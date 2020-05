Svědík o výkonu v generálce: V lize bychom za obrannou fázi byli trestaní

Obdobně jako při výhře 1:0 nad druholigovým Třincem by měla být drtivá většina osmitisícového hlediště nevyužitá i příští úterý, kdy se Slovácko do ligy vrátí duelem proti Olomouci. To už by měly být umožněny sportovní akce pro 300 lidí.



„Jestli jsme na obnovení ligy připravení, to uvidíme až na začátku a v průběhu sezony, teď to úplně nejde říct. Ale samozřejmě jsme dělali maximum,“ uvedl trenér Martin Svědík.

Fotbalisté Slovácka po koronavirové přestávce hráli jeden modelový zápas mezi sebou a dva klasické přípravné duely. Před Třincem už v sobotu porazili 4:1 dalšího druholigistu z Prostějova.

„Je složité, že zápasů nemohlo být víc, všechny týmy toho budou hodně ladit za pochodu,“ je přesvědčený Svědík. „My nikdy neděláme, aby generálka byla v našem podání úplně top. Přípravná utkání nemají ukázat vrcholovou formu, ale slouží spíš k odhalení nedostatků ke zlepšení a k nabrání herní kondice.“



S projevem svého týmu nebyl slovácký kouč spokojený.

„Na hráčích byla vidět únava, ale to je neomlouvá. Měli jsme hodně nepřesností, ztrát v nebezpečných prostorech, všechno si ještě sedá. Ale kdybychom takovým způsobem měli pokračovat v obranné fázi, víme, že v lize za to budeme trestaní,“ zdůraznil Svědík.

Výhru Slovácka zařídil v 61. minutě Zajíc. Předtím trefil Petržela tyč. A naopak gólman Trmal hasil Machalíkův samostatný únik za cenu faulu mimo vápno, pokud by nešlo o přípravný zápas, byl by za něj zřejmě vyloučen.

„Zápas byl z naší strany nepříliš vydařený, zejména proto, že jsme neplnili to, co jsme si řekli. Nemůžeme začít pěti ztrátami do naší otevřené obrany. Rozehrávka byla pomalá, měli jsme špatný pohyb. Měli jsme sice nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili,“ poznamenal Svědík.

Před startem ligy čeká hráče Slovácka ještě druhý test na koronavirus. První testování ligových týmů odhalilo po jednom nakaženém hráči v Mladé Boleslavi a Slavii, ti tak musí jít do karantény.

„Je to nemoc, která tady stejně jako teď může být i třeba v září. Nedá se čekat, že by se to vyhnulo fotbalistům. Je potřeba s tím správně naložit,“ zamýšlí se kouč aktuálně pátého týmu ligy. „Na prvním místě je samozřejmě zdraví. I já jako trenér mám za hráče zodpovědnost, tak dělám vše pro to, abychom se nákaze vyhnuli. Ale zároveň z toho nedělejme nějaké drama. Doufám, že tady bude obdobně racionální přístup jako v Německu a nebude se spekulovat a hledat důvody,“ doplnil.