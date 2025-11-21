Chance Liga 2025/2026

Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý

Petr Fojtík
  15:00
Pro Slovácko nebyl první volbou. Nový trenér posledního týmu Chance ligy Roman Skuhravý to ale neřeší. Od úterního příchodu do Uherského Hradiště se soustředí, aby mužstvo co nejdříve poznal a připravil ho co nejlépe na nedělní domácí zápas se Zlínem. „Vím, že je to derby a jak těžkým soupeřem je Zlín. Tahle utkání vám nedovolí být potentovaní. Moc se těším,“ povídá Skuhravý, který poslední čtyři roky trénoval ve slovenské lize.
Trenér Roman Skuhravý po příchodu do Slovácka.

Trenér Roman Skuhravý po příchodu do Slovácka. | foto: FC Slovácko

Vážně vám nevadí, že klub měl před vámi jiné kandidáty, kteří odmítli?
Vůbec. I kdybych měl být padesátý v řadě, já rozhoduji, kam půjdu. Spousta lidí mi říkala, že jsem magor, kam lezu. Jsem trenér, ne spekulant. Chci každý den cítit kabinu, dělat svoji práci. Ne vždy se vám to povede. Tohle je pro mě nepodstatná informace. Z klubu jsem dostal jinou. Je to jedna z věcí, kterou musím přečíst. Podruhé v kariéře zažívám, že klub má více majitelů a komunikační tok bývá většinou složitější. Snažili jsme si to před podpisem smlouvy vyříkat. Věřím, že bude platit to, co jsme si dohodli.

Strádající Slovácko se pokusí zachránit Skuhravý, nahradil Kameníka

Žádný ze čtyř trenérů po Martinu Svědíkovi nevydržel ve Slovácku ani půlrok. Nestrkáte hlavu do oprátky?
Tímto směrem se moje myšlenky vůbec neubíraly. Jednoznačně jsem se chtěl vrátit do českého fotbalu. Mám nezodpovězené otázky vůči mé práci a na ně chci odpověď. Nemám problém chodit s kůži na trh. Tohle angažmá se nevymyká žádnému z předešlých. Věděl jsem, jak jsou pro mě rozdané karty. Přemýšlel jsem o příležitosti a Slovácko bylo první a jediné, které mi dalo šanci. Jsem trenér a chci trénovat.

Do Česka jste se chtěl vrátit i z rodinných důvodů?
Jednoznačně ze sportovních. Hned po konci v Košicích jsem měl možnosti jít znovu do ciziny. Vždycky přemýšlíte o své kariéře. Někam jsem se posunul, o tom není pochyb. Teď potřebuji vidět, kde jsem a v čem se zlepšit. Moje ambice byla jasná. Vždycky jsem chtěl být s týmem okamžitě úspěšný. Taková je doba. Žádný majitel na vás nepočká dva roky, abyste si něco připravoval. Košice mi ukázaly, že jsem udělal posun. Informaci chci z těžšího prostředí a česká liga je náročnější.

Jak se změnila za dobu, co jste trénoval na Slovensku?
Je pořád náročná, soubojová. Samozřejmě hráčská kvalita šla brutálně nahoru. Zákonitě přichází s penězi, které do českého fotbalu proudí. Intenzita a pragmatičnost je zásadní. Těším se, jestli najdu způsob, jak to eliminovat, nebo se budu muset přizpůsobit. To je přesně jedna z otázek, na kterou chci znát odpověď.

Trenér Roman Skuhravý na tiskové konferenci po příchodu do Slovácka.

Do realizačního týmu jste si vzal jen svého syna Davida, zbytek dodalo Slovácko. Budete v něm chtít i další svoje lidi?
Davida jsem bral proto, že v mých očích je to skvělý kondiční trenér a v začátku potřebuji pomoct, protože ke způsobu hry, k němuž se chceme dostat, je kondiční složka klíčová. Klub je v nějakém stavu a na čtyři poslední podzimní kola nebyl prostor cokoliv měnit. Mám tady mladé kluky z akademie. Rozhodně se chci opírat o videoanalýzu, což je alfa a omega dnešního fotbalu. Je tady Dušan Melichárek (trenér brankářů), který má zkušenosti a zná prostředí. Teď je hektické období. Musím co nejdříve poznat mužstvo, lidi a naučit se v prostředí co nejrychleji plavat.

Ve Slovácku působí ve funkci sportovního manažera váš bratranec Tomáš Skuhravý. Sehrál nějakou roli ve vašem příchodu?
Žádnou neměl. Jsem profík. Jedu si svou cestou. V životě jsem nepotřeboval externí konzultaci. Samozřejmě je součástí klubu a určitě přijdeme do kontaktu. Pravidla, která jsem chtěl před podpisem smlouvy, jsme si vyříkali. Je to o kompromisech a komunikaci. Moje jediné životní krédo je, že ukázaná platí. Kecy nemají smysl.

Legendární Skuhravý pracuje pro Slovácko, stal se členem představenstva

Dostal jste smlouvu do konce sezony?
Žádnou jinou jsem nechtěl.

Prodloužení je podmíněné záchranou v lize?
Od angažmá v Dukle Praha jsem jednoznačně usoudil, že tohle je pro mě nejsnadnější cesta. Dvakrát jsem se přesvědčil, že je to pro mě ideální. Důležité je poznat se vzájemně, jak pracuji já, jak pracuje klub. Měla by to být společná práce. Pak je prostor pro vyhodnocení, jestli má smysl pokračovat, nebo ne.

Platí, že si chcete jednou vyzkoušet práci ve špičkovém klubu?
Nechtěl bych to proto, že je to velký klub, ale jestli moje trenérské dovednosti na to stačí. Sám sobě jsem největší kritik. Nepotřebuji zpětnou vazbu. Hodnotím sám sebe a troufám si říct, že o fotbale vím dost na to, abych ovlivnil jakéhokoliv hráče. Pro mě je rovnice jednoduchá – čím lepší hráč na vstupu, tím snadnější práce. Nechci nikoho urazit, ale i z průměrných jsem udělal zboží, a najednou jsme byli konkurenceschopní, schopní demolovat Slovan, Dunajskou Stredu. Proto bych chtěl jednou vidět, co by to udělalo s lepšími hráči. Ale jsem absolutně v pohodě s tím, že se mi to nestane. Nemám fotbalový klub, miliardy, abych se mohl udělat jeho trenérem. Ale každý den dělám kroky, aby si někdo někdy řekl, ty vole, dáme mu tu příležitost.

A teď ještě proměňovat šance. Talent Barát o vysněném posunu do áčka Slovácka

V jakém stavu jste našel mužstvo?
Je jedno, jestli máte postoupit, nebo někoho vytáhnout, je to hodně podobné. Asi jsem k tomu předurčený. Pokud jde o tým, potřebujeme změnit myšlení z pasivity na aktivitu. Od prvního dne se snažím v hráčích probudit, že fotbal umí hrát. Potenciál minimálně ve středové linii je zajímavý, čehož budu chtít využít. Teď jde o to, abychom postupnými kroky měnili myšlení mužstva. Bez toho, abychom začali dávat góly, nemáme šanci se zachránit.

Jak se chcete ve Slovácku prezentovat?
Kdybych povídal, jak vnímám fotbal, byli bychom tady ještě v neděli po zápase. Chci využít potenciál mužstva a dostat každého hráče na jeho vrchol. Druhý cíl je naučit mužstvo reagovat na cokoliv, s čím přijde protivník. Umět se přizpůsobit, pracovat s tempem zápasu, hrát podle soupeře. Tím pádem musíme umět kontrolovat hru a to jde jenom s míčem.

Může vést aktivní fotbal k záchraně, nebo budete pragmatický?
Fotbal je pořád jeden. Přemýšlím tak, abych byl úspěšný. Je tenká hrana mezi tím, co drtivá většina lidí popisuje jako naivitu a čemu já říkám vědomé hraní. Pokud k němu chcete tým dovést, musíte dostat facky. Jsou klíčové, abyste mohli růst. Když chcete hrát odvážně, musíte v tom hráče podporovat. Když prohrajeme, jde to za mnou, když vyhrajeme, jsou dobří hráči. Tak to bude, dokud mužstvo nenačtu. Ale znovu to opakuji. Pokud nezačneme dávat góly, nemáme šanci.

Udělalo Slovácko maximum, aby se svým stylem dávalo více branek než aktuálních šest?
Ne. Mělo v útočné fázi strašně málo hráčů.

Sázíte na hru se třemi stopery. Má na to Slovácko tým?
Ve fotbale jde o pokrytí hřiště, vzdálenosti, kompaktnost. Přemýšlím, jestli do toho skočit hned, nebo se přizpůsobit absencím. Ty jsou nejhorší v obranné linii. Když je vykartovaný Daníček, variant není tolik. Uvidíme, jak se budou hráči projevovat na trénincích, které jsou tomu uzpůsobené. Hodně se s nimi bavím. Nechci jim teď ještě motat hlavy zásadními taktickými prvky. Udělám všechno, aby to pro ně bylo co nejjednodušší. Proto čtyři zápasy do zimní pauzy beru jinak. Není prostor k extrémním změnám. Ale chci, aby tam už byl vidět začátek, kam hodlám s mužstvem směřovat.

Začínáte doma derby se Zlínem, jedete na Slavii, hostíte Plzeň. O moc složitější start jste mít nemohl, že?
Jsme poslední a v této chvíli nemůžeme rozlišovat, jak náročný máme los. Máme třicet kol plus nadstavbu a teď to vyšlo na Zlín. Broňa Červenka (kouč Zlína) je můj spolužák a moc si vážím toho, co předvedl ve Zlíně. Vím, že daleko více jim sedí zápasy venku, kde jsou efektivnější. Mají obrovsky zkušené mužstvo s jasným rukopisem. Na to se budeme chystat. Pomalu se budeme snažit využívat změnu principiálních věcí jak v obraně, tak v útočné fázi. Vůbec nepředpokládám, že nepůjdeme na hřiště umřít. Situace to vyžaduje. A myslím, že síla tohoto mužstva může být i v chytrosti, vyčůranosti. To jsou věci, které chci do hráčů za ten týden dostat.

Už jste zjistil, že pro oba kluby jde o nejprestižnější zápas?
Moc se těším. Slovácko jsem vždycky bral jako rodinný klub a bez fanoušků nemáme šanci. Vím, co se tady dělo před pár týdny (protesty fanoušků). Chceme udělat všechno pro to, aby nám lidé pomohli, žili s námi. Vím přesně, co fanoušci chtějí. Vnímám, že je to derby, jak těžkým soupeřem je Zlín. Tahle utkání vám nedovolí být potentovaní. A kdo bude, je to informace pro mě, se kterou budu pracovat do dalších zápasů.

Už jste přemýšlel o sestavě?
Od prvního telefonátu se Slováckem jsem uvažoval, jak kádr skládat. Nevnímám fotbal ze systémů ale z pozice principů. Uvidím, jaký bude zdravotní stav hráčů. Máme problémy s kartami. Juroška je dlouhodobě mimo. Mám představu a ještě tři dny, aby mě hráči přesvědčili. Chci využít i momentum, když přijde nový trenér. I hráč, který se mi třeba nebude hodit do systémových věcí, tak ho můžu využít. To je falešná forma a jednou v životě potká každého hráče.

Je výhodou, že máte v týmu čtyři hráče, které jste trénoval?
Všem jsem pomohl k lepším smlouvám nebo je dostal do lepších klubů. Nevím, kde se ztratil Tetour, to byl špičkový hráč. Žan Medved dal najednou za půl roku devět gólů a pak si řekl, že chce vydělávat prachy. Paťa Blahút dával góly jenom pode mnou. A Kim je pro mě největší pohybový talent, jehož jsem trénoval. Ve Slovácku jsou další skvělí kluci, Havlík, Trávník, Šviderský... Musíme využít jejich hernosti. Může to chvíli bolet v soubojovosti. Zápas se Zlínem bude prvním, ve kterém hráče uvidím v akci, a pak začnu řešit jejich využití a úpravy systému.

Korejec Kim se neprosadil ve Slovácku pod žádným trenérem, už byl na odchodu. Oživíte ho?
Nepotřebuje probrat. Je to chlapec, který je absolutně skvěle fyzicky připravený, fotbalový. Potřebuje dostat důvěru a věřit, že i takoví hráči mají v tak fyzické lize uplatnění.

Brankářskou jedničku budete vybírat mezi mladým Borkem a veteránem Hečou vy, nebo jejich trenér Dušan Melichárek?
Bavíme se o tom. Chci mít v realizáku kluky na svých pozicích, aby za to byli zodpovědní. Ale poslední slovo mám já. Je to i o intuici. Záleží, jak je budu vnímat. Se všemi hráči jsem vedl diskuse, hodně jich umí říkat věci, které chcete slyšet, ale jsem dost zkušený, abych jejich rozpoložení rozpoznal. Když postavíme kohokoliv ze tří brankářů, které máme, zvládneme to.

Tušíte, co budete v zimě dělat s kádrem?
Kluci mají čtyři zápasy a pak se budeme bavit. Vždycky rozhodují možnosti klubu. A abyste se v dnešní bláznivé době dostat ke kvalitnímu hráči, musíte mít dobrý skauting a s tím potřebujete začít už teď.

