slavie do konce této sezony.

„Nezastíráme, že si v téhle těžké době potřebujeme pomoct hráči na hostování. Je to překlenovací období,“ připomněl, že nejen Ouanda je v Hradišti na jarní výpomoc.

Z Jablonec dorazil Suchan, z Olomouce Kostadinov s Hukem.

„Fotbal se změnil. Nastává dlouhodobý trend, že velké a bohaté kluby budou kupovat hráče a obehrávat je jinde. A my chceme být klubem, který velkým značkám ukáže, že s těmito kluky umíme pracovat,“ nastínil Skuhravý.

V případě Ouandy se to daří. I díky jeho příspěvku Slovácko uniká bezprostřední hrozbě přímého sestupu a před úterním domácím šlágrem proti Baníku si vytvořilo čtyřbodový náskok na poslední místo, kde uvázla Ostrava.

„U nás bude fantastická atmosféra. Doufám, že bude plný dům. Velké poděkování patří také fanouškům, kteří za námi přijeli v takovém počtu. Připravíme se, abychom byli lepší než na Dukle,“ ujišťoval Skuhravý po životně důležitém vítězství na Julisce.

