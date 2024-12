Pokračování Petržely ve Slovácku je nejisté, s Ciciliou klub ztratil trpělivost

„Impulz vzešel od mě,“ přiznal sportovní šéf Slovácka Veliče Šumulikoski, který už měl dost Ciciliových výmluv, proč nemůže naplno trénovat. „Každý týden to bylo něco jiného. Vůči mužstvu to bylo špatné.“

Cicilia končí ve Slovácku podruhé, ani jednou to nebylo za standardních okolností. Když měl v létě 2022 po dvou sezonách v Hradišti parafovat nový kontrakt, doslova pár vteřin před podpisem se beze slova vysvětlení z města vypařil, aby se za pár dnů zjevil v nizozemském Heraclesu.

O to překvapivější byl jeho comeback o rok později. „Se Slováckem jsem zažil dvakrát čtvrté místo v lize a vzpomínám rovněž na fantastické finále poháru, v němž jsme porazili Spartu a slavili historický zisk trofeje. Věřím, že na to můžeme navázat a něco podobného se Slováckem opět prožiji,“ přál si Cicilia po podpisu dvouleté smlouvy.

Pod Martinem Svědíkem, který si jeho návrat prosadil, sekal rok latinu, v letošní sezoně ale jeho morálka opět klesla. Svědíkův nástupce Roman West mu dal zpočátku šanci, od utkání s klokany si ale připsal už jen dva epizodní ligové štěky a třikrát kopal za třetiligovou rezervu. Nový kouč Ondřej Smetana s ním pak přestal počítat úplně.

Když měl přitom den, patřil Cicilia k nejlepším ligovým útočníkům, s výškou 197 centimetrů byl těžko oddělitelný od míče, zároveň s jemnou technikou, ale pádnou střelou. Za tři a půl sezony tak ve Slovácku stihl jen 67 ligových utkání s bilancí 12 branek a 6 asistencí.

Zatímco Cicilia zmizí z Hradiště bez fanfár, s Petrželou se chce Slovácko rozloučit důstojně, jak se na odchovance a rekordmana v počtu odehraných utkání v české lize sluší a patří. Otázkou je, jestli to bude v půlce sezony, nebo na jejím konci, kdy 41letému veteránovi doběhne smlouva. Petržela ani klub se oficiálně k situaci nevyjádřili.

„Milanovi nikdo nebude bránit v odchodu, pokud bude chtít pokračovat jinde. Když zůstane, Slovácko smlouvu dodrží,“ prozradil zdroj blízký klubu.

Petržela zasáhl na podzim jen do osmi ligových zápasů, sedmkrát z pozice náhradníka, a svoje maximum posunul na 519 duelů.

„Záleží, jak mě to bude bavit a jak mi bude sloužit zdraví. Může to být rok dva, nebo třeba nedohraji ani tuhle sezonu. S vedením o sobě víme, máme nadstandardní vztahy. Musím mít výkonnost. Nemůžu hrát jen proto, aby mi naskakovaly starty. To by byla blbost,“ povídal Petržela v červenci po podpisu jednoleté smlouvy.

Momentálně má kvůli bolestem zad individuální plán, jeho případné nasazení v závěrečném podzimním sobotním kole v Ostravě je vyloučené.